Il existe effectivement des dashcams spécialement conçues pour les motos. Ces caméras peuvent être des caméras de sport extrême comme les Gopro ou bien des dashcams spécialement optimisés pour les engins à deux roues. Leur mode d’emploi est souvent différent des dashcams pour voiture, mais elles offrent des options assez similaires pour permettre à un motocycliste de couvrir la route en filmant avec sa caméra. Il est également possible de placer cette caméra sur le casque d’une moto afin qu’elle suive et filme les mouvements du motard, comme une caméra embarquée sur un casque de ski pour un skieur par exemple. N’hésitez pas à lire notre comparatif des meilleures dashcams pour moto afin d’en savoir plus.