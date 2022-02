Les réseaux privés virtuels ont la réputation de ralentir la navigation sur internet, au point de la rendre parfois pénible. Ce n’est pourtant plus le cas aujourd’hui, lorsqu’on utilise un bon VPN. On ne perçoit souvent même plus sa présence. Quel VPN choisir pour obtenir une connexion fluide ? Voici notre comparatif des 10 VPN payants et gratuits les plus rapides du marché.

Quel VPN est le plus rapide ?

Personne ne peut dire aujourd’hui quel VPN est le plus rapide au monde. En effet, lors de nos derniers tests, c’est Proton VPN qui affichait les meilleures performances. Lors de tests précédents, Surfshark arrivait en tête, faisant quasiment jeu égal avec NordVPN. Les résultats de chaque VPN varient donc selon le moment de la journée, la connexion wifi utilisée, les serveurs du VPN, etc.

Sans établir à proprement parler un classement des VPN rapides, voici la liste de ceux qui affichent à notre avis les meilleurs débits. Nous vous proposons une analyse des avantages et inconvénients de chaque VPN, pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez également consulter notre classement général des meilleurs VPNs du marchés.

Proton VPN

Un VPN à la fois rapide et très sûr Prix 4€ / mois pour 1 mois

24€ / mois pour 1 an Proton VPN nous a surpris. Il ne faisait pas partie pendant longtemps des VPN offrant les meilleures vitesses. On le recommande plutôt pour son respect de l’anonymat et pour la sécurité qu’il offre à la navigation sur Internet. Et pourtant, Proton VPN a obtenu d’excellents résultats lors de nos tests les plus récents. Les connexions depuis les USA et l’Australie se sont révélées excellentes. Il mérite clairement de figurer dans notre top des VPN ultra rapides. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Proton VPN ? Les atouts de Proton VPN Parlons chiffres : avec des débits descendants et ascendants respectivement de 205 Mbps et 101 Mbps depuis les USA, Proton VPN a peu impacté notre connexion : elle était de 376 et 366 Mbps sans VPN. Le ping n’a pas dépassé 89 ms, quand Surfshark atteignait 93 ms et ExpressVPN 101 ms.

Proton VPN offre une politique de confidentialité parmi les plus strictes de tous les services VPN existants

L’interface de Proton représente un bon compromis entre facilité d’utilisation et personnalisation. Par exemple, on voit le pourcentage d’occupation des serveurs, mais Proton se connecte automatiquement au serveur le plus rapide de chaque pays si on le laisse faire. Les inconvénients de Proton VPN Autant les débits offerts par Proton depuis l’étranger (USA, UK, Australie) nous ont convaincus, autant nous avons été déçus par la connexion depuis un serveur de France : la perte de débit était bien supérieure depuis ce serveur VPN.

Les prix de Proton en font un VPN cher, même s’ils ont diminué depuis quelques mois. Pour utiliser la version la plus complète, vous devrez débourser entre 6 et 8 euros par mois (10 euros si vous souhaitez payer mensuellement).

NordVPN

L’un des VPN actuels les plus rapides Note 9.4/10 : voir notre test de Nord VPN Prix 10,59€ / mois

52,27€ pour 1 an Ce VPN bien connu mérite de figurer dans le haut du palmarès des meilleurs VPN rapides. Il affiche en effet des vitesses de connexion vraiment élevées. Lors de nos tests, Nord VPN faisait quasiment jeu égal avec Surfshark et Proton VPN. Vous pouvez donc l’utiliser en permanence lorsque vous surfez sur le Web. Nord VPN est rapide et illimité, il convient à toutes les activités connectées : streaming, torrents ou gaming. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir NordVPN ? Les atouts de NordVPN : bonnes garanties de confidentialité. Installé au Panama, il échappe à serveurs multihop à double connexion , et d’autres pour accéder au moteur de recherche Tor. Outre une grande rapidité de navigation internet, NordVPN affiche deInstallé au Panama, il échappe à l’alliance de renseignement des 14 eyes . Comme Proton, il propose des, et d’autres pour accéder au moteur de recherche Tor.

