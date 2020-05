Comme nous l’avons dit précédemment, les pick-ups électriques ne consommeront pas de CO2 et apporteront un avantage pour la qualité d’air dans les villes et ailleurs. ces véhicules ont l’avantage également d’être silencieux, là où pick-up traditionnel à la particularité de faire énormément de bruit. Ces véhicules représentent également l’avenir. Les véhicules électriques sont de plus en plus immatriculés, et ils devraient être plus vendus que les véhicules thermiques avant 2040 en atteignant 57% des ventes.

Ces camionnettes électriques devraient a priori être plus économes à l’utilisation, mais aussi à l’entretien. Le système moteur est beaucoup moins technique qu’un véhicule thermique (essence, diesel ou gaz). Il y a beaucoup moins de pièces, pas de boîte de vitesses et pas d’huile à changer. Le pick-up électrique proposera donc bien des avantages, que ce soit en matière de qualité/prix et de durabilité.