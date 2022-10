Super Soco TC MAX

Le best-seller équivalent 125

Prix 5 100 €

Super Soco propose un modèle de moto électrique équivalent 125, la Super Soco TC MAX. Cette moto est similaire dans le design et les matériaux utilisés à sa petite sœur en 50cc mais la différence se fait sur d’autres caractéristiques : un moteur de 5 kW plus puissant, une batterie plus importante (72V/45Ah pour 21kg) et une hauteur de selle, des amortisseurs et des freins surdimensionnés. C’est donc une moto légèrement plus lourde et bien plus performante présentée par la marque chinoise.

Faut-il acheter la Super Soco TC MAX ? Achetez la Super Soco TC MAX si … Vous cherchez un Café Racer avec une bonne reprise (170 Nm de couple) et pour faire des trajets sur voies rapides. Avec une position de conduite entre la roadster et la scrambler , le confort est idéal.

Vous ne voulez pas vous embêter à chercher. Ce modèle est le moins cher et le plus vendu en France et pour cause : la Super Soco TC MAX est fiable, solide et possède tout ce dont on peut attendre d’un équivalent 125. N’achetez pas la Super Soco TC MAX si … Vous voulez charger rapidement votre moto. La charge peut durer entre 4h et 7h selon le type de prise de vous possédez. De plus, la batterie est amovible mais pèse plus de 20kg, ce qui n’est pas des plus pratique.

Vous souhaitez faire des long trajets. L’autonomie diminue fortement à pleine puissance et tourne autour de 60km, un peu juste si l’on veut prendre la route.

Caractéristiques principales