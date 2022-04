CORSAIR HS80 RGB WIRELESS

Un casque avec un excellent micro

Note 4,4/5 : moyenne sur 360 avis Amazon

On reste dans une esthétique gaming, mais pas autant tape-à-l’œil qu’avec le Logitech G635. Corsair a préféré faire simple et épuré. Question confort, on apprécie les coussinets en mousse d’une épaisseur généreuse. On note aussi une bonne qualité de fabrication avec des charnières en aluminium et du plastique robuste. Et niveau performances ? Tout d’abord, le Corsair HS80 RGB Wireless assure jusqu’à 20 heures d’autonomie. Concernant le son, on remarque que les basses sont en retrait et que le reste du spectre est particulièrement bien retranscrit. Enfin, la captation de son micro surclasse celle de ses concurrents dans la même gamme comme le HyperX Cloud II Wireless.

Les plus Qualité de construction

Très bon microphone

Bonne qualité sonore Les moins Tige du micro rigide

Pas de connexion filaire

