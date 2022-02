Vous utilisez tout le temps Google Chrome ? Il peut alors être intéressant d’installer un réseau privé virtuel, ou VPN, directement sur ce navigateur. Beaucoup de fournisseurs VPN proposent en effet des extensions adaptées, qui sécurisent votre navigation internet. Nous vous proposons ici un avis objectif sur les meilleures extensions VPN gratuites et payantes pour Chrome.

A lire aussi : les meilleurs VPN et le guide complet pour tout comprendre et choisir un vpn.

Quel est le meilleur VPN (extension) pour Google Chrome ?

Surfshark En savoir plus ExpressVPN En savoir plus NordVPN En savoir plus

L’outsider : Purevpn.

Les 3 meilleures extensions VPN de notre Top pour Chrome assurent une très bonne protection de vos données. Et elles affichent d’excellentes vitesses de navigation sur internet. Ces 3 meilleurs VPN pour Chrome vous permettent aussi d’accéder à Netflix et à la plupart des plateformes de streaming, aux torrents et au P2P.

Surfshark

La meilleure extension VPN pour Chrome en 2022 Note 9.2/10 : voir notre test de Surfshark VPN Même s'il s'agit d'un VPN encore récent, nous avons été séduits par l'extension de Surfshark pour le navigateur Chrome. Il ne laisse fuiter aucune adresse IP ni donnée DNS, et assure une politique no log. Surfshark VPN a d'ailleurs fait valider la sécurité de son extension Chrome par un audit externe. Faut-il choisir Surfshark ? Les atouts de l'extension Surfshark pour Chrome : Un tarif compétitif : Surfshark se classe souvent dans les meilleurs VPN de 2021 mais continue de proposer des prix très intéressants .

Un nombre illimité de connexions : vous pouvez donc sans souci installer Surfshark sur votre ordinateur et votre smartphone, tout en ajoutant l’extension VPN sur Chrome.

Un bloqueur de cookies , qui vous évite d’avoir votre écran pollué par des fenêtres pop-up. Il s’ajoute à Cleanweb, le bloqueur de publicité et malware de Surfshark.

Surfshark propose 7 jours d’essai gratuit sur son VPN. Les inconvénients de Surfshark VPN sur Chrome : Surfshark propose bien une assistance technique par chat ou mail à son logiciel VPN, mais uniquement en anglais. Ceci-dit, vous pouvez écrire en français et vous recevrez une réponse en anglais accompagnée de sa traduction automatique en français.

Express VPN

Une extension VPN efficace et très complète On ne présente plus ce VPN extrêmement complet et rapide : il est considéré comme le meilleur VPN de 2021 par de nombreux tests. Express VPN propose bien sûr une extension pour Chrome. L'application d'Express VPN regroupe plusieurs options de sécurité intéressantes à notre avis. Et surtout, elle offre une impressionnante rapidité de connexion, y compris pour le streaming. Faut-il choisir Express VPN ? Les atouts de Expressvpn pour Chrome : La présence du protocole « https everywhere » : l'extension VPN pour Chrome redirige votre connexion vers les versions https des sites que vous consultez, pour vous assurer une meilleure sécurité.

option « mode sombre » fort agréable. Une application simple à utiliser, qui propose une fonction split tunneling et unefort agréable.

Vous pouvez contourner la censure des pays restreints comme la Chine avec l’extension ExpressVPN. Les inconvénients de Expressvpn sur Chrome : L’extension d’ExpressVPN ne contient pas de bloqueur de publicité et malwares .

Les tarifs de ce fournisseur VPN restent relativement élevés par rapport à ceux de ses concurrents.

