Vous possédez un Mac et vous voulez protéger votre navigation internet ? Nous avons étudié pour vous les VPN gratuits les plus fiables. Vous pouvez en effet trouver des dizaines de VPN gratuits pour Mac sur la Toile. Mais la plupart présentent de grosses failles de sécurité et protègent très mal votre anonymat. Pour savoir quel est le meilleur VPN gratuit pour votre Mac en 2021, suivez plutôt notre comparatif et nos conseils.

Podium des meilleurs VPN gratuits pour Mac

Proton VPN

Le meilleur VPN pour Mac en termes de sécurité Proton ne vous décevra pas si vous cherchez un VPN gratuit pour la sécurité de votre Mac et pour votre anonymat sur le web : c’est l’un des VPN les plus réputés sur ce point. En effet, il propose les mêmes garanties dans sa version gratuite et dans ses abonnements payants. En revanche, vous pourrez trouver les vitesses de connexion parfois un peu lentes sur votre Mac avec Proton VPN gratuit. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Proton VPN ? Les atouts de Proton VPN pour Mac : Une protection excellente de vos donnéeset de votre navigation. VPN suisse créé dans la mouvance de la messagerie cryptée Protonmail, Proton vous assure un service VPN haut de gamme.

Aucune limite de données : vous pouvez utiliser Proton VPN de façon continue sur votre Mac alors qu’il est gratuit. C’est le seul VPN freemium sérieux qui offre cette possibilité.

Proton VPN propose un bloqueur de publicité intégré dans son application pour MacOS.

Proton VPN peut parfois débloquer Netflix US. Les faiblesses de Proton VPN : Proton VPN ne propose pas ses meilleures vitesses de connexion en gratuit. On observe parfois un ralentissement sensible même pour une simple recherche internet sur Mac. Toutefois, Proton VPN a récemment amélioré ses vitesses de connexion en installant le protocole Wireguard.

Vous avez droit à une seule connexion simultanée et trois pays de connexion : Pays Bas, Japon et USA.

Proton VPN n’autorise pas les torrents.

Hide.me VPN

Le meilleur VPN gratuit pour Macbook sans abonnement La version gratuite de ce VPN payant remplit tous les critères d’un excellent VPN pour les Macbook Air et Macbook Pro. Hide.me associe de très bonnes garanties de sécurité et d’anonymat, une vitesse de navigation exemplaire et une utilisation facile. Il intègre même un bloqueur de publicité. Seul bémol : la limitation de données à 10 Go par mois. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Hide.me VPN ? Les atouts de Hide.me VPN gratuit pour Mac : Hide.me VPN prend en charge les torrents , et vous permet de pratiquer le P2P sur tous ses serveurs.

Sur Mac, ce VPN gratuit offre une double connexion sécurisée, dite multi hop, et une fonction de split tunneling (lien vers le guide VPN).

L’application de Hide.me VPN gratuit s’utilise facilement sur Mac à notre avis. De plus, vous bénéficiez de la même assistance par chat que celle des abonnements payants.

Votre sécurité est garantie par une vraie politique no log. Basé en Malaisie, Hide.me fait contrôler chaque année sa politique de sécurité VPN par audit. Vous pouvez même l’utiliser sans inscription. Les faiblesses du VPN gratuit Hide.me : En version gratuite, vous n’avez droit qu’à 10 Go de connexion par mois, ce n’est pas énorme.

Vous pouvez installer l’application du VPN sur un seul appareil Apple avec la même adresse mail. Vous disposez de 4 pays de localisation seulement (USA Est et Ouest, Canada, Pays-Bas, Allemagne).

Windscribe

Un très bon VPN avec de nombreux serveurs Le grand intérêt pour Mac du VPN Windscribe, c’est le nombre de pays disponibles pour vous connecter. En revanche, vous serez limité à 10 Go par mois. Windscribe propose un bon niveau de sécurité mais votre anonymat reste relatif : il conserve vos dates, horaires et durée de connexion. Vous pouvez cependant utiliser ce VPN gratuit de manière anonyme sur votre Mac, sans donner d’adresse mail : vous n’aurez alors accès qu’à 2 Go par mois de connexion. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Windscribe ? Les atout de Windscribe VPN sur Mac : La France fait partie des 10 pays de connexion disponibles. Cela représente un avantage si vous voyagez : vous pourrez ainsi vous connecter aux portails français.

