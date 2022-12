Après + de 90h de recherches, analyses et tests, voici le guide et comparatif des meilleures imprimantes laser pour particuliers et professionnels à acheter en ce moment.

Faisant suite à nos comparatifs sur les meilleures souris PC ou encore les meilleures tablettes tactiles, nous vous proposons notre sélection d’un autre accessoire PC incontournable. L’imprimante est un appareil informatique qui s’est perfectionné au fil du temps. Depuis la fin du XXe, on trouve des modèles scanner, mais également des modèles multifonctions. D’abord réservées à un usage pro, les imprimantes laser s’invitent désormais à la maison, grâce à leur efficacité et leur rapidité. Elles présentent de sérieux arguments pour concurrencer les produits à jet d’encre ! En effet, leur procédé d’impression électrophotographique se caractérise par un faisceau qui balaie le tambour interne. Il en résulte une meilleure qualité des effets graphiques et des textes reproduits sur papier.

Voyons ensemble l’imprimante laser couleur ou monochrome qui correspond le mieux à vos besoins. Que vous soyez un particulier, une PME ou une multinationale, il existe forcément un exemplaire pour vous !

HP et Brother dominent le secteur des imprimantes laser Wi-Fi. Pourtant, le modèle d’une enseigne moins connue s’est glissé dans ce top. Pour le découvrir, plongez dans notre comparatif des meilleures imprimantes laser.

Podium

HP

M281FDW

La meilleure imprimante du marché En savoir plus BROTHER

MFC-L3750CDW

La meilleure imprimante – pro En savoir plus BROTHER

HL-L3270CDW

La meilleure imprimante scanner En savoir plus

Promos

Les meilleures imprimantes laser couleur

Les meilleures imprimantes laser monochrome / Noir et Blanc

HP LaserJet Pro M402N

La Référence en Imprimante Wi-Fi​ L’imprimante laser Wi-Fi HP M420N est un concurrent direct à la HL 2310D. C’est un appareil plus complet, mais plus cher que le modèle de Brother. Il n’y actuellement pas de stock pour cet exemplaire. Toutefois, vous pourrez la trouver d’occasion sur des sites d’e-commerce. Les plus Préchauffage rapide

Faible consommation d’énergie

Bonne vitesse d’impression

Cycle mensuel de 80 000 pages Les moins Écran un peu anecdotique

Petit bac de stockage de feuille (150)

Recto verso manuel Acheter la HP LaserJet Pro M402N au meilleur prix OFFRE sur Amazon.com En savoir plus Caractéristiques principales VITESSE 40 ppm COLORIS Noir, Blanc CONNECTIQUE Ethernet CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE Fonction de numérisation

Avant d’acheter une imprimante laser, nous vous conseillons de prêter attention aux caractéristiques suivantes et de bien identifier vos besoins.

Le prix

Pour calculer le prix de l’appareil, il ne suffit pas de prendre le montant du boîtier mais de 3 facteurs principaux qui peuvent faire grimper le montant total de votre appareil :

Le boîtier : C’est le boîtier à nu , vous pouvez en trouver de bonne facture dès 60 euros . Pour ce prix, ne vous attendez pas à une imprimante laser couleur multifonction. Vous aurez tout au plus un laser monochrome Wi-Fi . Les options se payent, si vous voulez un laser couleur ou un appareil multifonction comptez environ 250 euros . Gardez bien à l’esprit qu’un produit de qualité permet souvent de réduire le prix à la page. N’hésitez pas à investir dans un bon modèle , il vous coûtera moins cher sur le long terme.

, vous pouvez en trouver de bonne facture . Pour ce prix, ne vous attendez pas à une imprimante laser couleur multifonction. Vous aurez tout au plus . Les options se payent, si vous voulez un laser couleur ou un appareil multifonction comptez environ . Gardez bien à l’esprit qu’un produit de qualité permet souvent de réduire le prix à la page. N’hésitez pas à investir dans un , il vous coûtera moins cher sur le long terme. Le toner : c’est la pièce maîtresse ! Les cartouches de Toner coûtent plus cher que les cartouches d’encre, mais elles peuvent imprimer bien plus de pages. Nous vous recommandons de bien regarder le prix du Toner, car il varie en fonction des constructeurs .

