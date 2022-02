L’utilisation d’un VPN (réseau privé virtuel) a pour fonction première de vous protéger sur internet. Beaucoup de VPN gratuits promettent monts et merveilles à leurs utilisateurs. Malheureusement, on ne peut souvent pas leur faire confiance (pourquoi ne pas faire confiance aux VPN gratuits). Ils revendent les données de connexion, ou même s’en servent pour faire circuler des virus. Pour vous éviter ce danger, nous avons sélectionné les 8 meilleurs VPN gratuits offrant de vraies garanties de sécurité sur Android.

Podium des meilleurs VPN gratuits pour Android

Proton VPN

Ces trois services VPN totalement gratuits apportent une très bonne sécurité aux smartphones et tablettes Android. Ils garantissent également votre anonymat lorsque vous surfez sur le web. Et ils vous permettent parfois de contourner les blocages géographiques.

Si vous avez besoin de comprendre le fonctionnement et le jargon des VPN, rendez-vous sur notre guide d’achat détaillé : Comment bien choisir un VPN ?

Proton VPN

Le meilleur VPN gratuit pour Android Proton VPN est reconnu comme l'un des VPN payants qui offre la meilleure protection. Or ce VPN suisse existe aussi en mode gratuit avec le même niveau de sécurité. Évidemment, vous aurez accès à moins de serveurs et à moins d'options avec la version gratuite. Mais si vous cherchez un haut niveau de privacité depuis votre smartphone Android, le VPN gratuit de Proton propose à notre avis la meilleure solution. Faut-il choisir Proton VPN ? Les atouts de Proton VPN gratuit : Aucune restriction de débit : vous pouvez utiliser Proton VPN sans limite de temps. C'est le seul VPN gratuit de notre comparatif à permettre ainsi une utilisation illimitée sur Android.

Une politique de sécurité VPN éprouvée : Proton crypte bien sûr vos données, mais aussi celles de ses disques durs. Le siège de l’entreprise est installé en Suisse : Proton bénéficie donc des lois helvétiques qui protègent très bien la vie privée . Et bien sûr, il n’enregistre pas votre activité sur internet. Pour en savoir plus, consultez notre test complet de Proton VPN.

Un bloqueur de publicité intégré au VPN : cette fonction se révèle bien pratique au quotidien, lorsqu’on surfe sur le Web.

Certains tests ont montré que l’on pouvait parfois se connecter à Netflix US avec Proton VPN gratuit. Les inconvénients de Proton VPN : Des serveurs en nombre limité : vous ne pouvez vous connecter qu’à 23 serveurs, installés dans 3 pays (USA, Japon, Pays Bas) . Cela se ressent parfois sur la vitesse de navigation : quand les serveurs gratuits du VPN sont chargés, votre smartphone android ne peut plus accéder aux web aussi rapidement.

Pas de possibilité de P2P ou de torrents. Tournez-vous vers un autre VPN gratuit si cela représente un critère important pour vous.

Hide.me VPN

Le VPN le plus rapide sur Android Hide.me mérite bien cette deuxième place dans notre comparatif des meilleurs VPN gratuits pour Android. Il bénéficie en effet de très bonnes performances techniques. De plus, la politique de sécurité de ce VPN offre des garanties solides. En revanche, ce VPN ne vous autorise que 10 Go d'utilisation par mois sur votre appareil Android. Faut-il choisir Hide.me VPN ? Les atouts de Hide.me VPN sur Android : Des vitesses de connexion rapides : nos tests ont montré qu'on ne sent quasiment pas la présence du VPN quand on l'utilise au quotidien depuis son smartphone. Hide.me a ajouté récemment le protocole de connexion Wireguard à son logiciel VPN, connu pour sa rapidité.

Un anonymat respecté : pas besoin d’inscription pour utiliser Hide.me VPN sur Android en mode gratuit. Il intègre en outre un bloqueur de publicité et une fonction stealth.

Hide.me vous autorise à pratiquer le P2P depuis votre tablette ou smartphone android. Les faiblesses de Hide.me VPN pour Windows : Le VPN propose seulement 5 localisations possibles si vous l’utilisez gratuitement : Allemagne, Canada, Pays-bas, et USA (Est et Ouest).

Vous n’accéderez pas à Netflix sans payer d’abonnement avec Hide.me VPN.

L’application du VPN gratuit Hide.me n’est pas très élégante. Ceci-dit, vous l’utilisez sans difficulté même si vous êtes un nouvel utilisateur de VPN.

