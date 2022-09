Avec l’ère hipster, la mode est à la belle barbe taillée, qu’on vous aide à entretenir grâce à notre comparatif tondeuses à barbe. Mais si vous êtes plutôt de ceux qui se rasent de près au quotidien, deux options s’offrent à vous. D’abord, il y a les rasoirs humides à lame jetable, ce classique qu’on connaît toutes et tous. Et, plus sophistiqués, vous avez les rasoirs électriques. Utiles sur tout type de poils (barbe, cheveux et même les autres parties du corps), ils s’emploient aujourd’hui avec ou sans gel à raser. C’est bien pratique, mais les prix varient entre une trentaine d’euros et plus de 200 €. On a donc procédé à nos propres recherches afin de vous trouver le meilleur appareil, quelle que soit votre bourse ! Le résultat est dans notre comparatif rasoir électrique : 10 modèles à grille ou à tête rotative avec leurs caractéristiques, leurs accessoires et les offres du moment !

Podium 2022

Braun Series 9 Pro

Le rasoir électrique le plus innovant En savoir plus Skull Shaver Pitbull G

Le meilleur rasoir électrique de tête En savoir plus Philips Séries 3000

Le top rapport qualité/prix En savoir plus

Classement des Meilleurs Rasoirs Électriques haut-de-gamme

BRAUN SERIES 9 PRO

Avec son étui de voyage rechargeable PowerCase Note 9/10 : moyenne globale sur internet Le rasoir électrique le plus innovant de ce comparatif est aussi le plus cher, malheureusement. Outre son efficacité remarquable, le Braun Series 9 est vendu avec tout un kit incluant une tondeuse ProLift à plusieurs niveaux de coupe, et surtout un étui qui sert à recharger l’appareil, ce qui lui confère indirectement 50 % d’autonomie supplémentaire. Les voyageurs peuvent espérer tenir 6 semaines sans partir avec leur câble. Enfin, la marque allemande précise que ce modèle est censé durer environ 7 ans. Une valeur indicative qu’on espèrera dépasser avec un peu de soin, aussi bien pour des raisons économiques qu’écologiques… Les plus La qualité de rasage très doux

Le matériel de recharge plutôt pratique

Prise en main facile Les moins Faible durée de vie des cartouches de nettoyage

Prix mirobolant Acheter le Braun Series 9 Pro au meilleur prix Meilleur prix Amazon Braun Series 9 Pro 9477Cc Rasoir Électrique Barbe Homme, Tête 4+1 Avec Tondeuse Prolift, Powercase, Centre Smartcare, Autonomie De 60 Min, Wet & Dry Braun Series 9 pro 9477cc 489.15 € 0 € 489.15 € Voir Faut-il acheter le Braun Series 9 Pro? Achetez si … Vous êtes souvent en voyage d’affaires (ou sportif, ou militaire)

Vous n’avez pas déjà une tondeuse à barbe N’achetez pas si … Vous n’êtes pas plein aux as

Vous sortez peu de chez vous : le Braun 7 ci-dessous suffira largement ! Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie Li-Ion FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE 60 min TEMPS DE CHARGE 5 minutes = 1 rasage INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Écran LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui ACCESSOIRES Étui de recharge PowerCase ; centre SmartCare ;

cartouche de nettoyage ; brosse de nettoyage ;

câble intelligent Smart Plug ; manuel d’utilisation

BRAUN SERIES 7

La qualité allemande avec tête adaptable à 360° Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Voici notre deuxième modèle parmi les plus haut de gamme, toujours estampillé Braun. La marque allemande est résolument détachée du peloton ! La tête s’adapte à 360° pour que vous puissiez passer dans les zones les plus difficiles à atteindre. En outre, ce rasoir embarque une technologie capable d’ajuster la puissance du moteur à l’épaisseur de la barbe. Quelques accessoires sont également prévus pour tailler la moustache et les rouflaquettes. Elvis n’aura qu’à bien se tenir. Enfin, en plus de son étanchéité pour un usage Wet & Dry, la charge rapide dure environ une heure. Les plus Rasage doux

