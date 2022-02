DEMELISS TITANIUM

Le meilleur lisseur Saint Algue pour les cheveux frisés

Note 9/10 : moyenne globale sur internet

Produit incontournable au sein de la gamme Demeliss, le Titanium est le lisseur vapeur qui est sur toutes les lèvres en ce moment ! Bon compromis par rapport au SteamPod 3.0 de L’Oréal Professionnel de par son prix bas, il embarque un tas de fonctionnalités pratiques. À commencer par son débit important de vapeur et ses six diffuseurs latéraux. Ces derniers permettent de détendre la fibre capillaire. En outre, l’appareil est doté d’un grand réservoir d’eau de 40 ml, l’un des plus grands dans le marché des lisseurs vapeur. Il permet de se lisser les cheveux durant 20 minutes environ avant un éventuel remplissage. À noter qu’il conviendra davantage aux cheveux mi-longs et longs qu’aux cheveux courts avec sa structure épaisse.

Les plus revêtement titane idéal pour les cheveux épais et/ou frisés

5 niveaux de température (de 150° à 230°)

rapport qualité/prix

peigne intégré (amovible) Les moins poids important

emplacement des boutons sur le dessus

Caractéristiques principales

TAILLE DES PLAQUES N.C. REVÊTEMENT DES PLAQUES TITANE TEMPÉRATURE MAX 230° TEMPS DE CHAUFFE N.C. MODE VEILLE AUTOMATIQUE OUI (ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 60 MIN) LONGUEUR DU CORDON 2,3 M