Windscribe propose des options réservées en général aux VPN payants : double hop (passage de votre connexion par 2 serveurs différents), split tunneling, bloqueur de publicité.

Vous pouvez accéder au torrenting avec Windscribe VPN gratuit, mais les vitesses sont parfois moyennes.

Vous pouvez installer ce VPN sur tous vos appareils Apple, Macbook, iMac et iPhone : le nombre de connexions simultanées est illimité. Les faiblesses de Windscribe VPN gratuit : Windscribe assure ne conserver aucun historique de connexion. Cependant, Installé au Canada, ce VPN reste soumis à la politique de renseignement des « 5 eyes ».

Windscribe VPN ne propose pas vraiment d’assistance technique sur Mac, uniquement un chat peu efficace avec un robot (boot).

Les autres meilleurs VPN 100% gratuits pour Mac

Voici plusieurs autres logiciels VPN gratuits qui peuvent vous rendre service, si vous travaillez sur un PC Mac. Par contre, ils présentent tous des limitations, vous ne pourrez donc pas les utiliser en continu. Si vous cherchez une protection VPN permanente et complète sur Mac, pensez à faire le test de quelques fournisseurs payants. Vous pouvez presque toujours être remboursé sans frais après 30 jours d’essai.

Privado VPN

Un VPN gratuit qui peut débloquer Netflix Encore peu connu, ce VPN revendique une politique de confidentialité exemplaire : votre sécurité et votre anonymat semblent bien préservés avec Privado. Mais le grand intérêt de Privado comme VPN pour MacOS, c’est qu’il permet de consulter Netflix US et peut s’utiliser pour le P2P. La version gratuite offre 10 Go par mois : vous pourrez donc l’utiliser pour plusieurs heures de streaming. Faut-il choisir Privado VPN ? Les atouts de Privado VPN : Il propose 12 serveurs de connexion dans 9 pays différents, dont la France.

Privado permet d’accéder à Netflix US même quand on l’utilise en VPN gratuit pour son Macbook.

Privado pratique une politique de non conservation des données, et profite des lois suisses de protection de la vie privée. Toutefois, aucun audit externe n’a encore confirmé ces affirmations.

Sur son site internet, Privado présente un blog extrêmement complet sur tous les thèmes liés aux VPN et à la sécurité internet. Les inconvénients de Privado VPN : Très simple, presque trop rudimentaire, l’application du VPN ne fonctionne pas toujours correctement sur Mac : il se révèle parfois difficile de s’y connecter.

Privado VPN ne propose pas encore le protocole de connexion Wireguard pour les appareils Apple.

10 Go par mois, ce n’est pas énorme si on veut regarder des vidéos en streaming.

Speedify VPN

Un VPN gratuit très rapide Si vous voulez une protection VPN qui ne ralentisse pas votre navigation, essayez Speedify. Il pourrait même l’accélérer ! En effet, ce logiciel d’un type particulier réunit les différentes sources internet dont vous disposez pour les optimiser en vitesse et stabilité. On parle de « channel bonding ». En prime, vous disposez d’un cryptage correct, de connexions dans 32 pays et d’un accès possible aux torrents et à Netflix. Faut-il choisir Speedify ? Les avantages de Speedify gratuit : Speedify augmente la vitesse de connexion de votre Mac et de tous vos appareils à internet. C’est son grand atout, surtout si vous n’êtes pas reliés à la fibre.

L’application VPN de Speedify s’avère particulièrement détaillée, avec un grand nombre de paramètres de connexion et de statistiques disponibles. Les inconvénients du VPN Speedify sur Mac : En version gratuite, vous avez accès à seulement 2 Go par mois. Vous ne pouvez donc pas vraiment utiliser Speedify pour du streaming.

Speedify enregistre quelques données de connexion, dont l’adresse IP, et garde ces informations pendant six mois. De plus, sa version gratuite ne propose pas d’option Killswitch.

Hotspot shield

Un VPN gratuit pour des besoins ponctuels Ce VPN reconnu propose une offre gratuite de 15 Go par mois. Sur le papier, cela semble intéressant. Malheureusement, le débit est en réalité limité à 500 Mo par jour : l’utilisation régulière de Hotspot Shield VPN gratuit sur Mac s’avère donc difficile à notre avis. On le regrette car ce VPN réussit à contourner le grand pare-feu de Chine et accède à Netflix. Il propose un seul pays de connexion : les Etats-Unis. Faut-il choisir Hotspotshield ? Les atouts de Hotspot Shield sur Mac : Vous pouvez télécharger des torrents sur votre Mac avec ce VPN gratuit. Malheureusement la limite de 500 Mo par jour restreint cette activité.

