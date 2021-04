La Eve Energy Strip est une multiprise connectée qui peut contrôler trois prises à distance. Elle a la particularité d’être compatible avec HomeKit de Apple. Elle peut aussi être contrôlée vocalement par Siri. Avec sa couleur noire et son contour en aluminium, cette multiprise connectée se distingue d’abord par son design original et haut de gamme. Lourde de 640g et longue de 31.6cm, cette multiprise connectée cache une technologie puissante.

Les périphériques branchés à cette multiprise connectée sont protégés de la surtension. La Eve Energy Strip peut en effet supporter 2500V. Il y a trois boutons discrets sous chaque prise indépendante. On peut ainsi en allumer une et éteindre une autre manuellement. Il sera évidemment plus simple d’utiliser l’application du constructeur ou Siri pour faire cela. Par exemple, vous pouvez dire “Dis Siri, peux-tu éteindre la télévision” et “Diri Siri, allume ma lampe”.

L’application Maison de votre iPhone ou iPad est agréable à utiliser pour contrôler cette multiprise connectée. En réalité, trois prises distinguées sont présentées sur votre écran. Il est ainsi possible d’allumer et d’éteindre un, deux ou trois périphériques à distance. Cependant, l’application conçue par Eve propose beaucoup plus d’options. Il sera ainsi possible de mesurer la consommation d’énergie, avoir des statistiques détaillées et exporter des données brutes.