Nord VPN

Une extension VPN très rapide pour Chrome Note 9.4/10 : voir notre test de Nord VPN Autre VPN incontournable, Nord VPN affiche plus de 5000 serveurs dans le monde entier. L'extension VPN de Nord vous propose les mêmes serveurs que le VPN lui-même. En revanche, vous pouvez seulement choisir votre pays de connexion. (Sur le VPN lui-même, vous pouvez choisir entre plusieurs serveurs dans chaque pays proposé.) Cela ne vous empêche pas de regarder Netflix avec l'extension VPN : les vitesses de connexion sont en effet excellentes selon tous les tests. Quant à la politique de confidentialité de NordVPN, elle est reconnue. Faut-il choisir Nord VPN ? Les avantages de l'extension NordVPN pour Chrome : Vous pouvez utiliser Nord VPN pour contourner la censure de la Chine, de l'Iran et de la Turquie.

NordVPN propose son bloqueur de publicité et de logiciels malveillants, CyberSec, sur son extension VPN pour Google Chrome. Les inconvénients de Nord VPN pour Google Chrome : L’extension de NordVPN ne chiffre pas vos données aussi fortement que le VPN lui-même. Elle utilise seulement le protocole Transport Layer Security (TLS 1.2).

Le service client de Nordvpn n’affiche pas toujours une grande rapidité, surtout si vous le contactez en français.

P ure VPN

L'extension VPN dédiée au streaming Si vous êtes fan de streaming, Purevpn dispose d'une extension intéressante pour Google Chrome, à notre avis. En effet, depuis l'icône du VPN, une page vous permet d'accéder directement aux principaux serveurs de streaming : Netflix bien sûr, mais aussi Amazon video, Disney, Hulu, BBC, etc. Du point de vue de la sécurité, Purevpn protège votre adresse IP des fuites webRTC, tout comme les meilleures extensions VPN de notre comparatif. Elle vous rend invisible aux yeux de votre fournisseur d'accès internet. Faut-il choisir Pure VPN ? Les avantages de Pure VPN : Les vitesses de connexion et de navigation sont très bonnes, y compris sur les serveurs américains. C'est moins vrai quand on se connecte à des serveurs plus lointains, en Australie ou au Japon par exemple.

Pure VPN propose 7 jours d’essai gratuit de son extension VPN pour Chrome. Les inconvénients de Pure VPN : L’interface de Pure VPN sur Firefox se comprend bien mais ce n’est pas la plus agréable à utiliser

pas de killswitch sur son extension pour Google Chrome. Pour savoir ce qu’est un killswitch, rendez-vous sur Pure VPN ne proposesur son extension pour Google Chrome. Pour savoir ce qu’est un killswitch, rendez-vous sur notre Guide des VPN

Quel est le meilleur VPN Gratuit pour Chrome ?

Notre top 3 des meilleures extensions VPN gratuites pour Google Chrome.

Zenmate En savoir plus Hide.me En savoir plus Cyberghost En savoir plus

L’outsider : Windscribe VPN.

Les extensions VPN gratuites n’apportent pas le même confort d’utilisation ou la même vitesse que leurs homologues payantes. Elles s’avèrent même parfois dangereuses : certaines récupèrent vos données de connexion pour les revendre à des clients publicitaires, ou introduisent des malwares dans votre ordinateur. Nous vous proposons dans ce comparatif uniquement des extensions VPN gratuites fiables et efficaces sur Chrome.

Zenmate

La meilleure extension VPN gratuite pour Chrome Zenmate appartient au même groupe que Cyberghost et maintenant ExpressVPN. VPN payant, il offre une extension gratuite pour le navigateur Google Chrome. Ses fonctions de sécurité se révèlent intéressantes : le VPN crypte bien vos données en AES-256 bits. Vous bénéficiez en outre d’un bloqueur de fuites WebRTC. L’extension Zenmate VPN existe aussi en version payante, et offre alors un nombre illimité de connexions. Faut-il choisir Zenmate ? Les avantages de l’extension Zenmate pour Chrome : Des serveurs optimisés pour le streaming : vous pouvez vous connecter rapidement à Netflix ou Amazon Prime depuis l’extension VPN de Zenmate pour Chrome.

