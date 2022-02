Surfshark VPN

Le meilleur VPN pour les torrents

Note 9.2/10 : voir notre test de Surfshark VPN

Surfshark cumule des débits de connexion impressionnants, une utilisation facile et une politique de confidentialité qui semble vraiment fiable. Il n’y a pas de serveurs réservés aux torrents sur Surfshark : tous les serveurs disponibles conviennent à cet usage. On évite ainsi de devoir se connecter à des serveurs surchargés et donc plus lents. Toutes ses qualités font de Surfshark l’un des meilleurs VPN pour des logiciels de torrents comme eMule ou BitTorrent.

VOIR LA PROMO SPECIALE surfshark Voir l’offre