Plein d’accessoires Les moins Des finitions moins nettes par endroits

Reste un peu cher Acheter le Braun Series 7 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Braun Series 7 Rasoir Électrique Homme À Grille Sans Fil Bleu, Tondeuse De Précision, Technologie Wet & Dry, Rechargeable, 70-B1200s Bleu 201.01 € 0 € 201.01 € Voir

Amazon Braun Series 7 70-B1200s Rasoir Électrique - Tondeuse De Précision Avec Braun Base De Recharge Pour Rasoir Électrique Series 5, 6 Et 7 (Nouvelle Génération) Noir 231.51 € 0 € 231.51 € Voir Faut-il acheter le Braun Series 7 ? Achetez si … Vous aimez avoir une barbe taillée avec précision

Vous recherchez un produit qui tient sur la durée

Vous vous rasez sous la douche N’achetez pas si … Le budget ne suit pas (les gammes en-dessous conviendront mieux !) Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie Li-Ion FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE 50 minutes TEMPS DE CHARGE 60 minutes (5 minutes = 1 rasage) INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Voyant LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui + station de nettoyage ACCESSOIRES 6 accessoires de coupe ; socle de charge

Classement des Meilleurs Rasoirs Électriques milieu-de-gamme

PANASONIC PERSONALCARE ES-LV67-A803

Le rasoir électrique à grille à 5 lames Note 9/10 : moyenne globale sur internet Panasonic Personalcare s’est fait un nom pour sa capacité à raser joues et menton impeccablement sans irriter l’épiderme. Ces cinq lames logées derrière une grille ultra-fine permettent de ne pas passer trop de fois au même endroit, tout en conservant un effet rasage à blanc des plus propres. On notera également la présence d’une petite tondeuse de précision, à l’instar du Braun 7, et d’une station de nettoyage, laquelle automatise l’entretien et vous fait gagner un peu de temps. Soyez tout de même vigilant, car un cycle dure plus d’une heure et fait pas mal de bruit, donc mieux vaut des murs de salle de bain insonorisés ! Les plus Rasage impeccable

Très respectueux de la peau

La station de nettoyage

La petite tondeuse Les moins Prix élevé

Station de nettoyage lente et bruyante Acheter le Panasonic Personalcare au meilleur prix Meilleur prix Amazon Panasonic - Personalcare ES-LV67-A803 | Rasoir 5 Lames dont 2 de finition externes Wet & Dry 4 accessoires 51 min d'autonomie 1 heure de charge Moteur linéaire Bleu Bleu 146.5 € 0 € 146.5 € Voir Faut-il acheter le Panasonic Personalcare ? Achetez si … Vous vous rasez de près quotidiennement

Vous ne risquez pas de subir le bruit de votre station de nettoyage N’achetez pas si … Vous ne vous rasez à blanc qu’occasionnellement Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie Li-Ion FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE NC TEMPS DE CHARGE NC INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Voyant LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui ACCESSOIRES Bloc d’alimentation ; étui de voyage ; brosse de nettoyage ; huile

SKULL SHAVER PITBULL GOLD PRO

Pour le visage comme pour le tour du crâne Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Le Skull Shaver Pitbull Gold Pro, malgré un nom à rallonge, a le mérite de rester simple. Multifonction, il a été designé pour favoriser les séances de rasage sur le crâne. Son étanchéité IPX5 permet de l’utiliser sous la douche et ses quatre lames rotatives de qualité japonaises sont censées respecter les peaux sensibles. On n’est certes pas tellement gâtés en accessoires, mais l’autonomie est bonne, renseignée par un écran LED. Attention néanmoins : son ergonomie peut surprendre et amener à légères contre-performances dans les premiers temps. Les plus Ergonomique

