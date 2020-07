La miniaturisation. C’est ce qui est le plus demandé dans l’histoire de l’innovation. Et les mini PC n’échappent pas à la règle. Plus qu’une mode, les mini PC possèdent de nombreux avantages comme une consommation peu gourmande en énergie. Mini PC de bureau, gaming ou à emporter, il y en a pour tous les goûts.

Un mini-PC combine les performances d’un bon ordinateur portable et la capacité d’évolution d’un ordinateur de bureau de taille normale dans un ensemble de la taille d’un livre de poche. Les mini-PC sont assez rapides pour réaliser des performances haut de gamme, et contrairement à certains ordinateurs portables, ils comprennent tous les ports dont vous avez besoin pour connecter plusieurs moniteurs ainsi que votre clavier et souris préférés.

Les mini PC sont souvent la solution à un type d’utilisation spécifique qui requiert une installation avec le moins de place possible. Par exemple, utiliser un mini PC pour transformer sa télévision en home cinéma 2.0 est une excellente idée. Avec la miniaturisation des mini-ordinateurs, finis la vieille tour de bureau encombrante et place à de jolis mini-ordinateurs. Les mini PC Linux, Chrome OS, Windows 10 ou bien Apple, sont de parfaits outils pour jouer à ses jeux favoris, regarder des vidéos 4K et profiter au mieux des dernières innovations et technologies.