Cet oreiller anti-ronflement conçu par Third of Life est conseillé aux personnes dormant sur le ventre et sur le côté. Sa forme d’étoile peut néanmoins convenir à toutes les morphologies. Son design atypique cache en réalité un oreiller orthopédique. Il permet d’aligner les vertèbres cervicales et d’éviter des douleurs matinales au niveau du cou et du dos. La plus grande particularité de cet oreiller anti-ronflement réside dans sa housse. Elle régule la température du corps et permet de dormir sans avoir ni trop chaud ni trop froid. Le ronfleur peut ainsi respirer naturellement pendant son sommeil. Ce phénomène est dû à ses microcapsules thermorégulatrices et les canaux de ventilation situés dans la mousse viscoélastique. Cette matière est anti-acariens et hypoallergénique. Vous êtes ainsi protégé des démangeaisons. La housse en coton jumel égyptien à longue soie est certifiée Oeko-Tex Standard 100. Elle a été soumise à des tests qui ont confirmé sa fiabilité et son respect de l’environnement.