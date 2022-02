Le Dyson Supersonic et le GHD Helios se disputent la première place du classement des meilleurs sèche-cheveux de 2022 . Tous deux font preuve d’une grande puissance notamment grâce à leurs moteurs. En outre, ils embarquent différents niveaux de température et de vitesse pour plus de polyvalence. Le Dyson l’emporte légèrement sur la partie design et confort d’utilisation .

Quel prix pour un sèche-cheveux ?

100 euros et moins : on peut trouver des modèles de qualité très performants même sous les 100 euros. Preuve en est avec le Remington PROluxe qui embarque un moteur AC ! Et bonne nouvelle il existe des modèles de sèche-cheveux qui ne dépassent pas la barre des 50 euros comme le Philips BHD510/00 ou encore le BaByliss Speed Pro 2000 ! Tout ça avec une puissance plus que correcte.

Entre 100 et 200 euros : à ce prix on trouve les sèche-cheveux utilisés par les professionnels de la coiffure. Vitesse, puissance et légèreté sont caractéristiques de cette gamme de prix.

200 euros et plus : ces modèles plus coûteux font la part belle aux innovations. Réduction du temps de séchage ou encore soin du cheveu pour un résultat plus doux, ils offrent le meilleur à tous les niveaux. Ils permettent en plus de créer différents looks !