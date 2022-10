Entre restrictions géographiques et censures, Youtube se révèle parfois inaccessible. Heureusement, derrière ces problèmes se cache une solution simple : le VPN. On vous dévoile le top des réseaux privés virtuels pour Youtube et comment en profiter pleinement.

Youtube est le 2e site le plus visionné au monde derrière Google. Et pour cause, la célèbre plateforme de vidéo séduit par la quantité de son contenu et sa facilité d’utilisation. Pourtant, il arrive que certaines vidéos ne puissent être regardées, la faute à un contenu limité par des droits de diffusion. Parfois, le site est également bloqué à l’école ou au travail. Des pays entiers ont même décidé de le censurer.

Alors pour bénéficier malgré tout de Youtube en toute circonstance, le VPN est la solution idéale. Dans ce comparatif, nous vous dévoilons les meilleurs réseaux privés virtuels pour accéder à Youtube, et nous vous aidons à choisir celui qui vous conviendra le mieux.

Cette vidéo est sponsorisée par Nor… On connaît déjà la suite, tant on l'a entendue sur YouTube. Mais savez-vous qu'il existe d'autres VPN, certes moins médiatisés, mais qui ont plus de qualités à faire valoir que celle du marketing ? C'est le cas de Surfshark, VPN qui se démarque par son service, sa fiabilité et son prix défiant toute concurrence.

Classement des Meilleurs VPN pour regarder Youtube

ExpressVPN

Le meilleur VPN du marché ExpressVPN est un réseau privé virtuel incontournable. Lors de notre test, il nous a séduit par ses vitesses de connexion et son interface discrète et intuitive. Mieux encore, ses fonctionnalités et sa politique de confidentialité font de lui un leader du marché en termes de sécurité. Cependant le haut niveau de service qu’il propose a un coût, ExpressVPN est l’un des VPN les plus chers. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test d’ExpressVPN. PROMO ExpressVPN Acheter Faut-il choisir ExpressVPN ? Achetez si … Vous souhaitez un VPN discret mais performant.

Vous recherchez un VPN capable de contourner la censure. ExpressVPN dispose de serveurs répartis dans 94 pays, dont Hong-Kong par exemple.

Vous êtes à cheval sur le niveau de sécurité et de confidentialité proposée par le VPN. Dans ce domaine, ExpressVPN fait figure de référence. N’achetez pas si … Vous recherchez un VPN bon marché. Du fait de ses excellentes prestations, ExpressVPN propose un tarif plus élevé que la moyenne.

Pour vous, l’assistance technique est un critère important. Chez ExpressVPN, le SAV n’est disponible qu’en anglais par mail ou chat. Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 8,41€/MOIS SUR 12 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3000 PAYS COUVERTS 94 PING 8 MS SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Centre d’aide en anglais avec live Chat

NordVPN

Le VPN le plus célèbre NordVPN s’est justement fait connaître en partie grâce à ses partenariats sur Youtube. Et pour cause, il s’agit de l’un des meilleurs réseaux privés virtuels du marché. On apprécie notamment sa polyvalence. Il est à la fois rapide, sécurisé et facile à utiliser. Il permet de contourner aisément les restrictions liées à Youtube et son application profite d’une interface soignée. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de NordVPN. PROFITEZ DE 3 MOIS GRATUITS AVEC NordVPN Acheter Faut-il choisir NordVPN ? Achetez si … Vous recherchez un VPN complet disposant de nombreux services et fonctionnalités

Vous recherchez un VPN rapide. NordVPN offre des vitesses de connexion remarquables.

La sécurité est un critère important pour vous. NordVPN dispose d’une excellente politique de confidentialité. N’achetez pas si … Vous recherchez une assistance efficace. Même si le SAV NordVPN est en français, il n’est pas toujours facilement accessible. Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 3,49€/MOIS NOMBRE DE SERVEURS 5492 PAYS COUVERTS 59 PING 8 MS SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 6 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

CyberGhost

Le spécialiste Avec ses 7700 serveurs répartis dans 91 pays, CyberGhost fait partie des plus importants VPN du marché. Il se distingue de la concurrence par un grand nombre de serveurs spécialisés pour le streaming, le gaming ou même le téléchargement. En outre, on apprécie sa facilité d’utilisation, le tout pour un tarif raisonnable. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de CyberGhost. PROMO CyberGhost Acheter Faut-il choisir CyberGhost ? Achetez si … Vous recherchez un VPN performant à un prix raisonnable.

Vous voulez avoir accès à des serveurs spécialisés dans le streaming par exemple pour accéder à Youtube.