Les prix de NordVPN se montrent plutôt concurrentiels : moins de 4 euros avec un engagement de 2 ans, autour de 5 euros pour un abonnement sur un an. Ils offrent à chaque fois 6 connexions simultanées. Les inconvénients de NordVPN : NordVPN propose une aide par chat en français , ce qui est un bon point. Mais elle n’est pas accessible depuis l’application elle-même. Il faut se rendre sur le site internet de NordVPN pour l’utiliser. La manœuvre ne se montre pas très intuitive.

NordVPN débite les renouvellement d’abonnement quelques jours avant le jour de leur expiration. Il faut donc anticiper si jamais le VPN ne vous satisfait plus.

Surfshark VPN

Un VPN très rapide et complet Note 9.2/10 : voir notre test de Surfshark VPN Prix 11,44€ / mois pour 1 mois

52,80€ pour 2 ans Ce jeune VPN (sa création remonte à 2018) s’est très vite fait remarquer comme l’un des VPN avec le meilleur débit. Lors de nos tests, il a confirmé son statut de VPN ultra rapide. Il offre de très bonnes garanties de sécurité et permet tous les usages classiques d’un VPN. C’est notamment un très bon VPN pour le streaming avec Netflix et les autres plateformes. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Surfshark ? Les atouts de Surshark VPN Si vous choisissez le protocole openVPN, tous les serveurs de Surfshark seront obfusqués . Cela signifie que votre fournisseur d’accès à internet ne sait pas que vous utilisez un VPN.

Surfshark est un VPN rapide et pas cher : il affiche un excellent rapport qualité-prix, moyennant un engagement de deux ans.

Surfshark est l’un des rares VPN à prendre directement en charge Apple TV. Les inconvénients de Surfshark VPN : La plupart des rubriques d’aides et les tutoriels de Surfshark ne sont pas traduits en français . Cela peut représenter un réel inconvénient si vous ne lisez pas couramment l’anglais.

La fonction « connexion au serveur le plus rapide » nous a un peu déçus. Nous avons eu des performances meilleures sur ce VPN en choisissant nous-mêmes le serveur de connexion.

ExpressVPN

L’un des meilleurs VPN rapides de 2021 Prix 11,76€ / mois pour 1 mois

7,56€ / mois pour 1 an ExpressVPN fait partie à juste titre des VPN considérés comme les meilleurs actuellement. Les vitesses qu’il propose se révèlent de très bonne qualité, notamment dans les débits ascendants. Ce VPN se montre aussi très intuitif à utiliser : il s’occupe de la plupart des réglages. Vous pourrez bien sûr télécharger des torrents et atteindre les plateformes de Netflix US et bien d’autres avec ExpressVPN. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir ExpressVPN ? Les atouts de ExpressVPN : Ce VPN affiche une bonne politique de confidentialité, confirmée par deux audits en 2019 et 2020 . Il est par ailleurs installé dans les Îles vierges britanniques, où la législation ne demande aucun enregistrement de données personnelles.

ExpressVPN est le seul VPN à proposer une application pour gérer les routeurs internet : on peut y définir des règles de connexion différentes pour chaque appareil relié au routeur. Les inconvénients de ExpressVPN : A plus de 7 euros par mois, le prix de ExpressVPN se montre un peu élevé à notre avis, d’autant qu’il ne permet que 5 connexions simultanées.

Le VPN ne propose pas d’arrêt d’urgence (killswitch) sur iPad et iPhone. Si vous pratiquez le téléchargement en P2P depuis votre tablette Apple, mieux vaut donc choisir un autre VPN.