! Les cartouches de Toner que les cartouches d’encre, mais elles peuvent imprimer bien plus de pages. Nous vous recommandons de bien regarder le prix du Toner, car il varie . Le coût de consommation énergétique : c’est le point noir des imprimantes laser. Elles utilisent beaucoup d’énergie. Ce n’est pas l’alternative la plus écologique. Cette consommation se répercute également sur le coût à la page. Privilégiez les exemplaires laser multifonction les moins énergivores.

Les dimensions

La taille d’une imprimante varie en fonction de ses options. Un laser Wi-Fi monochrome est très compacte et peut se caser à peu près partout. Un laser couleur prend légèrement plus de place et ne conviendra pas forcément à tout le monde. Si vous comptez investir dans une imprimante scanner ou un produit multifonction, il faudra beaucoup d’espace. Prenez soin de vérifier si les dimensions correspondent avec votre intérieur.

Bien comprendre la vitesse d’impression

La vitesse d’impression correspond au débit de l’imprimante. Elle se note ppm pour «page par minute», mais également ipm pour «image par minute». La rapidité de rendu d’une imprimante laser est en moyenne de 20 ppm, c’est largement suffisant pour les particuliers et les petites entreprises. Si vous êtes à la recherche d’un appareil de compétition pour votre firme, car vous avez un rythme d’impression soutenu, il existe des imprimantes laser avec 50 ppm en A4 monochrome. Comptez tout de même 800 euros.

Qualité d’impression

Elle s’écrit dpi « dot per inch » en anglais ou ppp « point par pouce » en français. Plus ce nombre est élevé et plus la résolution sera bonne. Une excellente définition n’est pas forcément intéressante si vous n’utilisez votre imprimante laser Wi-Fi que pour des fins administratives. Vous pouvez facilement vous contenter de 300 « dot per inch » et profiter d’une résolution plus que satisfaisante. En revanche, si vous comptez acheter une imprimante laser couleur, il vous en faut au moins 600 pour que l’image apparaisse bien nette.

Choisir une imprimante laser couleur ou monochrome ?​

Une imprimante couleur prend plus de place qu’un monochrome. La différence de prix est également importante. Déjà à l’achat, l’imprimante laser couleur est plus chère d’une cinquantaine d’euros. Mais ce n’est pas tout, il faut rajouter le coût des cartouches de Toner. Au total, une impression noir et blanc vous coûtera environ deux ou trois centimes alors que celle en couleur peut revenir parfois à plus de 15 centimes.

Cycle d’utilisation

C’est une donnée qui s’exprime généralement mensuellement. Elle correspond à la quantité maximale de papier que l’imprimante peut utiliser sans s’user. Si vous dépassez ce nombre votre produit va fonctionner en surrégime.

Volume sonore

​Le volume sonore s’exprime en décibels. L’imprimante laser est relativement silencieuse par rapport aux exemplaires à jet d’encre et à marteau. Faites tout de même attention au volume sonore avant d’acquérir une imprimante. À la maison ce n’est pas peut-être pas très dérangeant, mais dans un espace de travail, c’est vite désagréable. Nous vous conseillons d’éviter d’acheter des modèles avec plus de 50 décibels.

Connectivité

​La plupart des produits laser sont Wi-Fi donc la connectique n’est plus aussi importante qu’auparavant. Cependant, il faut un minimum pour faire face à tous les imprévus. Un port Ethernet (si possible PoE) est utile si votre Wi-Fi n’est pas très efficace. Nous vous recommandons également d’acheter un exemplaire avec port USB et au moins un port SD Card.

Capacité de stockage

​La capacité correspond à la quantité de pages stockable dans l’imprimante. Il y a généralement deux alimentations : par tiroir et par réceptacle. Si vous utilisez beaucoup de feuilles, achetez en une avec une grande capacité de stockage ou bien avec des bacs optionnels.

Ergonomie

L’ergonomie est importante pour une imprimante. Si vous êtes une entreprise, il faut que tous vos employés puissent l’utiliser aisément et intuitivement. Un laser monochrome sera généralement plus facile à prendre en main qu’un produit multifonction. Pour plus d’ergonomie, nous vous recommandons de choisir un modèle avec écran qui peut se piloter à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile.

Fonctionnalités

Il en existe plusieurs, nous avons retenu les plus courantes et les plus utiles.

– Le recto-verso : c’est sûrement la fonctionnalité la plus intéressante des imprimantes. Il peut être automatique ou manuel et permet d’imprimer une feuille sur les deux côtés. C’est un gain de place et de temps important . Sa fonction automatique se démocratise depuis quelques années dans les imprimantes laser low-cost. C’est un must-have.