Des vitesses de connexion et de navigation correctes, même si Ze. nmate n’ offre pas la même rapidité sur son extension gratuite que sur sa version VPN payante. Les inconvénients de l’extension Zenmate : Installé en Allemagne, un pays membre de l’alliance de renseignement des 14 eyes, Zenmate VPN ne peut pas proposer une politique de confidentialité parfaite . L’extension VPN enregistre de plus quelques données personnelles de connexion, pour une durée limitée.

Il n’y a pas d’assistance technique par chat, vous ne pouvez joindre Zenmate VPN que par mail. Quant à la rubrique d’aide du logiciel, elle est proposée uniquement en anglais.

Hide.me VPN

Une extension gratuite pour le quotidien sur Chrome Hide.me est un produit VPN réputé pour sa version gratuite performante. Avec son extension pour Google Chrome, vous profitez en plus d’une connexion illimitée, sans restriction de vitesse. Vous n’avez même pas besoin de communiquer une adresse mail d’inscription. En revanche vous avez accès à 3 pays de connexion seulement : Canada, Allemagne et Pays Bas. Faut-il choisir Hide.me ? Les avantages de Hide.me VPN pour Chrome : En activant le protocole SOCKS (socket secure) dans les paramètres, vous permettez à l’extension VPN de crypter vos données . A défaut, l’extension Hide.me vous servira simplement de proxy : elle dissimulera votre adresse IP mais ne cachera pas votre activité sur le web.

Hide.me bénéficie d’une très bonne politique de sécurité, qui garantit votre anonymat : installé en Malaisie, il n’enregistre pas de log (historiques de connexion) et fait réaliser chaque année un audit de son logiciel VPN. Les inconvénients de l’extension Hide.me : N’espérez pas accéder à Netflix US avec cette extension VPN gratuite, c’est impossible.

L’application de l’extension Hide.me et le support technique existent uniquement en anglais.

Cyberghost

Une très bonne extension VPN gratuite Cyberghost est avant tout un VPN payant bien connu. Mais il propose à tous les utilisateurs de Chrome de télécharger gratuitement son extension VPN. Vous avez alors accès à une bande passante illimitée, et à 8 serveurs répartis dans 4 pays : Etats-Unis, Allemagne, Roumanie, Pays Bas. Cyberghost ne propose pas ses serveurs les plus rapides avec cette extension gratuite. En revanche, vous bénéficiez de sa politique de confidentialité no log et d’un bloqueur de malwares. Faut-il choisir Cyberghost ? Les avantages de l’extension Cyberghost pour Chrome : Une interface VPN particulièrement intuitive : vous accédez très simplement aux pays de connexion possibles depuis l’icône du VPN.

Vous n’avez pas besoin de créer de compte pour utiliser cette extension de VPN pour Chrome. Cela vous garantit un très bon anonymat. Les inconvénients de Cyberghost sur Chrome : L’extension ne vous protège pas en cas d’accès à des contenus Flash. Et il n’y a pas de killswitch sur le VPN gratuit de Cyberghost pour Chrome.

Aucune assistance technique n’est disponible si vous utilisez uniquement l’extension gratuite du VPN Cyberghost.

Windscribe

Une extension VPN pour Chrome efficace mais limitée VPN bien connu, Windscribe propose aussi une extension gratuite pour le moteur de recherche Chrome. Elle vous limite à 10 Go de données par mois, ce qui ne sera pas suffisant si vous êtes fan de streaming ou que vous voulez protéger vos téléchargements. Cette extension VPN gratuite peut toutefois vous rendre service pour naviguer sur le web, notamment lorsque vous vous connectez à des réseaux wifi non sécurisés. Faut-il choisir Windscribe ? Les avantages de l’extension Windscribe : Vous pouvez vous connecter à internet depuis 10 pays différents dont la France . Vous pourrez donc utiliser cette extension VPN si vous voyagez : vous consulterez ainsi des sites français tout en restant protégé.

Windscribe propose un bloqueur de publicité et de malwares intégré à son extension VPN gratuite. Les inconvénients de Windscribe sur Chrome : La navigation sur internet se révèle parfois un peu lente et pas toujours fluide depuis l’extension VPN.

Windscribe pour Chrome ne débloque pas Netflix US.