Private Internet Access (PIA)

Un VPN ultra rapide mais décevant pour le streaming Prix 9,60€ / mois

41,94€ pour 2 ans Cet énorme VPN américain dispose de près de 30.000 serveurs partout dans le monde. Outre une politique de confidentialité transparente et de qualité, il affiche d’excellents débits de connexions. Selon nos tests, la vitesse des serveurs de PIA rejoint celles de NordVPN et Surfshark. De plus, les prix proposés de ce VPN sont parmi les plus bas du marché. Malheureusement, Private Internet Access ne débloque pas toujours les plateformes de streaming comme Netflix US. Faut-il choisir PIA ? Les atouts de Private Internet Access : PIA propose le code de son VPN en open source (comme Proton et Mullvad). C’est une garantie de sécurité de la part de ce VPN.

Les tarifs des abonnements sont vraiment intéressants et permettent de protéger 10 appareils connectés de façon simultanée. Les faiblesses de Private Internet Access : On peut pratiquer le torrenting avec PIA VPN, mais le streaming fonctionne de manière plus aléatoire : nous avons essayé plusieurs serveurs basés aux USA et n’avons pas réussi à débloquer Netflix ni Amazon Video. Disney + a été la seule plateforme que nous avons pu atteindre.

L’application de PIA manque un peu de convivialité à notre avis : les icônes et les paramètres ne s’accompagnent d’aucune explication claire.

Cyberghost VPN

Un VPN complet offrant de bonnes vitesses Prix 11,99€ / mois pour 1 mois

2,75€ / mois pour 2 ans Le VPN au petit fantôme jaune affiche une rapidité un peu inférieures aux autres VPN de ce comparatif. Cependant, elles se montrent largement suffisantes pour surfer sur le Web et même pour regarder des vidéos en streaming. Par ailleurs Cyberghost propose un accès facile aux torrents et s’utilise très simplement. Il mérite donc de figurer dans ce test des meilleurs VPN rapides. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Cyberghost VPN ? Les atouts de Cyberghost : Cyberghost VPN offre un excellent rapport qualité-prix, avec 7 connexions simultanées et un remboursement possible jusqu’à 45 jours après le début de l’abonnement.

L’interface de Cyberghost se prend facilement en main. De plus, la plupart des rubriques d’aide sont traduites en français : ce n’est pas si fréquent dans le monde des VPN. Les inconvénients de Cyberghost VPN : Cyberghost offre des serveurs spécifiques pour le streaming. Mais curieusement, ce ne sont pas forcément eux qui assurent la connexion la meilleure à Netflix ou autre. On n’a par ailleurs aucune indication sur le taux d’utilisation des serveurs.

La politique de confidentialité de Cyberghost inspire plutôt confiance. Cependant ce VPN appartient au groupe Kape Technologie qui n’a pas très bonne réputation sur le Net.

Hide.me VPN

Le VPN gratuit le plus rapide Prix 12,99€ / mois pour 1 mois

3€ / mois pour 1 an Hide.me est un fournisseur VPN connu pour son offre gratuite. Nous avons fait le test des vitesses de Hide.me et avons été agréablement surpris. Même gratuit, Hide.me est un VPN très rapide à notre avis. Depuis le serveur allemand et le serveur américain, ses performances ont égalé celles des meilleurs VPN de ce comparatif. Bien sûr, Hide.me n’offre que 5 lieux de connexion possibles dans son offre gratuite : les vitesses vont donc fluctuer en fonction de la saturation des serveurs. Mais cela reste une bonne surprise. Faut-il choisir Hide.me VPN ? Les avantages de Hide.me VPN : Que vous utilisiez la version gratuite ou un abonnement payant, Hide.me offre de bonnes garanties de sécurité et de confidentialité. Hide.me fait réaliser chaque année un audit de son VPN, qui obtient de bons résultats.

