Les technologies

Les lisseurs GHD les plus récents embarquent des technologies à la pointe. La technologie dual-zone qui, à l’aide de ses deux capteurs, contrôle la température de 185°. Et son update avec la technologie ultra-zone qui mesure 250 fois par seconde la température pour obtenir un résultat professionnel. C’est grâce à ce système que le Platinum+ promet des cheveux 70 % plus sains et 20 % plus brillants. En plus d’une couleur mieux préservée ! Des technologies qui permettent de lisser toujours plus efficacement en réduisant le nombre de passages.