Top 5 des meilleurs graveurs laser du marché pour personnaliser votre intérieur

Vous cherchez un moyen de rassasier vos pulsions créatives ? Cet article devrait donc vous intéresser : nous avons classé les meilleurs graveurs laser du marché, le meilleur outil pour inventer, créer et personnaliser tous vos objets du quotidien.

Depuis une dizaine d’années, les graveurs laser gagnent en popularité, au même titre que les imprimantes 3D. Et pour cause, ces machines de plus en plus abordables permettent de personnaliser à peu près tout et n’importe quoi, repoussant toujours plus loin les limites de la créativité.

Cependant, pour en profiter, encore faut-il choisir l’appareil qui convient le mieux à ses besoins. Pour vous aider dans cette lourde tâche, on vous a concocté un comparatif des 5 meilleurs graveurs lasers du marché, ainsi qu’un guide d’achat qui vous permettra de faire le meilleur choix possible.

Podium

xTool F1

La nouvelle référence En savoir plus Laser Pecker 2

Beau et efficace En savoir plus Creality Falcon 2

Le plus puissant En savoir plus

Promos

Classement

xTOOL F1

La crème des graveurs laser Avec son nouveau modèle sobrement appelé F1, xTool a frappé fort sur le marché des graveurs laser. Ce modèle au look reconnaissable est non-seulement facile à transporter, mais il est équipé d’un double laser permettant d’assurer l’une des gravures les plus rapides du marché. Pour autant, la précision n’est pas mise de côté avec la possibilité de graver des traits de 0,00199 mm d’épaisseur seulement. Enfin, les nombreux accessoires permettent notamment de graver sur des surfaces incurvées. Que demander de plus ? Achetez si … Vous recherchez un graveur facile à transporter,

Vous avez besoin d’un graveur rapide qui vous permettre de personnaliser des objets en quelques minutes seulement,

Vous souhaitez pouvoir graver tous types de matériaux, métal compris. N’achetez pas si … Vous recherchez avant tout une machine capable de couper des matériaux. Celle-ci ne peut découper que 3 mm de contreplaqué par passe,

Vous avez besoin d’une large surface de gravure. Acheter le xTool F1 au meilleur prix Où acheter le xTool F1 au meilleur prix ? PROMOTION sur le site xTool pour le graveur laser F1 En savoir plus Pour fêter son 3ème anniversaire et les French Days,

profitez de 250 € de réduction sur le xTool F1

du 20 septembre au 6 octobre 2023. Meilleur prix Amazon Marketplace xTool F1 Graveur Laser Portable, 240000mm/s Machine à Graver Laser Ultra-rapide, Découpe Laser avec Double Sortie Laser (Bleu/Rouge), Graveur Laser Métal Approprié pour Bois, Acrylique, Verre, Bijoux 1799.99 € 0 € 1799.99 € Voir Caractéristiques principales ENCOMBREMENT 179 mm x 235 mm x 334 mm POIDS 4,6 kg SURFACE DE TRAVAIL 115 mm x 115 mm extensible à 400 x 115 mm PUISSANCE LASER 10 W laser à diode / 2 W laser infrarouge VITESSE GRAVURE 4 000 mm/s PRÉCISION DE GRAVURE 0,00199 mm ÉPAISSEUR DÉCOUPE 8 mm contreplaqué / 5 mm acrylique MATÉRIAUX COMPATIBLES Bois/Acrylique/Verre/Cuir/Céramique/Métal CONNECTIVITÉ WiFi / USB PRÉVISUALISATION Oui

Laser Pecker 2

Un graveur design et performant Avec son design flatteur et sa construction tout en métal, il faut reconnaître que le Laser Pecker 2 nous avait séduit dès le premier regard lors de notre essai. Outre ce dessin aussi pratique qu’esthétique, celui-ci excelle par sa simplicité d’utilisation allié à une vitesse de gravure impressionnante. Si on regrette une surface de gravure relativement étroite pour le pack de base, plusieurs accessoires permettent par exemple d’étendre la zone de travail. Enfin, la version Deluxe est équipée d’une très pratique batterie de 2000 mAh. Achetez si … Vous voulez un graveur compact,

Vous recherchez un appareil facile à appréhender,

Vous souhaitez un appareil capable de graver avec une grande précision. N’achetez pas si … Vous avez besoin d’une large surface de travail,

La découpe est votre priorité. Pour cela, le Laser Pecker 2, bien que capable, risquera d’être limité. Acheter le Laser Pecker 2 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace LaserPecker 2 Laser Graveur 5W de Puissance Machine à Graver Laser Portable Découpeur Laser Bluetooth App Contrôle Laser Engraver pour Bois, Papier, Verre, Carton, avec Rouleau rotatif, Sac 1459 € 0 € 1459 € Voir