Hotspot Shield contient une protection intégrée contre les malwares.

Hotspot Shield VPN contourne la censure chinoise. Les inconvénients de Hotspot Shield : Ce VPN gratuit se rémunère avec de la publicité. Vous verrez donc apparaître des annonces provenant de Google, à qui Hotspot Shield transmet votre emplacement approximatif.

Votre anonymat n’est pas complètement garanti lorsque vous utilisez ce VPN gratuit sur Mac. Basé aux USA, Hotspot Shield conserve des informations sur votre connexion, officiellement supprimées à chaque fin de session.

Hola VPN

Un VPN pour Mac à employer avec précaution Hola représente sans doute le VPN gratuit le plus controversé du Web. Certains pensent qu’il s’agit de l’un des meilleurs VPN gratuits existants, en raison de son fonctionnement en P2P (il utilise comme serveurs les ordinateurs de ses utilisateurs). D’autres soulignent les risques réels de fraude. A notre avis, Hola reste cependant un VPN gratuit à considérer sur Mac. Il présente en effet plusieurs avantages. Faut-il choisir Hola VPN ? Les atouts de Hola VPN sur Mac : Hola permet d’accéder à des serveurs situés dans un nombre énorme de pays : c’est un VPN très connu et très utilisé. Ce VPN peut donc aussi vous permettre de contourner la censure, notamment en Chine.

Le principe de fonctionnement de Hola VPN permet de l’utiliser gratuitement sur son Mac en illimité. Les défauts de Hola VPN gratuit : La société mère de Hola a fait parler d’elle, il y a quelques années : en effet, elle assume pouvoir revendre à des tiers une partie de la bande passante des ordinateurs connectés au VPN. Concrètement, si vous utilisez Hola, le VPN peut revendre une partie de votre connexion internet. Certains utilisateurs se sont ainsi retrouvés sans le savoir mêlés à des activités illégales.

Hola VPN fait transiter vos données par des serveurs distants, mais il ne les crypte pas. Le piratage reste donc possible (il y a eu des exemples), même si les Mac restent mieux protégés que les PC.

Opera VPN

Un VPN à utiliser avec le navigateur Sans limitation de données, ce VPN gratuit peut vous intéresser si vous souhaitez utiliser Opera comme navigateur internet. Mais il ne peut pas servir de VPN gratuit sur Safari, ou sur d’autres applications comme Facebook ou Instagram. Opera ne peut donc pas offrir une protection VPN complète à votre iMac, Mac Air ou Macbook pro. Faut-il choisir Opera VPN ? Les atouts de Opera VPN : Une utilisation vraiment très simple : il suffit d’activer le VPN depuis la barre de menu du navigateur Opera.

Des données illimitées : vous pouvez laisser ce VPN gratuit activé en continu sur votre Mac.

Opera VPN gratuit semble accéder à Netflix. Les inconvénients de Opera VPN : Opera est un VPN gratuit no log : il n’enregistre pas vos données de connexion et bloque le suivi publicitaire.Mais le navigateur Opera, lui, conserve vos données d’utilisateurs. La protection du VPN gratuit Opera reste donc limitée sur MacOS.

Opera affiche des vitesses très contrastées : parfois le VPN permet une navigation extrêmement rapide depuis un Mac, parfois au contraire il la ralentit nettement.

Nos critères de sélection des meilleurs VPN gratuits pour Mac

La première fonction d’un VPN, c’est de protéger votre navigation sur le web et de garantir votre anonymat. Dans ce comparatif, nous vous proposons donc uniquement des VPN gratuits qui présentent de très bonnes garanties de sécurité sur Mac. Ils empêchent les fuites de données DNS et protègent parfaitement votre adresse IP. Ils bénéficient aussi presque tous d’une fonction killswitch, qui assure la protection de vos données en cas de faille du serveur VPN.

Pour bien comprendre le fonctionnement, les avantages et les critères pour sélectionner votre VPN, rendez-vous sur notre guide pour bien choisir son VPN.