En mode gratuit, vous n’avez droit qu’à une seule connexion. Vous pouvez par exemple installer Hide.me VPN sur Android, où il se révélera meilleur que beaucoup d’autres. En revanche, un abonnement payant vous permet d’installer le VPN sur 10 appareils différents.

VPN plutôt cher à l’origine, Hide.me propose aujourd’hui des prix dans la moyenne du marché VPN. Les inconvénients de Hide.me VPN : La version gratuite de Hide.me limite votre bande passante à 10 Go par mois . Vous serez assez vite limité si vous l’utilisez pour du streaming ou du téléchargement.

Les rubriques d’aide du VPN sont rédigées exclusivement en anglais. Et la version gratuite de Hide.me VPN ne propose aucun serveur situé en France.

Speedify

Un VPN rapide mais technique Prix 14,99$ / mois pour 1 mois

5,84$€ / mois pour 1 an Speedify fonctionne de façon particulière : il associe toutes les connexions disponibles à internet (wifi et 4G par exemple) pour améliorer la vitesse globale. Cette technologie lui permet de proposer de très bons débits et une grande stabilité de connexion. Elle se montre notamment utile en cas de connexions internet de mauvaise qualité, ainsi que pour le gaming en ligne. Faut-il choisir Speedify VPN ? Les atouts de Speedify : Speedify propose une version gratuite avec 2 Go par mois, ainsi que 7 jours d’essai gratuit . C’est un bon moyen de faire le test de toutes ses fonctionnalités.

Speedify débloque bien les plateformes de streaming étrangères depuis certains de ses serveurs. Nous nous sommes connectés à Netflix USA sans difficulté particulière. Les inconvénients de Speedify VPN : L’interface de Speedify part un peu dans tous les sens, on tâtonne avant de trouver les fonctions essentielles. Elle donne énormément de détails techniques sur la connexion, qui feront plaisir aux geeks, moins aux novices des VPN.

Les prix des abonnements à Speedify sont disponibles uniquement en dollars. Le site internet du VPN n’est d’ailleurs disponible qu’en anglais.

Atlas VPN

U n nouveau VPN très rapide Prix 9,99$ / mois pour 1 mois

2,49$ / mois pour 1 an Ce VPN américain encore peu connu offre des vitesses de connexion dignes des meilleurs VPN de ce comparatif. Créé en 2019, il souffre encore d’imperfections et son réseau de 750 serveurs reste relativement modeste. Mais les performances techniques et le rapport qualité-prix de ce VPN en font un très bon choix à notre avis. Et son rachat par le groupe Nord Security va sans doute lui permettre de s’améliorer et de grandir rapidement. VOIR LA PROMO SPECIALE Voir l’offre Faut-il choisir Atlas VPN ? Les avantages d’Atlas VPN : La rapidité : que l’on se connecte depuis la France ou un pays lointain, les débits proposés par le fournisseur Atlas VPN se montrent excellents.

Une application VPN agréable, ludique et facile à utiliser. Vous pouvez l’installer sur Windows, Mac, Android et iPhone.

Des prix vraiment bas : pour un abonnement d’un an à Atlas VPN, vous n’aurez à débourser que 2,20 euros par mois. Les inconvénients de Atlas VPN : Le killswitch d’Atlas VPN se déclenche parfois trop facilement : nous avons eu plusieurs fois notre connexion internet bloquée lorsque nous avons désactivé le VPN.

Atlas VPN affirme n’enregistrer aucun journal de connexion mais il n’a pas encore fait l’objet d’un audit indépendant de sa politique no log.

Ni le site ni l’application d’Atlas VPN ne sont encore traduits en français. Cela peut représenter un handicap, surtout si vous avez besoin de faire appel à l’assistance technique du VPN.

Comment choisir et installer un VPN rapide ?