Vous souhaitez un VPN disposant de bonnes vitesses de connexion. A ce niveau, CyberGhost est au niveau des références. N’achetez pas si … Pour vous la qualité de la politique de confidentialité est un point essentiel. Malgré de très bonnes fonctions de confidentialité, il manque à CyberGhost un audit externe récent en la matière.

Vous avez un iPhone, car l’application pour iOS est moins complète que pour Android. Caractéristiques principales PRIX 2,15€/MOIS SUR 3 ANS NOMBRE DE SERVEURS 7700 PAYS COUVERTS 91 PING 7 MS SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 7 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat en français 24h/24 7 jours/7

PureVPN

Discret, mais efficace Peu connu, PureVPN est pourtant un excellent VPN tant pour la rapidité de son débit, que par la qualité de ses serveurs. Il dispose en effet de serveurs dédiés par exemple au streaming. Une aubaine lorsque l’on souhaite regarder Youtube par exemple ou même Netflix. Avec ses 6500 serveurs, il dispose de l’une des plus grandes couvertures du monde. Enfin, il offre un très bon niveau de sécurité, en particulier grâce à son protocole Wireguard. PROMO SPECIALE PureVPN Acheter Faut-il choisir PureVPN ? Achetez si … Vous souhaitez disposer d’un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde.

Le débit est l’un de vos principaux critères.

Vous recherchez un VPN bon marché. N’achetez pas si … Vous êtes intransigeants sur la politique de confidentialité de votre VPN. Celle de PureVPN n’est en effet pas parfaite, bien qu’il possède des options de sécurité intéressantes. Caractéristiques principales PRIX 1,99€/MOIS SUR 27 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 6600 PAYS COUVERTS 78 PING – SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 10 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 31 JOURS SAV Chat 24h/24 7j/7

Proton VPN

Gratuit mais efficace Rares sont les VPN gratuits efficaces, et Proton VPN en fait parti. Si cette version ne permet d’accéder qu’à 17 serveurs répartis dans 3 pays, elle n’en reste pas moins cohérente au niveau de la sécurité. Si les vitesses de connexion sont limitées, elles restent suffisantes pour regarder des vidéos sur Youtube. Dans ces conditions, Proton VPN est une alternative intéressante pour découvrir le milieu des réseaux privés virtuels, avant de prendre un abonnement payant pour en avoir le plein usage. . DECOUVRIR Proton VPN Acheter Faut-il choisir Proton VPN ? Achetez si … Vous voulez simplement contourner les restrictions géographiques pour regarder Youtube.

Vous n’avez pas besoin d’un très grand débit.

Vous ne voulez pas investir dans un VPN payant.

Vous souhaitez un VPN qui protège parfaitement votre confidentialité. N’achetez pas si … Vous voulez avoir accès à un VPN rapide et performant

Vous souhaitez avoir accès à une assistance technique réactive et à l’écoute. Le SAV de Proton VPN n’est accessible que par mail. Caractéristiques principales PRIX Gratuit ou à partir de 4,99€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 1700 PAYS COUVERTS 60 PING – SMART DNS NON NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 10 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI VERSION GRATUITE DISPONIBLE SAV MAIL UNIQUEMENT

Si Proton VPN a des avantages indéniables, force est de constater que les VPN gratuits restent globalement beaucoup moins efficaces que leurs homologues payants. Si Proton VPN fait figure d’exception, la plupart des VPN gratuits sont notamment peu performants en termes de sécurité.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder Youtube ?

Les intérêts à utiliser un VPN sont nombreux, en particulier en terme de sécurité. Ils sont également pratiques pour regarder Youtube. Voici pourquoi :

Ne pas subir un débit limité par votre FAI Les Fournisseurs d’Accès à Internet peuvent avoir tendance à limiter votre bande passante sans vous en informer et de manière totalement aléatoire. Pour ne pas subir cette contrainte importante, le VPN, en masquant votre adresse IP, empêche le FAI de limiter votre débit. Vous aurez ainsi accès à un débit optimal.

Contourner les restrictions géographiques Si elles sont plus rares que sur Netflix par exemple, les restrictions géographiques sont belles et bien présentes sur Youtube aussi. Utiliser un VPN, c’est avoir accès à des vidéos normalement bloquées en France. Pour les fans de Kaamelott, sachez que tous les épisodes sont disponibles sur Youtube à l’étranger !

Éviter les blocages locaux Il arrive que des entreprises ou des écoles bloquent l’accès à Youtube sur leurs réseaux. Cela peut s’avérer frustrant si on veut regarder une vidéo pendant sa pause repas. Le VPN est le seul moyen de contourner ce type de blocage.

Contourner la censure de certains pays Certains pays ont décidé de bloquer l’accès à Youtube, comme la Chine par exemple. Si vous devez vous rendre dans l’un de ces pays, le VPN sera votre seule chance d’accéder au site de vidéos.