: c’est sûrement la fonctionnalité des imprimantes. Il peut être automatique ou manuel et permet d’imprimer une feuille sur les deux côtés. C’est . Sa fonction automatique se démocratise depuis quelques années dans les imprimantes laser low-cost. C’est un must-have. – Mode silencieux : si vous êtes facilement dérangé par le bruit, le mode silencieux sur votre laser Wi-Fi peut se révéler utile. Ce n’est pas une révolution en matière d’innovation puisque le volume sonore ne baisse rarement de plus de 5 décibels , mais c’est tout de même plus confortable. Attention : Le mode silencieux réduit le débit, si vous avez besoin d’imprimer une grande quantité de documents, il va falloir faire sans .

: si vous êtes facilement dérangé par le bruit, le mode silencieux sur votre peut se révéler utile. Ce n’est pas une révolution en matière d’innovation puisque le volume sonore , mais c’est tout de même plus confortable. : Le mode silencieux réduit le débit, si vous avez besoin d’imprimer une grande quantité de documents, . – Mode livret : le mode livret est proposé par la plupart des imprimantes laser multifonction. Ce mode permet d’imprimer une feuille qui, une fois pliée, se lit comme un livre . Si vous êtes romancier ou bien si vous réalisez des travaux artistiques, c’est intéressant, sinon c’est un peu gadget .

: le mode livret est proposé par la plupart des imprimantes laser multifonction. Ce mode permet d’imprimer une feuille qui, une fois pliée, . Si vous êtes romancier ou bien si vous réalisez des travaux artistiques, c’est intéressant, . – La mémoire interne : Ce n’est pas la fonctionnalité la plus utile, mais c’est une des plus répandues sur les imprimantes laser multifonction. Les fichiers en cours d’impression s’enregistrent sur l’appareil avant et pendant le processus. C’est une sécurité puisque cela évite de perdre ses données. Si votre ordinateur ou votre mobile s’éteint pendant le processus, l’imprimante pourra quand même continuer son travail.

Imprimante Laser ou Jet d’Encre Versus Imprimante LED ?​

Les imprimantes laser sont souvent indiquées pour un usage bureautique et associées dans l’esprit collectif aux entreprises plus que pour un usage particulier. Pourquoi ? Car elles sont plus rapides (jusqu’à 5 fois plus que les modèles à jet d’encre) répondant donc au besoin des PME et TPE pour la paperasse administrative, etc… Néanmoins les produits multifonctions trouvent leur place chez les particuliers. En effet, ce sont des appareils plus fiables qui évitent à beaucoup le casse-tête des bugs de jet d’encre et du changement fréquent des cartouches d’encre. Après une longue période d’inactivité, les imprimantes jet d’encre ont tendance à mettre du temps pour redémarrer. Les imprimantes laser, elles, n’ont aucun problème se remettre en route.

Imprimante Laser ?

Avantages Silencieuse

Rapide

Impressions textuelles

Coût à la page Inconvénients Toxicité du Toner

Consommation électrique

Les impressions photos

Imprimante jet d’encre ?

Avantages Impression photo

Pas de préchauffage

Prix Inconvénients Bruyante

Plus lente

Coût à la page

Quelle est la meilleure imprimante laser Wi-Fi pour le bureau ?

Tout va dépendre de la taille de votre bureau et de votre activité. Nous avons résumé les meilleures options mises à votre disposition concernant les imprimantes pour le bureau.

Petit bureau​

Dans un petit bureau, vous aurez besoin d’un modèle compact pour conserver de la place. Il vous faut idéalement une imprimante laser pas chère et silencieuse. Un ppm moyen n’est pas un problème si vous n’utilisez pas constamment votre appareil. Le noir & blanc est amplement suffisant si vous ne faites que des tâches administratives. Si vous souhaitez un modèle scanner, vous pouvez aussi vous tourner vers un appareil multifonction, mais celle-ci prend plus de place.

Grand bureau​

Dans un bureau large, vous pouvez vous permettre d’acheter un produit multifonction de grande taille. Assurez-vous que votre ppm est élevé pour pouvoir sortir rapidement une grande quantité de documents. Les fonctions imprimantes A3 et laser couleur ne sont pas indispensables si vous ne faites que des tâches administratives.

Quel modèle choisir selon son entreprise ?

