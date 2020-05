Le système de transport de scooter électrique en location est présent dans plusieurs grandes villes de France et devrait se développer de plus en plus. Avec la crise du Covid-19, il est conseillé d’éviter les transports en commun pour circuler. Les moyens de déplacement singuliers sont donc à privilégier. Récemment, nous vous présentions le scooter électrique Unu disponible en leasing sur Paris. Par ailleurs, on retrouve un large éventail de services de location de scooter électrique au sein de la capitale. Qu’il s’agisse de location longue ou courte durée, les offres ne manquent pas.

Les systèmes de locations de scooters électriques à usage quotidien

Cityscoot : le système de location de scooter électrique en libre service

Cityscoot est la première société à avoir proposé des scooters électriques en libre-service à Paris à partir de 2016.Pour prendre un scooter, il suffit d’en trouver un autour de vous sur la map de l’appli et de le réserver. Vous pouvez également depuis peu en réserver un directement sur l’appli Uber. Ensuite, vous disposez de 10 minutes pour rejoindre votre Cityscoot. Vous pouvez rouler où vous voulez pendant la durée de votre circuit. Cependant, vous devez vous assurer de revenir au sein de la zone Cityscoot pour terminer votre location. Ce réseau européen fonctionne sans abonnement via une application. Vous êtes facturés à la minute d’utilisation. De plus, vous n’avez jamais besoin de recharger le scooter. Des camionnettes électriques tournent jour et nuit recharger votre scooter là où vous l’avez garé.

Notre verdict : Une valeur sûre avec un système ingénieux de paiement à la minute. Une offre intéressante si vous souhaitez profiter d’un système de location de scooter sans engagement.

Lien de location : cityscoot.eu

Zeway : la start-up française qui va concurrencer Cityscoot à partir de septembre 2020

Nous vous en parlions récemment, les scooters électriques Zeway débarquent en septembre en location sur Paris. Ce système de scooter électrique en location longue durée se démarque par un système d’échange de batterie. Quand la batterie de votre scooter est à plat, pas besoin de la recharger. Il vous suffit de vous rendre dans une station de recharge Zeway et de remplacer votre batterie par une nouvelle. La marque promet qu’il sera possible de trouver une station à moins de 2 km autour de vous dans Paris. L’abonnement comprendra une formule tout-en-un à partir de 130 euros. Ce contrat comprendra un kilométrage illimité, une assurance tout risque Allianz, un entretien régulier ou encore un accès illimité au réseau Zeway de stations d’échange de batteries. L’abonnement longue durée est valable 36 mois renouvelables.

Notre verdict : Une excellente alternative au réseau Cityscoot, avec une approche différente. L’abonnement payant de Zeway propose des contrats longue durée et un système mensuel de 130 €, peu importe le nombre de km que vous réalisez. De plus, Zeway est une entreprise 100 % made in France.

Lien de location : zeway.com

Unu : la start-up allemande innovante Unu, c’est une entreprise allemande de scooter électrique. Vendeur de scooters à l’origine, elle propose depuis peu un système de leasing. Ce système de location est mensuel et se divise en trois options. 12, 24 ou 36 mois. Le prix de la mensualité variera en fonction de l’option choisie. L’autonomie va de 50 à 100 km, ce qui permet une utilisation de 3 jours en général. La batterie amovible se recharge n’importe où et le coût de recharge est d’uniquement 0.50 € par 100 km. Le locataire devient propriétaire du scooter pendant toute la durée du contrat. Aucune station de recharge présente dans Paris donc. Notre verdict : Le système de leasing d’Unu est intéressant. Cette marque à l’avantage d’être une spécialiste du secteur et de proposer des technologies haut de gamme. Parmi ses fournisseurs, on retrouve Flex, le deuxième plus grand fabricant d’électronique au monde, collaborateur de Google et Tesla. Lien de location : unu.mypangee.com

Louer un scooter Zeway, Unu ou utiliser Cityscoot ?

Tout dépend de vos besoins et de votre capacité d’engagement sur le long terme. On vous explique tout ci-dessous.

