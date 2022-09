Vous voulez investir dans une montre connectée mais ne savez pas laquelle choisir ? Dans ce comparatif, nous vous dévoilons les meilleurs modèles du marché, des plus simples au plus sophistiqués.

Les nouvelles technologies ne cessent de nous accompagner pour nous aider à faciliter et optimiser notre quotidien. Les montres connectées en sont l’illustration parfaite. Avec elles, le suivi des notifications ou l’enregistrement de nos séances de sport se font depuis notre poignet avec discrétion et efficacité. Mais choisir le modèle le plus adapté à vos besoins n’est pas chose aisée tant le marché est vaste. Comme nous l’évoquions dans notre guide des meilleures marques de montres connectées, chacune d’entre elles a ses spécificités qu’il convient de connaitre pour choisir son modèle. Nous avons réalisé pour vous une sélection des meilleures smartwatch du moment en fonction de votre budget et de vos besoins. Prêt ? Partez !

Podium 2022

Redmi Watch 2

Lite

Meilleur petit budget En savoir plus Garmin Forerunner 255

La montre connectée pour sportif En savoir plus Apple Watch

Series 7

La crème de la crème En savoir plus

Classement des meilleures montres connectées à moins de 200€

Si Xiaomi truste le marché des montres connectées d’entrée de gamme, d’autres modèles proposent des qualités indéniables et un rapport qualité prix intéressant.

Huawei a beaucoup souffert de l’embargo américain mis en place sous le mandat de Trump en 2019, l’empêchant de travailler avec Google notamment. Cette situation a un impact direct sur les smartphones et sur les montres connectées qui sont dotées d’applications plus limitées que la concurrence.

Mais il se murmure que les Etats-Unis pourraient assouplir leurs restrictions, ce qui autoriserait Huawei à travailler de nouveau avec Google et donc de proposer des modèles plus polyvalents.

Amazfit GTR 3 Pro

Une réussite visuelle Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Prix 199,99€ Lorsqu’on la découvre, l’Amazfit GTR 3 Pro en impose notamment grâce à son écran OLED à la fois lumineux et bien défini. La montre connectée de chez Huami dispose d’une belle présence au poignet, c’est là son principal point fort. Bardée de capteurs, elle dispose d’une fiche technique impressionnante qui vante sa polyvalence. On peut en effet l’utiliser pour contrôler sa musique, lire ses notifications, passer des coups de téléphone ou encore suivre son activité physique. En revanche, le manque de précision des capteurs peut gâcher l’expérience utilisateur en particulier lors de séances de sport. Le GPS et le cardiofréquencemètre enregistrent parfois d’importantes incohérences qui empêchent de se fier aux résultats. On notera tout de même la présente d’un oxymètre de pouls, une fonction remarquable pour un prix aussi contenu. Enfin, l’interface maladroitement traduite en français présente quelques erreurs indignes d’un produit commercialisé. Les plus Qualité de l’écran

Nombre de capteurs

Application pratique et complète Les moins Suivi sportif peu précis

Menus traduits de manière aléatoire

Peu d’applications compatibles Acheter la Amazfit GTR 3 Pro au meilleur prix Faut-il acheter la Amazfit GTR 3 Pro ? Achetez si … Vous recherchez une montre connectée à la fois belle et polyvalente N’achetez pas si … Vous voulez une montre connectée avant tout pour suivre vos séances de sport

Vous avez un petit poignet Caractéristiques principales DIAMETRE 46 MM MATERIAU DU BOITIER ET DU VERRE FIBRE POLYMERE TYPE ECRAN AMOLED 1,43″ RESISTANCE A L’EAU 50M CONNECTIVITE BLUETOOTH AUTONOMIE 12 JOURS CAPTEURS GPS, FREQUENCE CARDIAQUE, OXYMETRE, TEMPERATURE, LUMINOSITE AMBIANTE, BOUSSOLE, BAROMETRE

Classement des meilleures montres connectées de 200€ à 400€

Le milieu de gamme du marché des montres connectées est de loin la gamme la plus concurrentielle. Les fabricants présents sont très nombreux et se livrent une bataille acharnée tant pour les montres de sport que les montres plus habillées pour le quotidien .

La Fitbit Sense 2 qui vient d’être annoncée devrait être commercialisée à l’automne moyennant un prix un peu plus élevé. A priori, les changements devraient être limités avec le remplacement du bouton tactile par un bouton physique. Côté fonctionnalités, Google Maps devrait être incorporé à la montre.

Garmin Forerunner 255

Spécialiste du sport Note 9,2/10 : moyenne globale sur internet Prix 349€ Sortie au mois de juin, la Garmin Forerunner 255 venue remplacer sa grande sœur, la Forerunner 245, est déjà une référence sur le marché des montres sportives de milieu de gamme. Richement dotée, elle ne se contentera pas de vous accompagner lors de vos entrainements, mais vous permettra également de disposer d’un rapport matinal vous racontant le déroulé de votre nuit ou vous permettra de payer sans portefeuille. Son design très typé sport respire la qualité de fabrication. Malheureusement, l’écran tactile est absent sur ce modèle à l’instar du micro et du haut-parleur. Impossible donc de l’utiliser pour passer un appel. Les plus Précision des capteurs

Fonctionnalités liées à l’activité sportive

Bonne autonomie

Confort au poignet Les moins Manque de polyvalence

Ecran non tactile Acheter la Garmin Forerunner 255 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Garmin GPS Forerunner 255 Gris Gris 349.99 € 0 € 349.99 € Voir

Amazon Marketplace Garmin GPS Forerunner 255 Bleu blue 384.98 € 0 € 384.98 € Voir

Amazon Marketplace Garmin GPS Forerunner 255 Music Noir black 385.84 € 0 € 385.84 € Voir Faut-il acheter la Garmin Forerunner 255 ? Achetez si … Vous êtes sportif et vous voulez améliorer vos performances

Vous voulez un suivi santé de qualité

Vous recherchez l’un des meilleurs rapports qualité prix en terme de montre multisport N’achetez pas si … Vous n’êtes pas sportif

Vous voulez un écran tactile Caractéristiques principales DIAMETRE 41 – 46 MM MATERIAU DU BOITIER ET DU VERRE POLYMERE / GORILLA GLASS 3 TYPE ECRAN MIP 1,3″ RESISTANCE A L’EAU 50M CONNECTIVITE BLUETOOTH + WIFI AUTONOMIE 12 JOURS CAPTEURS GPS, FREQUENCE CARDIAQUE, SPO2, TEMPERATURE, LUMINOSITE AMBIANTE, BAROMETRE, BOUSSOLE

Classement des meilleures montres connectées de plus de 400€

Attaquons-nous désormais au sommet du marché des montres connectées. On y trouve des modèles dont la réputation n’est plus à faire tant au point de vue de la qualité de fabrication que de l’ergonomie et des fonctionnalités.