Dans l’ensemble, les pailles rĂ©utilisables prĂ©sentent davantage d’intĂ©rĂȘts que les pailles classiques. Voici les principales raisons d’en faire usage :Â

Écologiques

C’est le premier argument qui vient Ă l’esprit lorsque l’on Ă©voque les pailles durables. En effet, le plastique est devenu l’ennemi Ă abattre dans les sociĂ©tĂ©s de consommations modernes, Ă cause de son regrettable impact environnemental. S’en affranchir Ă grande Ă©chelle est un petit pas gĂ©nĂ©ralisĂ© vers une Ă©co-responsabilitĂ© collective.

Économiques

Bien que coûtant plus cher que les pailles jetables, les modÚles réutilisables sont plus rentables sur le long terme. Et de maniÚre générale, on évite de les gaspiller comme on le ferait avec des pailles traditionnelles.

DĂ©coratives

Les pailles durables sont intĂ©ressantes Ă customiser, d’autant plus quand leur matĂ©riau le permet. Par consĂ©quent, vous pouvez ajuster leur forme, leur taille, leur coloris et mĂȘme ajouter une gravure si l’idĂ©e vous plaĂźt. Avec ça, vous prĂ©parerez des russes blancs et des bloody maries uniques !