Pourquoi faire confiance à notre comparatif et notre avis ?

Pour évaluer les VPN présentés ici, nous avons essayé des vpns ainsi qu’étudié les tests et les avis des sites les plus sérieux présents sur internet pendants plusieurs jours. Nous avons consulté des dizaines de sites français et américains, afin d’avoir une vision exhaustive et contrastée des différents VPN et leurs avis.

Nous avons sélectionné les 15 meilleurs vpn parmi plus de 30 étudiés. Nous avons ainsi voulu mettre en avant ce qui fait l’originalité de chaque VPN, pour vous aider à faire votre choix dans un marché de plus en plus complexe et varié.

En ce qui concerne les prix des VPN, nous avons retenu le tarif proposé par chaque VPN pour son abonnement annuel début octobre 2021. C’est une information indicative, car les tarifs de chaque VPN varient constamment. Restez à l’affût des promotions, elles sont très fréquentes à tout moment de l’année. Si vous ne craignez pas un engagement de longue durée, vous pouvez aussi souscrire un abonnement pour 2 ou 3 ans, vous aurez alors des frais mensuels bien plus concurrentiels.