Le Bokeh correspond au flou d’arrière-plan dans une photo. C’est un outil artistique dans la composition de votre cliché. Il permet de mettre en valeur un sujet. Plus votre objectif sera ouvert et plus votre bokeh sera important, ce n’est pas toujours facile à prendre en main à partir de f/2.0, surtout avec une mise au point manuelle.