Windscribe

Un bon VPN gratuit en ligne pour Android Voici un autre de nos meilleurs VPN gratuits pour smartphone Android. Il fonctionne rapidement et s'accompagne d'un bloqueur de publicité et de malwares. Même en VPN gratuit sans abonnement, Windscribe offre 10 pays de connexion, dont la France et la Turquie. Vous avez droit à 10 Go par mois, ce qui est correct pour un VPN gratuit à notre avis. Faut-il choisir Windscribe ? Les atouts de Windscribe : L'application du VPN prend peu de place sur le système d'exploitation Android. Et elle intègre une fonction « split tunneling » intéressante pour ne pas faire passer toute votre activité par le VPN.

Si vous cherchez un anonymat complet , vous pouvez utiliser Windscribe sans donner aucune adresse mail. Vous serez alors limité à 2 Go par mois.

Windscribe VPN accepte les torrents sur Android, et fournit une bonne vitesse pour cet usage. Les inconvénients de Windscribe : Dans notre top 3 des meilleurs VPN, Windscribe est celui qui protège le moins bien votre vie privée. Il conserve des données de connexion : date, horaire, durée. Basé au Canada, il reste soumis aux lois canadiennes. Or le Canada fait partie des 5 eyes (une alliance intergouvernementale de surveillance informatique).

Les autres VPN gratuits de qualité pour smartphones android

Nous avons retenu 5 autres VPN gratuits qui remplissent bien leur rôle sur Android : Privado, Speedify, Hotspot Shield, Tunnelbear et Zoog. Chacun de ces VPN présente des avantages et des inconvénients différents. Vous pouvez d’ailleurs installer plusieurs applications VPN sur votre smartphone ou votre tablette Android : il est ensuite facile d’activer l’une ou l’autre en fonction de vos besoins.

Privado VPN

Un VPN gratuit récent et prometteur En plein développement, ce VPN suisse propose une option gratuite avec 8 pays de connexion, et 10 Go gratuits par mois. Sa politique de confidentialité VPN semble excellente. Malheureusement, Privado souffre d’une application qui refuse parfois de s’activer. Mais rien de vous empêche de télécharger ce VPN gratuit pour le tester sur votre appareil Android. Faut-il choisir Privado VPN ? Les atouts de Privado VPN : Privado protège très bien l’anonymat et la vie privée . L’inscription se fait de façon confidentielle, et il s’agit d’un VPN gratuit no log : il n’enregistre aucune de vos activités sur internet. Il faut noter cependant que Privado n’a pas encore fait vérifier sa sécurité par un audit indépendant.

Privado VPN accepte les torrents et le P2P. Il ralentit peu les connexions à internet. Les inconvénients de Privado VPN : Comme on l’a dit, le principal problème de Privado vient de son application, très simple mais peu fiable. Ce problème sera peut-être vite résolu par le fournisseur VPN.

Privado VPN ne contourne pas la censure chinoise.

Speedify VPN

Le VPN gratuit qui offre le plus de pays de connexion Avec 2 Go gratuits par mois, Speedify propose une offre VPN qui peut intéresser ceux qui cherchent des connexions protégées mais rapides. En effet, Speedify se présente avant tout comme accélérateur de vitesse : il propose d’agréger vos différentes sources de connexion à internet (4G, wifi, ethernet) pour optimiser votre vitesse. Et par ailleurs, ce VPN gratuit crypte parfaitement vos données. Faut-il choisir Speedify ? Les atouts de Speedify sur Android : Même en VPN gratuit sans abonnement, Speedify fonctionne très rapidement. Si vous cherchez un VPN pour du gaming, vous serez séduit.

Vous n’avez même pas besoin de communiquer d’adresse mail pour utiliser Speedify VPN : un bon point pour conserver votre anonymat.

Le VPN gratuit Speedify propose 32 pays de connexion sur tous les continents. Il représente le meilleur VPN de notre sélection si vous cherchez à faire des achats sur internet en vous connectant fictivement depuis l’étranger . Les inconvénients de Speedify : La politique de confidentialité de Speedify reste très ambiguë. Basé aux USA, le VPN enregistre votre adresse IP et vos données de connexion pendant 6 mois. Et il peut accepter les demandes des autorités pour le partage des données.

Speedify est le seul VPN de ce comparatif qui ne propose pas de killswitch dans sa version gratuite. C’est une faiblesse qui diminue le niveau de sécurité de ce VPN.

