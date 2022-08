Comparatif des meilleures montres connectées Huawei

HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium

Entre sport et raffinement

Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet

Prix 499,99€

Pendant sportif de la GT 3 Pro Ceramic, cette version en titane séduit par son design et sa finition luxueuse. On y retrouve tout ce qui fait la réussite de la GT 3 Pro à savoir de nombreux capteurs pour le suivi de la santé et du sport ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités développés par Huawei qui se révèlent très efficace. Dommage cependant qu’elle ne dispose pas de la 4G, sans quoi elle aurait pu alternative sérieux à la célèbre Apple Watch grâce à son design plus conventionnel et surtout plus proche des standards de l’horlogerie haut de gamme.

On apprécie particulièrement la position de la couronne de navigation qui apporte une touche d’originalité à la montre.

En ce qui concerne les défauts, l’autonomie si elle est supérieure à ses concurrentes comme l’Apple Watch est tout de même un peu limitée.

Les plus Design et qualité de fabrication

Qualité de fabrication

Ergonomie

Précision des capteurs Les moins Pas de 4G

Autonomie un peu juste

Acheter la Huawei Watch GT 3 Pro Titanium au meilleur prix

Faut-il acheter la Huawei Watch GT 3 Pro Titanium ? Achetez si … Vous voulez une montre au look à la fois sportif et classe

Vous voulez une montre connectée à tout faire N’achetez pas si … Vous voulez une montre avec une connexion 4G

Vous avez un petit poignet

Vous faites beaucoup de sport et le confort est votre plus grande priorité

Caractéristiques principales