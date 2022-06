Modèle iconique des montres connectées, l’Apple Watch se décline désormais en plusieurs modèles aux fonctionnalités et aux tarifs différents. De la Series 7 et ses performances de haute volée à la Series 3 et son tarif contenu, retour sur l’ensemble de la gamme de smartwatch d’Apple.

Si vous en avez assez de toujours devoir sortir votre iPhone pour lire la moindre notification ou pour répondre à un appel, c’est qu’il vous faut une Apple Watch. Véritable compagnon du quotidien, la montre connectée se démocratise chaque année un peu plus grâce à sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités disponibles toujours plus performantes. Reste à savoir quel modèle de la gamme d’Apple conviendra à votre poignet.

Depuis 2015 le design de la montre connectée d’Apple n’a pas beaucoup changé malgré une évolution des matériaux du boîtier avec l’apparition de l’acier et du titane en plus de l’aluminium. La marque à la pomme a en revanche étoffé les caractéristiques de sa montre en proposant des fonctionnalités de plus en plus poussées et un écran de plus en plus grand. Si le GPS et le Bluetooth ont toujours été disponibles, d’autres capteurs se sont greffés dessus comme l’ECG ou encore un capteur qui vérifie si votre sang est bien oxygéné. Côté WatchOS, les évolutions sont nombreuses avec notamment une amélioration de la gestion des notifications et un choix d’applications grandissant.

Pour vous aider à trouver la meilleure Apple Watch et faire votre choix, nous vous proposons ici un comparatif exhaustif des différents modèles disponibles.

Podium 2022

Apple Watch Series 7

La plus performante En savoir plus Apple Watch SE

La montre des sportifs En savoir plus Apple Watch Series 3

Le modèle petit budget En savoir plus

Classement des meilleures Apple Watch disponibles sur le marché

Les éditions spéciales d’Apple Watch

Apple a pris pour habitude de créer des partenariats avec de célèbres entreprises pour réaliser des modèles plus originaux qui sortent du carcan habituel des montres connectées. La marque à la pomme dispose également d’un service de personnalisation nommé Creator Studio qui vous permet de réaliser une Apple Watch sur mesure. Détails.

Apple Watch Nike, dédiée aux coureurs La collaboration de Nike et Apple remonte à plus de 15 ans avec la sortie du Nike+iPod, marquant également le début du Nike Run Club, l’application dédiée au suivi de courses à pied. Fortes de cette longue expérience commune, les deux marques proposent aujourd’hui des Apple Watch avec l’application Nike Run Club directement intégrée à l’écran d’accueil de la montre ainsi que des bracelets spécifiques et des cadrans interactifs personnalisés.

Destiné aux sportifs et en particulier aux coureurs, ce modèle existe en Series 7 ou en SE.

Apple Watch Hermès, le luxe connecté Pour les aficionados de la mode, Apple a développé un partenariat avec la marque de luxe Hermès afin de développer une gamme d’Apple Watch tournée vers le monde du luxe. A travers cette association, les deux marques ont pour objectif de promouvoir ce mélange de tradition et d’innovation qui les caractérise. En résulte une collection de bracelets uniques accompagnés d’une gravure spécifique du boîtier et de cadrans spéciaux.

Cette collection se destine à une clientèle exigeante avec son tarif allant de 1299€ à presque 1900€.

Apple Watch Studio, pour que votre montre vous ressemble L’Apple Watch Studio vous permet via le site internet d’Apple de configurer avec précision le modèle d’Apple Watch de vos rêves. Vous pouvez y choisir le diamètre du boitier mais aussi sa matière et sa couleur ainsi qu’un bracelet dans la large gamme disponible. Le site propose un aperçu en temps réel de votre montre pour faciliter votre choix.

Choisir sa montre connectée doit faire l’objet d’une réflexion sur l’utilisation projetée, en particulier si c’est votre première montre.

La taille du boitier Les Apple Watch Series 7 sont disponibles en 41MM et 45MM. Il convient de les essayer pour s’assurer du modèle qui vous conviendra le mieux d’un point de vue confort et d’un point de vue esthétique, notamment si vous avez un petit poignet. Si la taille du modèle SE est sensiblement le même, la Series 3, elle, a une taille plus contenue avec des boîtiers de 38MM et 42MM.

Choisir l’option cellulaire ? Les Apple Watch Series 7 et SE sont disponibles en deux versions : Cellulaire ou non. Cette option régit la capacité de votre montre à être autonome. En effet, l’option cellulaire permet à votre montre d’être connectée à internet en permanence via une eSIM et donc de recevoir notamment des notifications en temps réel. Dans le cas contraire, il faudra que votre montre soit à proximité de votre iPhone pour être connectée à internet via le Bluetooth.

Déterminer les fonctionnalités nécessaires à votre usage Le choix de votre Apple Watch sera défini en grande partie par l’usage que vous souhaitez en faire. En effet, si votre principal besoin est l’accès aux notifications de votre téléphone, la Series 3 pourra vous convenir. En revanche, vous voulez investir dans une montre connectée pour suivre votre activité physique, des capteurs comme le GPS, l’altimètre et le lecteur de rythme cardiaque seront indispensables. Pour ces raisons, la SE et la Series 7 seront adaptées à cet usage. Enfin, si pour vous le suivi santé est votre priorité, il faudra privilégier la Series 7 qui dispose de la dernière génération de capteurs et des particularités comme l’ECG ou encore l’oxymètre.

A lire aussi : Regardez des vidéos YouTube sur votre Apple Watch grâce à WatchTube

Questions Fréquentes sur l’Apple Watch

Pourquoi acheter une Apple Watch ? Si vous souhaitez une montre connectée polyvalente et compatible avec votre iPhone, l’Apple Watch est faite pour vous grâce à ses grandes performances et son intégration parfaite à l’écosystème Apple. Si la Series 7 est affichée à un tarif assez élevé, les modèles SE et Series 3 sont plus abordables. Quelle Apple Watch est la moins chère ? Avec un prix qui débute à 219€, l’Apple Watch Series 3 est actuellement le modèle le moins cher de la gamme Apple. Si elle n’a pas les caractéristiques techniques de la Series 7 ou de la SE, elle reste riche en fonctionnalités et agréable à utiliser au quotidien. Quelle Apple Watch choisir en 2022 ? Le choix de votre Apple Watch se fera en fonction de votre budget et de vos besoins. En effet, si la Series 7 offre d’excellente performances, la SE et la Series 3 proposent des compromis intéressants à moindre prix. Quelle Apple Watch choisir pour une femme ? L’Apple Watch est l’une des montres connectées les plus plébiscitées par les femmes du fait de son diamètre relativement contenu par rapport aux autres marques de montres connectées. Si la Series 7 est malgré tout trop grande pour vous avec son diamètre de 41MM, la Series 3 encore commercialisée est disponible en 38MM et devrait donc convenir à votre poignet.