Le service de location de scooter électrique partagé à Paris Cityscoot facture entre 0,24€ (pack 250 min) et 0,29€ la minute suivant le pack choisi. Pour un trajet quotidien entre votre domicile et votre lieu de travail de 20 minutes (soit 40 min A/R) auquel on ajoute 1 trajet similaire pour une sortie le week-end, cela revient au minimum à 230,4€ / mois via les packs de 250 minutes. Ce budget est tout inclus, mais encore faut-il que vous soyez dans une zone avec assez de Cityscoot pour en trouver et que vous ayez suffisamment de chances pour ne pas avoir de problèmes (casques manquants ou problèmes en tout genre sur le scooter).





auquel on ajoute 1 trajet similaire pour une sortie le week-end, cela revient au minimum à via les packs de 250 minutes. Ce budget est tout inclus, mais encore faut-il que vous soyez dans une zone avec assez de Cityscoot pour en trouver et que vous ayez suffisamment de chances pour ne pas avoir de problèmes (casques manquants ou problèmes en tout genre sur le scooter). Avec le nouveau service de mobilité électrique Zeway, vous êtes propriétaire du scooter pendant au moins 36 mois en payant un abonnement tout inclus (assurance, frais de maintenance aussi et application mobile) à 130€ / mois (soit au minimum 45 % moins cher que Cityscoot). Zeway vous offre un kilométrage illimité. Avec cela vous avez la liberté de faire autant de trajets que vous voulez, vous n’avez pas besoin de chercher un scooter disponible (car c’est le vôtre) et pas de mauvaises surprises également. Le seul inconvénient est l’engagement de 36 mois qui ne convient pas forcément à tout le monde. D’autant plus que le service ne sera disponible qu’à Paris dans un premier temps. On espère que la startup pourra prévoir prochainement des abonnements de 12 ou 24 mois avec des tarifs forcément un peu plus élevés. En optant pour Unu, vous partez sur un modèle économique similaire à Zeway. Vous pouvez également prendre un abonnement 36 mois, à un prix de 60€ par mois, soit presque 2 fois moins cher que Zeway. De plus, les abonnements sont également plus flexibles car ils sont disponibles en 12 et 24 mois. Cependant, si le prix est moins cher chez Unu, vous n’avez pas le kilométrage illimité. Vous êtes débités de 0.50€ tous les 100 km. Cet abonnement flexible de 12 à 36 mois s’adapte mieux aux personnes qui ne veulent pas s’engager sur un trop long terme

Club scooter location : pour les scooters électriques 125 CC Club scooter location est un service de location de scooter et moto sur Paris. Pour sa gamme électrique, l’entreprise propose des modèles 125 CC. Les scooters sélectionnés sont des BMW-C évolution. Le scooter peut atteindre 130 km/h. Accessible avec une formation à 125 CC, il est réservé aux motards qui souhaitent se rendre au-delà du centre de la capitale. La location du scooter comprend un kit complet avec : Le scooter (état neuf)

Un câble de recharge

Un casque

Une paire de gants

Un tablier (selon disponibilité)

Bloc disque

L’assurance

En option : GPS, support tel, gants et casque supplémentaire Pour la location, différentes options sont possibles. Vous pouvez louer à la journée, à la semaine ou au mois avec plusieurs tarifs. Par exemple, pour 2 semaines, cela vous coûtera 69 € la journée. Pour 1 mois, vous devrez payer 65€. Notre verdict : Club scooter location offre une option crédible pour les motards qui veulent traverser la capitale. Avec un scooter électrique, vous pourrez par exemple utiliser le périphérique. De plus, la flexibilité de son offre permet de s’adapter à tout type de besoins. Lien de location : club-scooter-location.com Troopy : Bientôt des scooters électriques Yamaha trois roues en libre-service dans Paris ? La marque Troopy propose déjà des scooters Yamaha thermiques en location sur Paris. Ces modèles trois roues 125 CC est disponible en location sans abonnement et son autonomie de 200 km permet de rallier Paris et sa banlieue sans problème. Des discussions seraient actuellement en cours entre Yamaha et Troopy pour proposer un modèle électrique trois roues basées sur le même concept. Ce nouveau scooter nommé “sharing ready” devrait équiper la flotte de Troopy courant 2020. Notre verdict : Ces modèles trois roues offrent une alternative aux autres plateformes de 50 CC disponibles sur Paris. Le modèle électrique “sharing ready” devrait séduire ceux qui veulent naviguer au-delà de paris intra-muros. Lien de location : troopy.com