Les haut-parleurs Bluetooth n’ont pas les mêmes performances que les haut-parleurs branchés sur le secteur, car ils sont plus petits. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être utilisés dans de grandes pièces ou à l’extérieur, car on peut augmenter le volume de l’enceinte simplement avec trois astuces. Le couplage stéréo des enceintes est aussi une façon de contourner le manque de puissance de l’appareil en profitant de la puissance de deux enceintes, ou plus, cumulées. L’endroit où vous placerez votre enceinte est aussi déterminant car les murs augmentent le volume sonore car le son rebondit sur eux, ce qui n’est pas le cas dans un espace ouvert, qui n’agit donc pas comme amplificateur de son. Une autre astuce est de placer son enceinte sur le sol pour que les vibrations circulent plus facilement, rendant ainsi le son meilleur. Placer son enceinte au sol face à un mur permettra d’augmenter le volume de l’enceinte Bluetooth facilement, sans acheter d’amplificateurs.