Un bon VPN doit protéger votre identité et vos données sur le Net. Mais sa vitesse est également essentielle : on ne va pas utiliser longtemps un VPN qui ralentit trop la connexion. Si vous voulez l’utiliser pour du streaming, il faut aussi que la mise en mémoire tampon se fasse rapidement. Pour apprécier la vitesse d’un VPN, le mieux est le tester soi-même en version d’essai, ou profiter de l’option « remboursement dans les 30 jours ». Ce comparatif vous donne aussi le top des VPN les plus rapides.

Comment tester la vitesse d’un VPN ?

Pour évaluer la rapidité des VPN de ce comparatif, nous avons effectué des tests de vitesse depuis l’application Speedtest (https://www.speedtest.net/fr). Nous avons d’abord évalué notre connexion fibre sans VPN. Puis, pour chaque VPN, nous avons lancé trois types de tests :

des tests depuis le serveur « connexion automatique » de chaque VPN

» de chaque VPN des tests depuis un serveur US de la côte Est ouvert au streaming

ouvert au streaming des tests depuis un serveur VPN lointain, en Australie

Comme nous l’avons dit plus haut, les performances des VPN varient selon les jours, les moments de la journée, le nombre d’utilisateurs connectés au VPN. Cependant, notre top des meilleurs VPN rapides actuels rejoint les avis et tests disponibles sur d’autres sites Internet.

Comment choisir un VPN rapide ?

Avant de vous abonner à un service VPN, vérifiez qu’il propose une application compatible avec les systèmes d’exploitation de vos appareils. Vous trouverez chez tous les fournisseurs des interfaces VPN pour Mac, Windows, iOS et Android. En revanche, certains VPN ne prennent pas en charge Linux. Et si vous voulez protéger votre TV connectée Amazon, Android ou Apple, ou votre console de jeux, étudiez bien les offres. Certains VPN sont beaucoup plus faciles à installer que d’autres sur ces appareils.

Comment télécharger un VPN rapide ?

Choisissez l’abonnement qui vous intéresse sur le site internet du VPN Suivez la procédure d’inscription et effectuez le paiement demandé Télécharger le fichier VPN ou l’application correspondant à votre appareil, depuis son site internet. Sur Apple, l’application s’installe depuis l’App store. Sur Android, on la trouve en général sur Google store. Vous pouvez aussi télécharger les fichiers apk du VPN rapide que vous avez choisi Il vous suffit ensuite d’ouvrir l’application du VPN, de choisir un pays ou une ville de connexion, et de cliquer sur le bouton d’activation Vérifiez dès la première connexion que la fonctionnalité « killswitch » est bien activée. Chez certains VPN vous ne la verrez pas, elle est installée par défaut dans le logiciel. Mais chez d’autres fournisseurs, il faut soi-même la mettre en marche

Comment rendre un VPN plus rapide ?

Les meilleurs VPN rapides de notre comparatif n’ont a priori besoin d’aucune amélioration. Mais d’une façon générale, vous pouvez jouer sur trois fonctionnalités pour améliorer votre vitesse en utilisant un VPN :

Choisir un serveur géographiquement proche de vous. Si vous êtes situé en France, il vaut mieux se connecter à un serveur belge ou suisse, par exemple, plutôt qu’à un serveur indien ou australien

de vous. Si vous êtes situé en France, il vaut mieux se connecter à un serveur belge ou suisse, par exemple, plutôt qu’à un serveur indien ou australien Préférer un serveur qui affiche un faible taux d’utilisation . Certaines applications VPN montrent en effet le taux d’utilisation de chacun de leurs serveurs. Or un serveur moins sollicité offrira évidemment un meilleur débit

. Certaines applications VPN montrent en effet le taux d’utilisation de chacun de leurs serveurs. Or un serveur moins sollicité offrira évidemment un meilleur débit Changer de protocole de connexion. La plupart des VPN proposent par défaut un protocole de connexion automatique, mais vous pouvez en choisir un autre dans les paramètres de l’application. Wireguard est considéré comme le protocole le plus rapide. IKEv2/IPSec représente une bonne alternative si le VPN ne dispose pas de Wireguard