Amazon Marketplace LaserPecker 2 Laser Graveur Machine de Gravure Laser 60W Portable App Control Découpeur Laser Machine a Graver Laser Engraver pour Bois Papier Verre, avec Rouleau Rotatif, Powerbank, Sac 1659 € 0 € 1659 € Voir Caractéristiques principales ENCOMBREMENT 194 mm x 153 mm x 236 mm POIDS 2,2 kg SURFACE DE TRAVAIL 100 mm x 100 mm extensible à 100 mm x 2000 mm PUISSANCE LASER 5 W VITESSE GRAVURE 600 mm/s PRÉCISION DE GRAVURE – ÉPAISSEUR DÉCOUPE – MATÉRIAUX COMPATIBLES Bois/Acrylique/Verre/Cuir/Céramique/Métal CONNECTIVITÉ Bluetooth PRÉVISUALISATION Oui

xTool M1

Un graveur laser.. Mais pas que ! Avec son modèle M1, xTool mise sur la polyvalence. Ce graveur laser est, en effet, équipé d’un laser de 10 W permettant de travailler une large gamme de matériaux tels que le bois, le métal, l’acrylique ou même la céramique. Mais ce n’est pas tout : grâce à une fine lame, le M1 peut également couper du vinyle ou du tissu sans laisser de trace de brûlure, permettant d’obtenir un résultat parfait. Au delà de cette spécificité, le xTool M1 brille par une précision de gravure redoutable et se veut particulièrement facile à utiliser. Son gabarit compact permet de l’utiliser à la maison sans aucune difficulté. Achetez si … Vous voulez découper du tissu ou du vinyle avec une grande précision,

Vous cherchez un graveur laser polyvalent et performant,

Vous souhaitez une utilisation sans souci à domicile. N’achetez pas si … Vous prévoyez des largeurs de traitement plus importantes.

Vous ne travaillez pas le vinyle. Acheter le xTool M1 au meilleur prix PROMO sur le site xTool pour le M1 En savoir plus Pour fêter son 3ème anniversaire et les French Days,

bénéficiez de 25% de réduction sur le xTool M1

du 20 septembre au 6 octobre 2023. Caractéristiques principales ENCOMBREMENT 557 mm x 446 mm x 230 mm POIDS 9,8 kg SURFACE DE TRAVAIL 385 mm x 300 mm PUISSANCE LASER 10 W VITESSE GRAVURE – PRÉCISION DE GRAVURE 0,01 mm ÉPAISSEUR DÉCOUPE 10 mm de bois MATÉRIAUX COMPATIBLES Bois/Carton/Acrylique/Vinyle/Métal CONNECTIVITÉ USB PRÉVISUALISATION Oui

Pourquoi acheter un graveur laser ?

Le succès grandissant des graveurs laser n’est pas très surprenant, compte tenu du nombre de possibilités qu’ils permettent. Ces machines s’adressent, en effet, tant aux bricoleurs passionnés qu’aux entreprises ou encore aux artisans. Elles permettent en effet de personnaliser une large variété de produits destinés à la décoration ou même à la vente.

Graver des motifs préparés sur ordinateur Les graveurs laser permettent de graver sur de nombreux matériaux différents des motifs préalablement dessinés sur ordinateur. Il peut s’agir de photos, de dessins ou de pictogrammes. Si vous n’êtes pas le roi du dessin, pas de panique, la plupart des fabricants proposent des motifs préenregistrés sur l’application de gravure.

Réaliser des découpes de précision Outre les gravures, un graveur laser permet de réaliser des découpes d’une grande précision dans des matériaux comme le bois ou l’acrylique. Ce type de découpe permet de réaliser des assemblages d’une grande précision, de l’ordre du dixième de millimètre.

Pour les créateurs en herbe, l’imprimante 3D est un parfait complément du graveur laser et permet de créer des objets entièrement personnalisés avec une facilité déconcertante. Et ce n’est pas tout. En cas de manque d’imagination, il existe de nombreuses bibliothèques de fichiers en ligne qui permettent d’imprimer les créations d’autres personnes. Pratique !

Sur le même sujet : Les meilleurs outils à imprimer avec son imprimante 3D

Tous les appareils répondant sous le nom de graveur laser n’offrent pas les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctionnalités. Voici quelques éléments à prendre en compte pour faire le meilleur choix possible.

Puissance et précision du laser La puissance et la précision du laser constituent les deux éléments les plus importants de votre machine. Un laser puissant vous permettra non-seulement de travailler une large palette de matériaux, mais vous permettra également de découper des matériaux d’une épaisseur plus importante.

Surface de travail Si certains modèles au faible encombrement se montrent pratiques et facilement transportables, ils ont l’inconvénient de ne proposer qu’une faible surface de travail. Si vous voulez décorer de larges morceaux de bois, de liège ou encore de cuir, privilégiez ainsi les modèles comme le Creality Falcon 2 dont la zone de travail dépasse les 40 cm par 40 cm.

Encombrement On retrouve, sur le marché, à peu près toutes les tailles de graveur laser, du modèle portable de quelques kilogrammes seulement à des modèles plus volumineux de plus de 10 kilogrammes. Si vous voulez pouvoir l’emporter partout avec vous, veillez donc à choisir un modèle peu encombrant.

Connectivité Si les modèles les plus basiques n’affichent, bien souvent, qu’une connectivité USB, les modèles plus sophistiqués proposent le WiFi ou le Bluetooth, permettant de commander votre graveur laser depuis votre smartphone. Pratique !

Système d’aspiration Question sécurité, les graveurs lasers proposent généralement tous des systèmes de protection visuels contre le rayon laser. En revanche, la gestion des fumées est parfois quelque peu délaissée. Faites donc attention à travailler dans une pièce bien ventilée et regardez les systèmes d’aspiration accessoires que proposent les différents fabricants.

Accessoires Les fabricants de graveurs laser proposent généralement une large gamme d’accessoires qu’il ne faut pas négliger. Ceux-ci permettent, en effet, d’étendre la surface de travail, de pouvoir graver des surfaces incurvées ou encore d’optimiser la gestion des fumées. Ainsi, si vous avez des besoins particuliers, assurez-vous que le modèle qui vous intéresse dispose des bons accessoires.

A lire aussi : avec Powercore, vous pourrez bientôt usiner du métal depuis votre salon

Questions Fréquentes