Le torrent est une option intéressante pour le téléchargement de documents mais il présente toutefois des risques pour vos données. Nous avons repéré les 5 meilleurs VPN du marché pour télécharger tout en étant protégé.

Si le torrenting est une solution très pratique de téléchargement de fichiers, il peut néanmoins s’avérer dangereux. En effet, sans protéger votre adresse IP, il est par exemple possible pour un cyberattaquant de retrouver quels fichiers vous avez téléchargé. C’est pourquoi, il est indispensable d’utiliser un VPN qui offre de solides services de protection et dispose d’une excellente politique de confidentialité. Voilà pourquoi nous vous avons sélectionné les 5 meilleurs VPN du marché pour le torrent et le P2P. En fin d’article, nous vous dévoilons également tous nos conseils pour bien utiliser votre VPN lorsque vous faites du torrenting.

Podium 2022 des VPN pour le torrenting

Le P2P ou torrent, c’est quoi ? Le P2P ou Peer-To-Peer est un modèle de réseau informatique sur lequel chaque ordinateur peut servir de serveur. Il est principalement utilisé pour le partage de fichiers. Ainsi, lorsque vous téléchargez un fichier grâce à un client torrent ou P2P, il est ensuite mis à disposition via ce réseau aux autres utilisateurs. Ceux-là pourront alors télécharger le fichier sur votre ordinateur. Ce système permet la multiplication des sources de téléchargement, l’augmentation des débits et donc la réduction des temps de téléchargement. Il a été popularisé pour le partage illégal de fichiers comme de la musique, des films ou encore des logiciels.

Classement des meilleurs VPN du marché pour le Torrent

ExpressVPN

Le VPN le plus performant ExpressVPN est tout simplement le VPN le plus rapide mais aussi le plus sûr du marché. Cela est en grande partie dû à son protocole maison : le Lightway. Ce protocole très léger mais hautement sécurisé autorise des vitesses de transfert supérieures à la concurrence. Côté interface, ExpressVPN mise sur la discrétion en minimisant son impact sur la navigation. Il n’a de défaut que son prix assez élevé. 🔍 Pour en savoir plus, voici notre test d’ExpressVPN ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir ExpressVPN ? Points forts : Une protection hors-pair et des fonctionnalités de sécurité performantes

Le protocole Lightway qui permet d’associer vitesse et protection

Transparence à l’utilisation Points faibles : Un tarif bien supérieur à la moyenne. C’est le prix de la performance. Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 8,41€/MOIS SUR 12 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3000 PAYS COUVERTS 94 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILL SWITCH OUI SmartDNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

NordVPN

Polyvalence et protection Grâce à ses 10 ans d’expérience, NordVPN a acquis un statut de référence du marché des VPN. Et pour cause, le VPN basé au Panama dispose d’une excellente politique de confidentialité accompagnée de fonctionnalités éprouvées. On retrouve par exemple une fonction Killswitch et un protocole amélioré nommé Nordlynx. Côté vitesse, NordVPN est également à la pointe avec des débits conséquents. 🔍 Pour en savoir plus, voici notre test de NordVPN ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir NordVPN ? Les points forts : Une politique de confidentialité exemplaire, NordVPN ne conserve aucune information concernant ses utilisateurs

Vous souhaitez un niveau de sécurité et de confidentialité élevé . Outre le fait de ne conserver aucune donnée, NordVPN propose un système de double VPN plus sécurisé et d’un Killswitch

Des fonctionnalités de protection de haut niveau comme le Killswitch, la connexion automatique et une surveillance des fuites sur le Darknet Les points faibles : Si NordVPN dispose d’un SAV en français, celui-ci est parfois difficile à contacter Caractéristiques principales PRIX DE L’ABONNEMENT A PARTIR DE 3,49€/MOIS NOMBRE DE SERVEURS 5492 PAYS COUVERTS 59 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 6 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILL SWITCH OUI Smart DNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

Surfshark VPN

Le VPN qui monte Surfshark est l’étoile montante des VPN, il allie haut débit, sécurité et facilité d’utilisation. Promis à un grand avenir, il est également disponible à un tarif très agressif, ce qui fait de lui le meilleur rapport qualité/prix du marché. Côté fonctionnalités, il dispose également d’un Killswitch, d’un bloqueur de publicité et d’un split-tunneling. 🔍 Pour en savoir plus, voici notre test de Surfshark VPN ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir Surfshark VPN ? Points Forts : Très hauts débits