La plupart des VPN proposent par défaut un protocole de connexion automatique, mais vous pouvez en choisir un autre dans les paramètres de l’application. est considéré comme le protocole le plus rapide. IKEv2/IPSec représente une bonne alternative si le VPN ne dispose pas de Wireguard Utiliser la fonctionnalité Split tunneling : elle vous permet de choisir quelles applications protéger par VPN lors de vos activités sur Internet. En réduisant le débit couvert VPN, vous pouvez ainsi accélérer votre vitesse de navigation. Malheureusement, l’option Split tunneling n’existe pas toujours pour les appareils Apple.

Questions Fréquentes

Est-ce qu’un VPN ralentit la connexion à Internet ? En ajoutant une étape à votre connexion, un VPN diminue en général un peu votre vitesse de navigation. C’est pour cela qu’il est indispensable de choisir un fournisseur VPN disposant de serveurs puissants et nombreux. Il vous assurera un débit largement supérieur au débit minimum nécessaire pour un VPN. Votre navigation Web sera ainsi peu voire pas du tout ralentie.

Est-ce qu’un VPN améliore la connexion ? Cela peut arriver, surtout si vous pratiquez le téléchargement de torrents ou le streaming. Votre fournisseur d’accès à internet peut en effet repérer ces activités et limiter volontairement votre bande passante pour ne pas surcharger son réseau. Or quand vous utilisez un VPN, votre fournisseur d’accès ne peut plus voir ce que vous faites sur le Web.

Quel protocole VPN est le plus rapide ? Actuellement, c’est Wireguard qui offre les meilleures vitesses de connexion. Les tests montrent qu’il est trois fois plus rapide que OpenVPN. C’est par ailleurs un protocole très sécurisé, même si OpenVPN reste le leader dans ce domaine. ExpressVPN propose un protocole maison, « Lightway », qui offre aussi d’excellentes vitesses sur Internet. Evitez absolument les protocoles PPTP et L2TP en revanche : il s’agit de protocoles VPN rapides mais très mal sécurisés.

Quel est le VPN le plus sûr ? Proton et Mullvad sont des VPN considérés comme particulièrement sûrs. Surfshark et NordVPN offrent également de très bonnes garanties de confidentialité. ExpressVPN avait une excellente réputation de fiabilité, mais son rachat récent pourrait changer un peu la donne. Tous ces VPN sont par ailleurs ultra rapides.

Pourquoi certains VPN sont-ils lents ? La vitesse d’un système VPN dépend en partie des protocoles de connexion qu’il propose. La taille de son réseau joue également un rôle important. Il faut que le nombre et le débit des serveurs du VPN soient suffisants pour éviter toute surcharge. Des VPN qui offrent une bande passante sous-dimensionnée par rapport au nombre de leurs utilisateurs ne pourront pas offrir de bons débits.

Quel est le VPN gratuit le plus rapide ?

D’une façon générale, il vaut mieux éviter les VPN gratuits, car ils offrent souvent bien peu de sécurité à vos données. Vous pouvez cependant trouver dans notre comparatif des meilleurs VPN gratuits des fournisseurs VPN apportant une réelle sécurité. Hide.me et Proton sont à notre avis les VPN gratuits offrant les meilleurs débits. Quelle est l’utilité d’un VPN ? contenus géo bloqués depuis la France (le catalogue de Netflix USA par exemple), et de trouver des billets d’avion à prix réduit. Enfin certains VPN déjouent les censures géopolitiques. Lisez

Un VPN crypte vos données et dissimule votre adresse IP. Il peut aussi vous permettre de consulter desdepuis la France (le catalogue de Netflix USA par exemple), et de trouver des billets d’avion à prix réduit. Enfin certains VPN déjouent les censures géopolitiques. Lisez notre guide pour tout savoir sur les VPN pour plus d’informations.