Hotspot shield

Un bon VPN en utilisation ponctuelle Hotspot Shield assure de bonnes performances en tant que VPN gratuit sur Android. Malheureusement, il limite les données disponibles à 500 Mo par jour, ce qui est peu pour une utilisation continue. De plus, il fonctionne avec de la publicité. Certaines des caractéristiques de ce VPN peuvent cependant vous intéresser. Faut-il choisir Hotspotshield ? Les atouts de Hotspot Shield : Ce VPN gratuit se connecte à Netflix US et accepte les torrents. Malheureusement il y a trop peu de données disponibles pour vraiment en profiter.

Hotspot Shield VPN contourne la censure de la Chine. Les inconvénients de Hotspot Shield : Hotspot Shield en VPN gratuit sur Android propose des serveurs dans un seul pays, les USA.

Installé aux Etats-Unis, un pays des 5 eyes, ce VPN ne peut pas garantir un anonymat et une sécurité complète. Et il conserve des données sur l’appareil android de connexion et sa localisation.

Tunnelbear VPN

Un VPN gratuit à utiliser en voyage Tunnelbear propose une version gratuite de son VPN, mais il s’agit plutôt d’une version d’essai : avec 500 Mo par mois, vous ne ferez pas grand chose. Nous vous le proposons donc comme VPN gratuit d’appoint, à télécharger sur votre portable android. Tunnelbear ne limite pas la vitesse de son VPN gratuit et propose 26 pays de connexion. Vous pouvez ainsi protéger vos données lorsque vous vous connectez à un wifi public depuis la France ou l’étranger. Faut-il choisir TunnelBear ? Les atouts de Tunnelbear : Une interface VPN très ludique et facile à prendre en main : la connexion s’affiche sous la forme d’un nounours bienveillant.

Les vitesses de connexion avec Tunnelbear VPN sont très rapides sur android.

Le VPN Tunnelbear peut contourner la censure chinoise.

Tunnelbear fait réaliser un audit externe de sa sécurité chaque année, un gage de sérieux. Les inconvénients de Tunnelbear faible nombre de données proposé. Cela suffit tout juste à vous donner envie d’utiliser le VPN payant sur android. Consultez Comme on l’a dit, le plus grand défaut de Tunnelbear VPN, c’est leCela suffit tout juste à vous donner envie d’utiliser le VPN payant sur android. Consultez notre comparatif pour trouver le meilleur VPN

Malgré sa politique de confidentialité sérieuse, ce VPN gratuit sans abonnement est basé au Canada : c’est un pays qui fait partie de l’entente de renseignement des 5 eyes.

Zoog VPN

Un VPN grec intéressant sur Android Peu connue, la version gratuite de ce VPN grec peut séduire certains utilisateurs de smartphones android, à notre avis. En effet, Zoog autorise 10 Go de données par mois et offre de bonnes garanties de sécurité : protocoles de connexion sûrs (OpenVPN), pas de fuite d’adresse IP, pas de conservation d’historique de connexion. Faut-il choisir Zoog VPN ? Les avantages de Zoog VPN : Zoog VPN gratuit autorise les torrents de façon limitée sur ses trois serveurs (Pays Bas, Grande Bretagne, USA).

Vous pouvez installer ce VPN gratuit sur Android TV : il dispose d’une application pour cet usage. Les faiblesses de Zoog VPN : L’application de ce VPN gratuit n’est pas traduite en français sur Android. Cela représente un réel inconvénient si vous ne maîtrisez pas bien cette langue.

Les vitesses de connexion à internet se révèlent souvent bonnes depuis les serveurs du VPN. Toutefois, elles varient beaucoup en fonction des heures où l’on se connecte.

Pourquoi ces VPN gratuits sont-ils les meilleurs pour Android ?

Tous les VPN retenus dans ce comparatif offrent des garanties de sécurité comparables aux meilleurs VPN payants :

Un excellent cryptage des données . Zoog VPN propose un niveau de cryptage un peu inférieur (AES 128 bits au lieu de AES-256 bits) mais qui reste fiable.

. Zoog VPN propose un niveau de cryptage un peu inférieur (AES 128 bits au lieu de AES-256 bits) mais qui reste fiable. L’absence de fuite d’adresse IP et de fuite de données DNS depuis le VPN. Concrètement, cela signifie qu’aucune donnée de votre navigation n’échappe à la protection du VPN.

DNS depuis le VPN. Concrètement, cela signifie qu’aucune donnée de votre navigation n’échappe à la protection du VPN. Des protocoles de connexion sûrs : OpenVPN ou Wireguard le plus souvent.

: OpenVPN ou Wireguard le plus souvent. La présence d’un killswitch : il stoppe votre navigation internet si le VPN ne fonctionne plus. Seul Speedify ne propose pas de killswitch sur son abonnement VPN gratuit.