Comprendre et installer un VPN gratuit sur Mac

Les utilisateurs de Mac OS pensent avec raison que le système d’exploitation Apple les protège bien contre les malwares. Cependant cette sécurité ne modifie pas votre géolocalisation. Et votre fournisseur d’accès internet peut toujours suivre vos activités sur le Web. Enfin Apple fait partie du programme de surveillance PRISM de la NSA. Un bon VPN, gratuit ou non, s’avère donc très utile pour protéger son Mac.

Comment installer un VPN gratuit sur Mac ?

Tous les logiciels VPN de notre listing proposent des applications compatibles avec MacOS. Vous pouvez les télécharger en allant sur le site du VPN qui vous intéresse. Vous n’avez ensuite qu’à l’ouvrir et à vous enregistrer avec les identifiants demandés (il peut s’agir d’une adresse mail, ou parfois d’un code envoyé par le VPN). Vous pouvez aussi installer le VPN directement dans les paramètres réseaux de votre Mac, sans utiliser d’application. Le support Apple vous détaille la procédure à suivre : https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2963/mac

Comment changer son adresse IP sur Mac ?

Il vous suffit d’ouvrir l’application VPN que vous avez téléchargée. Elle vous présente différents pays de connexion possibles. Lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, le VPN attribue à votre Mac une nouvelle adresse IP. Par exemple, si vous vous connectez à un serveur VPN situé en Allemagne, les sites que vous visitez verront une adresse IP allemande. Pour vérifier que le VPN a bien modifié votre adresse IP, vous pouvez utiliser cet outil : https://monvpn.com/ip-test/

Comment modifier un VPN sur Mac ?

Chaque interface de VPN propose des paramètres de réglages, plus ou moins détaillés. Nous vous conseillons notamment d’activer systématiquement la fonction « killswitch ». Vous pouvez aussi utiliser les réglages proposés directement par l’interface Mac OS. Ils sont disponibles en allant dans le menu « préférences système » puis « réseau », à partir du menu principal Apple. En cliquant sur « Avancé », vous avez accès aux différentes options possibles. Vous pouvez ainsi définir quand le VPN doit ou non s’activer, et quelles données il doit protéger.

Questions Fréquentes

Y a-t-il un VPN intégré aux Macbook ? MacOS assure la prise en charge de systèmes d’exploitation VPN courants : L2TP/IPSec et IKEv2. Vous pouvez les activer en allant dans les paramètres réseaux de votre Mac. Vous pouvez aussi ajouter manuellement une connexion à un VPN, par exemple le système VPN d’une entreprise ou d’une université.

Peut-on utiliser sans danger un VPN pour son Mac ? Bien sûr, et la plupart des VPN proposent d’ailleurs des applications pour les Mac. Les ordinateurs Apple bénéficient déjà d’une bonne protection contre les malwares. Mais un VPN ajoute à cette protection l’anonymat : votre fournisseur d’accès internet ne peut plus savoir ce que vous faites sur le web. Et vous pouvez aussi contourner les blocages géographiques et protéger votre connexion sur les réseaux wifi publics.

Existe-t-il une extension VPN gratuite pour Safari ? Un seul VPN propose une extension pour Safari : Expressvpn. Il s’agit donc d’un VPN payant. Ceci-dit, toutes vos activités sur le web seront protégées avec une application VPN conçue pour MacOS, y compris votre navigation sur Safari.

Quel VPN gratuit utiliser sur Mac quand je voyage ? Si vous sortez souvent de France avec votre Macbook, nous vous conseillons de télécharger un VPN qui propose une connexion à un serveur français. Vous pourrez ainsi accéder à des sites français ou à Netflix France depuis l’étranger. Privado VPN ou Windscribe peuvent vous rendre ce service.

Quel VPN gratuit choisir pour regarder Netflix sur Mac ? Privado VPN paraît le mieux à même de vous connecter à Netflix US, si vous voulez accéder au large catalogue proposé par la version américaine. Vous pouvez aussi essayer le VPN gratuit d’Opera dans cette fonction. Nous ajoutons Proton VPN car certains tests montrent qu’il accède parfois à Netflix US même en version gratuite.

Un VPN gratuit est-il suffisant pour protéger mon Mac ? Si vous avez quelques euros à investir chaque mois, nous vous conseillons fortement de privilégier un VPN payant pour votre appareil Apple. Surshark VPN ou Private VPN par exemple, vous proposent d’excellentes performances pour un montant modeste. Et vous pouvez d’ailleurs tester les VPN payants de votre choix : ils proposent presque tous une politique « satisfait ou remboursé » pendant le premier mois d’utilisation.