Il est important de bien choisir son VPN afin de profiter de tous les avantages de Youtube. Voici quelques paramètres essentiels à prendre en compte lors de votre décision. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi jeter un œil à notre guide pour choisir le meilleur VPN.

La vitesse de connexion Si Youtube n’est pas le site de streaming le plus gourmand, il est tout de même souhaitable de choisir un VPN rapide. Vous profiterez ainsi au mieux du contenu présent sur la plateforme, et surtout dans les meilleures conditions possibles.

Le nombre de serveurs et la répartition géographique Il s’agit là d’un facteur essentiel dans le choix de votre VPN. Avoir un grand nombre de serveurs à disposition, c’est mettre toutes les chances de son côté pour contourner la censure ou les restrictions géographiques.

La facilité d’utilisation Nous utilisons Youtube sur de nombreux supports différents, de la tablette à l’ordinateur, en passant par leur smartphone, la console ou la SmartTV. Il est donc essentiel de choisir un VPN qui soit intuitif, facile à utiliser et compatible avec le plus de supports possibles. Dans le cas contraire, cela pourrait vraiment gâcher l’expérience.

Profiter de Youtube depuis un ordinateur

Consulter Youtube sur votre ordinateur PC ou Mac est plutôt simple. D’abord, il est nécessaire d’installer le VPN de votre choix, puis de le lancer et sélectionner le serveur qui vous intéresse. Une fois que c’est fait, vous n’avez plus qu’à vous rendre sur votre navigateur pour accéder à Youtube. Le tour est joué !

Regarder Youtube sur smartphone ou tablette

Pour regarder Youtube depuis votre smartphone ou votre tablette, rien de plus simple. Commencez par télécharger et installer le réseau privé virtuel de votre choix. Une fois que vous l’avez sur votre appareil, vous pouvez ouvrir l’application VPN et sélectionner le serveur de votre choix. Désormais, vous n’avez plus qu’à aller sur Youtube et profiter du contenu disponible ! Cette solution fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS.

Accéder à Youtube sur une SmartTV ou votre console

Il est possible de regarder Youtube via un VPN sur une SmartTV ou une console de salon comme la PS4, la PS5, la Xbox Series X ou Series S. Cependant, cela demande une manipulation plus complexe qu’à l’accoutumée, car il est impossible d’installer directement un VPN sur ces supports. Pour y arriver, il existe deux méthodes :

1. Connecter son appareil depuis un PC ou un Mac

Installer votre VPN sur votre PC ou Mac, puis sélectionner un serveur,

créer un partage de connexion, et vérifier que le VPN s’y applique,

connecter votre console ou votre TV au réseau nouvellement créé,

Lancez Youtube, et profiter du contenu disponible.

2. Connexion depuis un routeur

Si cette solution ne vous convient pas, vous pouvez installer votre VPN sur le routeur de votre habitation. Voilà comment y arriver :

Depuis un ordinateur, il faut d’abord installer le VPN de votre choix sur votre routeur. En fonction du modèle dont vous disposez, la manipulation peut changer. Des tutoriels sont souvent disponibles sur les sites internet des VPN,

sélectionner ensuite le serveur qui vous convient,

démarrer votre TV ou votre console et la connecter à internet via le routeur,

lancer Youtube et vérifier que vous disposez de tout le contenu.

Questions Fréquentes sur les VPN pour Youtube

Qui a besoin d’un VPN pour Youtube ? Utiliser un VPN pour regarder Youtube est nécessaire dans plusieurs cas de figure. D’abord, certains contenus sont inaccessibles à cause de restrictions géographiques. Parfois, lorsque vous êtes au travail ou à l’école, la plateforme peut être bloquée. Enfin, certains pays la censurent. Dans ces cas de figure, le VPN est la seule solution pour accéder quand même à Youtube. Pourquoi devriez-vous utiliser un VPN pour Youtube ? Outre le fait de contourner les restrictions que peut subir la plateforme, le VPN permet de sécuriser votre connexion et surtout d’améliorer votre vitesse de connexion. Cela vous permet de regarder du contenu dans la meilleure qualité possible. Quel VPN gratuit télécharger pour regarder Youtube ? AtlasVPN et ProtonVPN sont deux réseaux privés virtuels qui disposent d’une version gratuite. Ils vous permettront donc de consulter Youtube. Attention, la plupart des VPN gratuits sont moins performants, en particulier en termes de sécurité. Dans quels pays est-ce que Youtube est bloqué ? Youtube est actuellement bloqué dans plusieurs pays comme la Chine, l’Erythrée, l’Iran, la Corée du Nord et le Turkménistan.