Utilisable sous la douche

Bonne autonomie Les moins Un coup de main à prendre pour un rasage impeccable Acheter le Skull Shaver Pitbull Gold Pro au meilleur prix Meilleur prix Amazon Skull Shaver Pitbull Platinum Pro Rasoir Electrique Homme Tête et Visage avec Bonus Lame CR-3 Argent 245.52 € 0 € 245.52 € Voir Faut-il acheter le Skull Shaver Pitbull Gold Pro ? Achetez si … Vous avez l’habitude de vous raser ailleurs que sur le visage

Vous possédez déjà une tondeuse à barbe N’achetez pas si … Vous avez encore tous vos cheveux

Vous ne vous rasez ni le torse, ni les jambes, etc. Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie lithium-ion 1400 mAh FONCTIONNEMENT Avec et sans fil AUTONOMIE 90 minutes TEMPS DE CHARGE NC INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Écran LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui ACCESSOIRES NC

PHILIPS SERIES 7000 DRY & WET S7788/59

Meilleure technique de rasage et moins d’irritations Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Dernier produit milieu de gamme de notre comparatif rasoir électrique, le modèle Philips Series 7000 reprend la recette des lames rotatives, au nombre de quinze derrière chacune des trois grilles. Pour adoucir leur contact avec les peaux sensibles, la marque a conçu un revêtement composé de 2 000 microbilles par millimètre carré, baptisé SkinIQ. Pour le seconder, une technologie de détecteur de mouvement intitulé Motion Control a été ajoutée afin d’accompagner votre geste et d’améliorer la technique de rasage. Peut-être un brin superflu… mais on notera enfin une station de nettoyage qui vous dispensera de rincer la tête après chaque rasage ! Les plus Le revêtement de protection Skin Glide

45 lames auto-affûtées

Un capteur de mouvement pour améliorer la coupe Les moins Un peu trop gros Acheter le Philips Series 7000 S7788/59 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Philips Rasoir Électrique Séries 7000 Dry & Wet (Modèle S7788/59) Noir 159.9 € 0 € 159.9 € Voir Faut-il acheter le Philips Series 7000 S7788/59 ? Achetez si … Vous avez déjà une tondeuse à barbe pour les coupes longues

Vous avez la peau sensible

Vous vous rasez de près très régulièrement N’achetez pas si … Vous préférez les têtes plus petites pour la précision Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie lithium-ion FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE NC TEMPS DE CHARGE NC INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Écran LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui + station de nettoyage ACCESSOIRES Chargeur ; socle de charge et de nettoyage ;

trousse de voyage ; notice

Classement des Meilleurs Rasoirs Électriques d’entrée-de-gamme

KENSEN

Un Rasoir Électrique 6-en-1 Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Malgré une marque inconnue au bataillon, nous avons décidé d’inclure le modèle de Kensen à notre comparatif rasoir électrique. Deux fois moins cher que le Skull Shaver Pitbull Gold Pro, il n’hésite pas à proposer plein d’accessoires pour prendre soin de votre tête et de votre visage. Son étanchéité IPX6 autorise également les séances de rasage sous la douche, et son autonomie est tout à fait confortable. Même, consigne néanmoins quant à la prise en main : il faut s’y faire. Mais une fois rodés, vous allez mettre bien moins de temps à libérer la salle de bain ! Les plus 6 accessoires dont une petite tondeuse

Nettoyage facile

Épouse bien les courbes du visage et de crâne Les moins Une batterie qui a déjà flanché pour certains utilisateurs Acheter le Kensen au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Rasoir Electriques Hommes,6 in 1 Rasoirs à Têtes Rotatives 7D Tondeuse à Barbe IPX6 Étanche rasoir à tête chauve Sec et humide Rasoir Nez Ave écran LED et Brosse pour le Visage Noir 49.99 € 0 € 49.99 € Voir Faut-il acheter le Kensen ? Achetez si … Vous vous rasez régulièrement la tête et la barbe

