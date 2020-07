Le modèle phare de la marque Insta360 est une caméra appréciée par le grand public grâce à ses multiples fonctionnalités.

QUALITÉ

Filmez des vidéos en 360. La résolution des vidéos est de 5.7K en 30fps et de 4K en 50fps, on est donc sur une prise de vue de qualité. De plus les images comme les vidéos sont en HDR, la lumière ressort de façon plus naturelle. Les contrastes sont maîtrisés pour un résultat du plus bel effet qui se rapproche de la réalité.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS (SLOW-MOTION, STABILISATION…)

Comme la plupart des caméras de la gamme ONE, elle embarque toute une flopée de fonctionnalités qui favorisent l’expérience de l’utilisateur. On retrouve la fameuse technologie FlowState qui stabilisent vos prises de vue. Cependant l’image n’est pas totalement nette lorsqu’elle enregistre des personnes en mouvement. Parée de TimeShift, il devient facile de créer des vidéos dignes de films en plaçant des ralentis ou au contraire des accélérations. Pour encore plus d’action, différents accessoires peuvent être ajoutés à l’achat comme le selfie stick invisible, le Drift Shot ou encore le Bullet Time. La caméra peut se paramétrer depuis l’application si les boutons ne vous conviennent pas.

VIDÉOS DE NUIT

La qualité de nuit reste correcte mais là n’est pas son point fort. On vous recommande d’investir dans une caméra spécifique si vous souhaitez prendre des prises de vue à faible luminosité ou durant la nuit.

MONTAGE VIDÉO

Transférez instantanément vos vidéos en Wi-Fi sur votre smartphone afin de les éditer ensuite. L’application ONE X pour faire tous vos montages est dotée de trois nouvelles fonctions pour créer des visuels dignes de films : Color Plus, Story Editor et True Audio. Elle est intuitive et optimisée mais si vous chercher à créer des montages plus complexes c’est aussi possible. En effet la caméra est compatible avec Adobe grâce au format RAW.