Très bonne politique de confidentialité, et haut niveau de protection

Interface des différentes applications simple et agréable à utiliser

Rapport qualité prix imbattable Points Faibles : Le déménagement du siège social vers les Pays-Bas peut interroger sur la future politique de confidentialité du VPN. Mais pour le moment, rien n’a changé et Surfshark reste excellent en termes de confidentialité. Caractéristiques principales PRIX DE L’ABONNEMENT 2,30€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3200 PAYS COUVERTS 65 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE ILLIMITE TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILL SWITCH OUI Smart DNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat 24h/24 7j/7

Cyberghost

Le VPN spécial streaming CyberGhost est un des acteurs principaux du marché des VPN. Outre la qualité de ses applications et sa facilité d’utilisation, il est doté de serveurs spécialisés dans le P2P. Ces serveurs vous permettent ainsi de bénéficier de vitesses de connexion optimisées pour vos besoins. La sécurité n’est pas négligée pour autant avec une importante protection de la vie privée et une bonne politique de confidentialité. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de Cyberghost ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir Cyberghost ? Points forts : Très bon rapport qualité prix

Serveurs spécialisés de qualité

Politique de confidentialité qui protège les utilisateurs Points faibles : On aimerait un audit externe récent qui vienne valider l’apparente qualité de la protection des données

Les applications pour l’écosystème Apple sont moins performantes que pour Windows et Android Caractéristiques principales PRIX DE L’ABONNEMENT A PARTIR DE 3,12€/MOIS SUR 27 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 9000 PAYS COUVERTS 91 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 7 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILL SWITCH OUI Smart DNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 45 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

Hide.me VPN

Un VPN gratuit mais performant Malgré sa gratuité, Hide.me VPN est un VPN sur lequel on peut compter tant au niveau de la sécurité qu’au niveau des performances. Il respecte en effet l’anonymat de ses utilisateurs et propose un niveau de sécurité intéressant grâce au protocole Wireguard. Enfin, il propose des vitesses de connexion convaincantes. En revanche, il est limité à 10 Go d’utilisation par mois. C’est suffisant pour un torrenting occasionnel mais limité pour un usage intensif. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir Hide.me VPN ? Points forts : Sa gratuité

Des performances satisfaisantes

Un niveau de sécurité correct sans être au niveau des meilleurs VPN payants Points faibles : Hide.me possède une limite de 10 Go de données par mois

Seules 5 destinations sont disponibles lors du choix du serveur

Application Android peu intuitive Caractéristiques principales PRIX DE L’ABONNEMENT GRATUIT NOMBRE DE SERVEURS 5 PAYS COUVERTS 5 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 1 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILL SWITCH NON Smart DNS NON INSTALLATION SUR ROUTEUR NON PERIODE D’ESSAI – SAV –

Pourquoi utiliser un VPN pour faire du torrenting ?

L’usage d’un VPN présente au quotidien de nombreux avantages pour améliorer la protection de nos données. Et en matière de torrenting, son recours y est indispensable.

L’anonymat et la protection des données C’est la raison principale pour laquelle le VPN est nécessaire lorsque l’on pratique le P2P. D’abord, parce que lorsque nous téléchargeons en P2P, nous n’avons aucune garantie sur l’hôte du fichier. Nous nous exposons alors à des fichiers inconnus potentiellement dangereux.

De plus, lorsque nous téléchargeons en Torrent sans VPN, notre activité devient visible de tous comme le montre ce site. Utiliser un VPN, c’est avoir la garantie que l‘activité en ligne reste anonyme.

Optimiser sa vitesse de connexion Pour conserver de la bande passante ou limiter certaines activités comme le téléchargement de torrents, les Fournisseurs d’Accès à Internet peuvent parfois brider votre débit internet.

En anonymisant votre connexion, le VPN vous permet de contourner les limitations de votre fournisseur d’accès à internet.

Choisir un VPN dans le but de faire du P2P demande plus que jamais de prendre certains critères en compte. Voici quelques conseils pour faire le meilleur choix possible.

Les paramètres de confidentialité Avec les torrents, la sécurité doit être votre principale préoccupation au moment de choisir un VPN. Cette sécurité passe d’abord par la qualité de la politique de confidentialité du VPN. En effet, c’est elle qui régit l’ensemble des dispositions prises par l’entreprise concernant la gestion des données et l’anonymat de chaque client.