Conseil : Si vous avez besoin de réaliser des tracts, des publicités ou des affiches, nous vous conseillons plutôt d’opter pour une machine à jet d’encre, voire une imprimante photo. Elles restituent mieux la palette chromatique des photographies et des images que les modèles laser couleur. L’option imprimante A3 est intéressante si vous devez réaliser des affiches de grande taille destinées au public ou à la vente.

Le fonctionnement de l’imprimante laser est assez technique, nous l’avons volontairement vulgarisé.

Un signal électrique va permettre de faire bouger un faisceau. Il pourra alors reproduire l’image voulue et les caractères à imprimer sur un tambour photoconducteur. Le tambour photoconducteur est déchargé électriquement sur les zones où le faisceau est passé. Une pièce vient verser du Toner sur le tambour photoconducteur, il se fixe uniquement sur les zones déchargées par le rayon. Le tambour frotte contre la feuille et dépose le Toner sur le papier. Pour que l’image soit bien fixée sur le papier, le Toner est chauffé par des rouleaux de fusion à 225°. Le rouleau photoconducteur est ensuite nettoyé du Toner restant par une racle.



Ce cycle se reproduira en une fraction de seconde.

Une imprimante laser Wi-Fi est un dispositif qui peut se connecter à un réseau local pour effectuer des impressions sans être relié par des câbles à un ordinateur. Il existe deux types de connectiques pour les appareils Wi-Fi :

Le Wi-Fi classique : il relie votre imprimante à votre réseau, à partir d’une box ou d’un routeur.

: il relie votre imprimante à votre réseau, à partir d’une box ou d’un routeur. Le Wi-Fi direct : il relie directement votre imprimante à vos appareils pour une utilisation plus rapide.

Vous pouvez également utiliser une imprimante Bluetooth. C’est une option pratique si votre Wi-Fi fonctionne mal.

Quelle est l’imprimante la plus rapide ?

La rapidité va dépendre de plusieurs facteurs en lien avec le PPM :

Imprimante couleur ou monochrome : L’impression en couleur est beaucoup plus lente que celle en noir & blanc .

L’impression en couleur est beaucoup plus lente que . Type d’imprimante :

Laser a un débit maximal d’environ 50 ppm .

Jet d’encre a un PPM max d’approximativement 35.

Thermique est la plus lente, sa vitesse d’impression dépasse rarement les 2 ppm .

Laser a un d’environ . Jet d’encre a un d’approximativement Thermique est la plus lente, sa vitesse d’impression dépasse rarement les . Format du papier : Si vous utilisez un papier avec de grandes dimensions, la surface à recouvrir sera plus grande et donc il faudra plus de temps à votre imprimante Wi-Fi pour la recouvrir.

Astuce : Le PPM/IPM max est souvent gonflé par les constructeurs. Il est parfois mesuré sur des papiers avec de petites dimensions. Pour éviter de vous faire avoir, regardez et comparez le PPM à partir d’une impression monochrome sur feuille A4.

L’importance des labels sur les imprimantes laser

Il s’agit pour la plupart du temps de labels écologiques. Il y a également des labels qui récompensent l’innovation et la sécurité des imprimantes laser. Nous avons listé pour vous les principaux labels qui témoignent du sérieux du constructeur.

Mopria : label d’harmonisation d’impression depuis les dispositifs mobiles.

: label d’harmonisation d’impression depuis les dispositifs mobiles. Energy Star : label américain qui a pour objectif de réduire la consommation d’énergie des imprimantes laser.

: label américain qui a pour objectif de réduire la consommation d’énergie des imprimantes laser. Wi-Fi Certified : système Wi-Fi proposé.

: système Wi-Fi proposé. Nordic EcoLabel (Le Cygne blanc) : label de protection environnementale scandinave.

(Le Cygne blanc) : label de protection environnementale scandinave. Geprüfte Sicherheit : label allemand de fiabilité et de sécurité technique et technologique.

: label allemand de fiabilité et de sécurité technique et technologique. Der Blaue Engel (L’ange bleu) : label environnemental allemand.

L’obsolescence programmée des cartouches

C’est un phénomène avéré sur les cartouches d’encre : l’imprimante indique que la cartouche est vide alors qu’il reste environ 20 à 30% de contenu. Epson est le constructeur le plus connu dans cette affaire, mais les autres enseignes ne sont pas en reste. Le phénomène semble aussi toucher les cartouches à Toner d’imprimantes laser. Une vidéo réalisée sur la chaîne Youtube Deus ex Silicium montre la quantité impressionnante de Toner restante dans la cartouche.

Questions Fréquentes sur les imprimantes laser