Pourquoi et comment installer un VPN sur Google Chrome ?

Tous les VPN (virtual private networks en anglais) proposent des applications complètes à installer sur son PC ou sur son smartphone. Elles protègent la navigation internet ainsi que toutes les applications présentes sur l’appareil : Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Quel est donc l’intérêt d’ajouter une extension de VPN sur son navigateur Chrome ? La question mérite d’être posée.

Une extension VPN pour navigateur web est-elle utile ?

Installer une extension VPN sur Google Chrome a d’abord un avantage pratique. En effet, on passe souvent beaucoup de temps à surfer sur internet. Il est donc plus simple de gérer la connexion VPN directement depuis la page d’accueil de Chrome. Ainsi, on peut facilement activer ou désactiver le VPN, et changer de pays de connexion, en fonction de ses besoins. On n’a pas à aller à chaque fois sur l’application dédiée du service VPN. Mais attention : l’extension VPN ne protège que votre activité depuis le moteur de recherche Chrome.

Comment l’extension VPN protège-t-elle le trafic internet ?

Chrome envoie en permanence des informations sur vous aux sites que vous visitez. Il leur indique quel est votre système d’exploitation, votre appareil informatique, les autres appareils de votre réseau, et bien sûr l’emplacement de votre adresse IP. Une extension VPN pour Chrome dissimule toutes vos activités depuis ce navigateur. Pour cela, le VPN modifie votre emplacement géographique, et crypte vos données pour les rendre illisibles. Elles sont ainsi à l’abri de toute récupération.

Comment mettre un VPN sur Google Chrome ?

Pour installer l’extension VPN qui vous intéresse, c’est très simple :

Vous pouvez aller la chercher dans le Chrome web store. Vous pouvez aussi la trouver directement sur le site du VPN. Téléchargez-la alors sur votre appareil. Une fois téléchargée, l’extension va apparaître sous la forme d’une icône, dans la barre d’outil de Google Chrome.

Comment activer un VPN sur Chrome ?

En cliquant sur l’icône de l’extension VPN, vous allez accéder à un onglet proposant les pays possibles de connexion. Vous pouvez choisir de vous connecter depuis celui qui vous intéresse en cliquant sur son drapeau. Vous pouvez aussi préférer la connexion automatique : le VPN choisira alors lui-même le serveur de connexion le plus rapide pour vous.

La première fois que vous utilisez une extension VPN avec Chrome, pensez à aller personnaliser les réglages proposés dans l’onglet « paramètres » : ils sont en général très simples à comprendre. Vous pouvez ainsi activer ou non le cryptage, le killswitch, la connexion automatique au VPN, etc.

Questions Fréquentes

Le navigateur Chrome propose-t-il un VPN intégré ? Non, Chrome ne propose aucun protocole VPN avec son moteur de recherche. C’est pour cela qu’une extension VPN pour Chrome peut représenter un atout, lorsque vous cherchez à quel service VPN souscrire.

Quelle extension VPN utiliser pour regarder Netflix sur Chrome ? Si vous voulez accéder au catalogue américain ou anglais de Netflix, choisissez un VPN de notre liste des meilleures extensions pour Chrome. Surfshark, Expressvpn ou Nordvpn pourront tous les trois vous apporter une qualité de streaming haut de gamme.

Quelle extension VPN protège le mieux ma vie privée ? Les VPN Surfhark et ExpressVPN proposent des extensions parfaitement sécurisées pour Chrome, avec un excellent cryptage de vos données. Surfshark y ajoute un bon bloqueur de publicité. En version gratuite, vous pouvez recourir à l’excellente proposition de Zenmate.

Un VPN sur Chrome est-il suffisant pour mon ordinateur ? Une extension VPN ne protège que l’activité que vous avez sur Google Chrome. Si vous vous connectez directement sur Instagram ou sur Facebook, par exemple, l’extension VPN n’est pas suffisante. Il faut donc télécharger la version complète d’un VPN sur votre ordinateur ou votre smartphone pour protéger l’ensemble de votre activité.