Vous en avez marre de vos poils de nez qui dépassent N’achetez pas si … Vous portez les cheveux de Bob Marley ou de Julien Doré… Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie Li-Ion FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE 120 minutes TEMPS DE CHARGE 90 minutes INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Écran LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui ACCESSOIRES tondeuse poils de nez ; brosse de visage ; tondeuse à barbe ;

outil de massage ; sac de rangement

REMINGTON TITANIUM-X

Un Rasoir Électrique à grilles simple et vintage Note 8,1/10 : moyenne globale sur internet Et voici la marque Remington, qui s’illustre avec un rasoir électrique au design pour le moins original. Le produit profite d’une technologie X-Systèmes – Grilles revêtement Titanium… Pour faire simple, c’est très résistant ! Par ailleurs, cet appareil promet de ne pas tirer sur les poils : le rasage est précis (jusque sous le nez) et se fait en douceur. La charge est rapide (un rasage pour 5 min branché). L’écran digital ajoute même un peu de cachet, et n’enlève rien à son étanchéité. Enfin, un utilisateur a rapporté qu’il était possible de changer soi-même la batterie lorsqu’elle tombe HS. Est-ce que tous (tes) les rasoirs/tondeuses ne devraient pas proposer ce système ? Les plus Pas très cher

Rasage précis

Charge rapide Les moins Ergonomie plutôt moyenne

Un peu fragile Acheter le Remington Titanium-X au meilleur prix Meilleur prix Amazon Remington Rasoir Electrique Grilles Tondeuse Lames Titanium, Rasage Précis et Doux - F7800 Flex Pivot Noir 51.07 € 0 € 51.07 € Voir

Darty Marketplace Rasoir électrique Remington F7800 62.26 € 0 € 62.26 € Voir Faut-il acheter le Remington Titanium-X ? Achetez si … Vous vous rasez de près occasionnellement

Vous avez des poils de barbe assez épais N’achetez pas si … Vous pouvez montez en gamme pour plus d’accessoires ! Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie Lithium FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE 60 minutes TEMPS DE CHARGE 5 minutes = 1 rasage complet INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Écran LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Seulement grilles et extrémités du rasoir (donc pas sous la douche) ACCESSOIRES Mini-tondeuse amovible

PHILIPS SERIES 3000 S3233/52

Un rasoir électrique au top rapport qualité/prix Note 9/10 : moyenne globale sur internet Si le Philips Series 3000 a intégré le podium de notre comparatif rasoir électrique, c’est parce que pour un peu plus d’une trentaine d’euros, il fait résolument le job. Certes, le rasage est moins délicat qu’avec la crème des appareils du même genre, mais avec un peu de mousse à raser, cela reste amplement mieux qu’une lame ou double lame manuelle à vide. En effet, là, c’est 27 lames de précision auto affûtées que vous avez pour un effet bien propre. Les têtes restent flexibles pour épouser les contours du visage, et l’autonomie est plus que correcte pour le prix. Bref, un outil fiable malgré un usage moins doux que ses homologues de dessus ! Les plus Pas cher du tout

Facilité d’entretien

Bonne autonomie Les moins Peut tirer sur les poils

Irritation de certaines peaux

Très peu d’accessoires Acheter le Philips Series 3000 au meilleur prix Faut-il acheter le Philips Series 3000 ? Achetez si … C’est votre tout premier rasoir électrique

Vous avez déjà une tondeuse à barbe pour les coupes longues N’achetez pas si … Vous pouvez facilement monter en gamme et aller cherche le Philips Series 7000 ! Caractéristiques principales ALIMENTATION Batterie FONCTIONNEMENT Sans fil AUTONOMIE 60 minutes TEMPS DE CHARGE 5 minutes = 1 rasage INDICATEUR NIVEAU DE BATTERIE Voyant LED RASAGE ET LAVAGE À L’EAU Oui ACCESSOIRES Trousse de voyage

3 raisons d’acheter un rasoir électrique

OK, ils ont l’air cool, tous ces produits… Mais en avez-vous réellement besoin ? Est qu’une tondeuse à barbe ou un rasoir humide manuel ne suffiraient pas ? Tout dépend. Si vous hésitez, vous reconnaissez-vous dans un des trois cas suivants ? Si c’est le cas, vous pouvez y aller !

