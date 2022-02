Tous les modèles présents dans notre comparatif présentent des avantages différents. Une brosse se détache néanmoins et c’est la Philips BHH880 ! Extra-large , elle lisse en un clin d’œil et le résultat est excellent. Et ce sur différentes natures de cheveux .

Lisseur ou brosse lissante : comment faire son choix ?

Tout dépend de ce que vous recherchez. La brosse lissante permet un lissage plus en douceur et moins agressif sans avoir l’impression de compression entre deux plaques. Elle est aussi plus simple à utiliser. Le résultat est également différent. Les brosses n’ont pas d’effet “baguette”. L’effet est plus naturel avec davantage de volume. Mais si on a moins l’impression d’abîmer ses cheveux avec une brosse lissante, il ne faut pas oublier d’utiliser des produits thermo-protecteurs qui les gardent en bonne santé. Une brosse lissante est faite pour vous si vous voulez un appareil plus rapide qu’un lisseur. L’inconvénient est un résultat moins longue durée, en effet des retouches sont à prévoir le lendemain. Et la brosse lissante requiert plus de passages sur cheveux bouclés/frisés/crépus.