Préférez donc les VPN qui ont une politique No-Log, cela signifie qu’elle ne conservera aucune de vos données de navigation.

La qualité de la protection La qualité de la protection se traduit par les protocoles disponibles afin d’établir le tunnel VPN entre vos appareils et les serveurs sollicités. Les différentes fonctionnalités de sécurité sont également importantes. On pense au Kill switch qui permet de couper automatiquement la connexion en cas de fuites de sécurité. Certains VPN disposent de bloqueurs de publicité, ou de la fonction Split-Tunneling.

La fonction split-tunneling offre la possibilité de ne protéger qu’une partie de vos données du trafic internet. Elle est particulièrement utile si vous voulez télécharger des torrents en toute sécurité tout en utilisant des services sans protection VPN.

La vitesse de connexion En ajoutant un serveur intermédiaire entre votre machine et le service sollicité, le VPN peut avoir tendance à ralentir votre connexion internet. Sur les VPN de qualité, ce ralentissement est quasiment imperceptible. En revanche, sur des VPN moins performants, ce ralentissement peut être un réel handicap.

Il faut savoir que plus le serveur par le biais duquel vous vous connectez sera distant physiquement, plus votre connexion sera ralentie.

Le nombre de serveurs disponibles Plus le VPN mettra de serveurs à votre disposition, plus vous aurez de chance de trouver un serveur performant qui répondra à vos attentes et à vos besoins.

Evitez les VPN gratuits Si Hide.me fait figure d’exception, c’est parce qu’il dispose de caractéristiques correctes en termes de sécurité tout en étant gratuit. En effet, la grande majorité des VPN gratuits proposent une protection des données assez médiocre. Si cela peut suffire dans certains usages comme le streaming, nous vous le déconseillons grandement pour le téléchargement de torrents.

Vous n’avez jamais téléchargé un fichier torrent en utilisant un VPN ? Pas de panique, voici la marche à suivre.

Souscrivez et téléchargez le VPN de votre choix. Préférez l’un de ceux de notre top pour être assuré de la bonne protection de vos données. Téléchargez un client Torrent comme uTorrent, qBittorrent ou Transmission, puis installez-le sur votre ordinateur Windows ou Mac. C’est ce logiciel client qui s’occupera de la gestion du téléchargement. Recherchez le torrent qui vous intéresse grâce aux sites de recherche en ligne comme YggTorrent ou The Pirate Bay. Assurez-vous que le contenu que vous souhaitez télécharger n’est pas soumis à des droits d’auteur. Une fois que vous avez trouvé le fichier que vous cherchez, téléchargez le torrent ou cliquez sur le lien magnet. Le logiciel de torrent s’ouvrira automatiquement. Faites analyser votre fichier par votre logiciel antivirus avant de l’utiliser.

Questions Fréquentes sur les VPN pour le Torrent

Est-ce que le Torrent fonctionne avec un VPN ? Oui, il est même vivement recommandé d’utiliser un VPN pour le torrenting. Est-ce que j’ai besoin d’un VPN pour faire du Torrent ? Oui ! Sans VPN, le Torrent peut être une activité dangereuse. Sans VPN, vous pouvez vous exposer à des fichiers dangereux, et surtout votre activité sur internet peut être visible par tous. Est-ce qu’il y a des VPN gratuits pour utorrent ? Oui, mais rares sont les VPN gratuits performants en termes de sécurité. Hide.me peut être suffisant à ce niveau, mais il dispose d’une limitation mensuelle de 10 Go de données. Utiliser un VPN peut-il améliorer la vitesse du Torrenting ? La réponse est oui. Le torrent est une activité que votre fournisseur d’accès à internet cherche à limiter. Pour cette raison, il pourra de manière parfaitement arbitraire brider votre connexion. Vous pouvez contourner cette problématique avec un VPN qui en anonymisant votre connexion empêchera cette limitation. Un VPN crée un tunnel crypté entre votre appareil et ses serveurs à l’aide de protocoles de chiffrement. Ce tunnel permet d’isoler et donc de protéger vos données du reste du trafic internet. Est-ce qu’utiliser un VPN pour faire du torrenting est légal ? Utiliser un VPN pour le Torrent est légal.. Seulement si ce que vous téléchargez est open-source ou libre de droit ! Télécharger des fichiers soumis à des droits d’auteur par le biais du P2P est en revanche illégal, VPN ou non.