Vous vous rasez quotidiennement Tous les deux jours, voire tous les matins pour certains, vous passez un coup de rasoir sur votre visage, peut-être également sur votre crâne. En fonction de votre épaisseur de poil, ça peut prendre pas mal de temps. Mettre un coup de mousse à raser, puis passer plusieurs fois, on finit, en plus, par être irrité. L’option du rasoir électrique représente un gain de temps intéressant. En outre, les lames, souvent auto affûtées, ont besoin d’être changées moins souvent qu’un rasoir humide manuel. Ce dernier ne servira plus que pour de très légères finitions, et encore !

Vous avez la peau sensible Si vous avez tendance à faire des plaques sur une barbe de 7 jours ou à ressentir la brûlure des rasoirs traditionnels sur l’épiderme, un rasoir électrique à grille va vraiment aider à adoucir vos séances de rasage. Idem sur des zones comme le crâne ou sous les aisselles. Les grains de beauté et les cicatrices sont beaucoup moins exposés qu’avec une lame laissée à l’air libre. Plus efficace avec des lames auto affûtées, vous évitez également de multiplier les passages sur les zones les plus sensibles !

Vous voyagez beaucoup Certains rasoirs électriques sont vraiment pratiques et conçus pour vous accompagner partout. Ils ont leur propre housse de transport, et permettent de vous passer de gel de rasage. Le Braun Series 9, par exemple se recharge même à l’intérieur de son étui ! Et comme les changements de tête et de lames se font plus rares que pour un modèle traditionnel, vous avez moins besoin d’y penser.

Petit Hors-Sujet culturel

Le rasoir d’Ockham est un principe d’esprit critique consistant à privilégier l’hypothèse la plus simple pour expliquer un phénomène dont on ne connaît pas directement la cause. « Raser » signifie alors philosophiquement « éliminer les explications improbables ». Saint-Thomas d’Aquin résumait cette idée en ces termes : « […] ce qui peut être accompli par des principes en petit nombre ne se fait pas par des principes plus nombreux ».

Questions Fréquentes sur les Rasoirs Électriques

Combien coûte un rasoir électrique Pour les rasoirs tout simples avec très peu d’accessoires, vous pouvez compter entre 30 et 50 €. Pour les rasoirs électriques un peu plus élaborés, munis de plusieurs têtes et d’une meilleure batterie, les tarifs se situent entre 60 et 120 €. Enfin, les plus complets, innovants et efficaces dépassent les 150 €, et atteignent même parfois les 300 € ! Toutes ces gammes de prix sont dans notre comparatif rasoir électrique ! Une lame auto-affûtante, c’est quoi ? Il s’agit de lames fabriquées dans un matériau qui s’affûte automatiquement au cours de son utilisation. Une technique qui augmente considérablement la durée des lames, ce qui permet évidemment d’en changer beaucoup moins souvent. Quelle différence entre rasoir électrique et tondeuse à barbe ? Les rasoirs électriques disposent de lames très coupantes logées derrière une grille, laquelle permet de faire glisser l’appareil sur l’épiderme sans le blesser. Il est donc possible d’obtenir un effet « rasage à blanc » sans même utiliser de gel à raser. Les têtes rotatives arrivent également à couper le poil très près de la peau.



Mais lorsqu’on a attendu trop longtemps et que les poils sont assez longs, un sabot, à la manière des tondeuses à cheveux, va être beaucoup plus praticable qu’une grille. C’est là qu’interviennent les tondeuses à barbe, qui, en revanche, laisseront toujours quelques millimètres sur votre peau. Rasoir électrique : sur quelles parties du corps ? Sur la barbe et la moustache principalement. Mais si vous vous rasez le crâne, le torse ou les aisselles, il existe des modèles qui épousent les surfaces plus courbes. Attention néanmoins à ne pas maltraiter votre peau à des fins esthétiques. En effet, les poils servent à protéger le corps des rayons UV et des variations de température. En outre, la rétention de sueur et la sécrétion de sébum depuis les poils contribuent à l’hydratation de votre peau.