Comment choisir et utiliser un VPN pour android ?

On pense souvent que les smartphones ont moins besoin de la protection d’un VPN que les ordinateurs PC. Pourtant, votre fournisseur d’accès à internet (SFR, Free, Orange, etc.) connaît toute votre activité sur le web. Un bon VPN, gratuit ou non, s’avère donc utile pour protéger votre anonymat. Pour bien le choisir, regardez les services qu’il offre et comparez-les à vos besoins de travail ou de loisir.

Quels sont les avantages et inconvénients d’un VPN gratuit sur smartphone ?

Les VPN gratuits pour Android fonctionnent sans inscription : c’est un grand avantage. Vous n’avez à leur transmettre qu’une adresse mail et aucune autre donnée sur vous. Certains ne demandent d’ailleurs même pas cette information.

En revanche, la plupart des bons VPN gratuits pour Android ne fonctionnent pas de façon illimitée. En effet, ils cherchent à vous orienter vers leurs offres payantes. Et c’est normal car un service VPN coûte cher à monter et à entretenir. Il faut donc que les fournisseurs de VPN puissent se rémunérer d’une manière ou d’une autre. Les VPN qui se disent « totalement gratuits » vont en réalité se financer en revendant vos données. Il existe donc peu de VPN gratuit avec un bon niveau de sécurité.

Quels VPN choisir en 2022 pour Android ?

Le choix d’un VPN gratuit dépend de l’utilisation que vous allez en faire. S’agit-il surtout d’assurer votre sécurité et de protéger votre vie privée ? Voulez-vous pouvoir accéder à des torrents, ou au catalogue Netflix américain depuis votre appareil Android ? Si vous voyagez souvent, un VPN gratuit sur votre smartphone peut aussi vous permettre de contourner la censure de certains pays. Et si vous réalisez des achats depuis votre portable android, vous pouvez avoir besoin d’un VPN pour obtenir des réductions sur vos billets d’avion, chambres d’hôtel, etc.

Comment configurer un VPN gratuit sur Android ?

Tous les VPN de notre comparatif proposent des applications compatibles avec Android. Elles sont très simples à installer. Vous pouvez aller sur le site du VPN gratuit en ligne, ou directement sur Google store, pour les télécharger. Pour encore plus d’anonymat, vous pouvez aussi récupérer les fichiers apk du meilleur VPN qui vous intéresse, et les installer vous-même sur votre portable.

Questions Fréquentes

Quelle est la meilleure application de VPN gratuit sur Android ? Les applications de VPN fonctionnent toutes de la même façon : elles proposent quelques paramètres simples de réglages, et une liste de serveurs. Si vous cherchez la meilleure appli de VPN gratuit pour un portable Android, choisissez Tunnelbear ou Proton. Si vous souhaitez avoir le maximum de détails, testez l’application de Speedify.

Quel est le VPN le plus fiable pour Android ? Proton est le VPN gratuit le plus réputé pour protéger votre anonymat. Hide.me fait également auditer chaque année sa politique de sécurité. Privado affiche des critères rigoureux mais n’a pour l’instant pas fait réaliser d’audit externe pour les valider. Vous pouvez aussi utiliser sur votre portable Android les 30 jours d’essai gratuit car remboursés de VPN payants ,comme ExpressVPN ou Surfshark.

Quel est le meilleur VPN gratuit pour Android TV ? L’utilisation d’un VPN gratuit sera limitée sur une TV Android, car les données de connexion sont restreintes. Vous pouvez essayer d’utiliser Proton, c’est le seul VPN gratuit utilisable en illimité. Mais ses serveurs sont souvent chargés et la connexion trop lente. En fait, il n’y a pas vraiment de meilleur VPN gratuit pour une box android. Il vaut mieux souscrire à un abonnement payant de bon rapport qualité-prix.

Quel VPN android gratuit choisir pour la Belgique ? Seulement deux VPN de ce comparatif proposent au moins un serveur gratuit en Belgique : Speedify et Tunnelbear. Speedify vous propose 2 Go gratuit par mois, et Tunnelbear seulement 500 Mo. En revanche, quasiment tous les VPN payants proposent des serveurs situés en Belgique.

Quels VPN gratuits choisir pour la France ? Vous pouvez avoir besoin d’un serveur VPN français si vous vous connectez à internet depuis l’étranger : il vous permet d’accéder aux catalogues de streaming français, comme Netflix, et à d’autres services comme le site de votre banque. Windscribe, Privado, Speedify et Tunnelbear sont 4 VPN gratuits qui proposent des connexions depuis la France sur Android.