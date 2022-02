Après notre comparatif sur les meilleurs aspirateurs-balais, en voici un, plus petit, sur une sous-catégorie de ce type d’appareils : les aspirateurs-laveurs. Leur particularité ? En plus d’aspirer les poussières et autres détritus, ces aspirateurs embarquent une serpillère pour un nettoyage des sols à l’eau et au détergent. La plupart fonctionnent sur batterie lithium-ion. D’autres, plus rares, sont filaires. L’idée, au départ, était de pouvoir procéder à un nettoyage d’appoint qui puisse effacer quelques taches de terre dans votre hall d’entrée ou de café dans la cuisine sans avoir à sortir le seau d’eau. L’autre avantage, c’est la capacité d’aspirer en même temps les grains, miettes et autres poils et cheveux. Nous avons donc procédé à une sélection des meilleurs aspirateurs-laveurs en tenant compte de leurs caractéristiques, de leur rapport qualité/prix et des avis utilisateurs.

Le plus puissant des aspirateurs-laveurs sans fil Note 9,1/10 : voir notre test du Vorwerk Kobold VB100 Une des particularités de ce modèle, c’est une belle autonomie de 70 minutes et une manipulation fort agréable. Sa brosse à deux vitesses est munie d’une lame de caoutchouc qui aide à ramasser les détritus. Question aspiration, le VB100 est d’une efficacité redoutable sur tous les sols, même à faible puissance. Entre 52 dB et 62 dB en fonction de la puissance choisie, qu’on couvre aisément avec une petite paire d’écouteurs ! L’avantage des sacs, c’est la propreté. Le gros défaut reste, outre le problème écologique (les sacs sont difficiles à recycler), les 4 € à débourser pour 0,8 de contenance… Les plus Capacité d’aspiration inégalée

Filtration parfaite

Très peu bruyant

Autonomie importante Les moins Sacs chers et pas écologiques Faut-il acheter le Vorwerk Kobold VB100 ? Achetez si … Vous recherchez le meilleur appareil possible dans cette catégorie

Vous avez un budget vraiment très confortable N’achetez pas si … Vous recherchez davantage l’aspiration que la serpillère

Caractéristiques principales POIDS 3,5 kg VITESSE DE LA BROSSE 85 000 tours/min AUTONOMIE 80 min max TEMPS DE CHARGE 2h CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 0,8 l VOLUME SONORE 79 dB

PHILIPS SÉRIE 8000 AQUAPLUS

Un aspirateur-balai sans fil 3-en-1 haut-de-gamme Note 8,8/10 : sur amazon Avec ses deux lingettes en microfibre et ses batteries lithium 25V, le Philips Série 8000 AquaPlus peut nettoyer une surface supérieure à 100m². En outre, on apprécie grandement l’option aspirateur-à-main et sa mini-brosse turbo afin de passer sur les canapés et banquettes de voiture. Notez que vous ne trouverez pas cet aspect sur tous les produits de notre comparatif. Vous pourrez également compter sur une brosse rotative à 360°, dotée de LED, et une belle puissance d’aspiration. Cependant, cela peut occasionner quelques difficultés à avancer sur tapis. Notez également la présence d’un filtre de rechange déjà prévu, ce qui vous permettra de durer encore plus longtemps. Enfin, on trouve l’autonomie bonne, qui descend à 20 minutes en mode turbo, ce qui reste tout à fait intéressant. Les plus Silencieux

Maniable

Réservoir correct

L’option aspi-main Les moins Brosse qui peut accrocher

Pas de position parking

Bruyant Faut-il acheter le Philips Série 8000 AquaPlus ? Achetez si … Vous recherchez un produit haut-de-gamme à moins de 1 000 €

Vous recherchez un aspirateur 3-en-1 N’achetez pas si … Le budget ne suit pas

Caractéristiques principales POIDS 5,7 kg PUISSANCE D'ASPIRATION NC AUTONOMIE 80 min max TEMPS DE CHARGE 4h30 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 0,6 l VOLUME SONORE 84 dB

Aspirateurs balais laveurs milieu-de-gamme à moins de 500 €

CROSSWAVE CORDLESS MAX DE BISSELL

Un 3-en-1 au meilleur rapport qualité/prix Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet

8,3/10 : voir notre test du Bissell Crosswave Cordless Max On connaissait Bissell pour la version Cross Wave Pet Pro ci-dessous. Pour confirmer la qualité intrinsèque de la marque, nous avons eu la chance de procéder au test Crosswave Cordless Max, pour domiciles relativement grands. Puissant (250 watts et 1700 rotations par minute) mais peu maniable, il pèse ses 5,22 kg, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde. D’autre part, sa forme imposante l’empêche de passer sous un certain nombre de meubles. Pour la fonction serpillère, il faudra appuyer sur la gâchette active des LED situées à l’avant du balai afin de libérer l’eau mélangée avec le détergent fourni. Lors de notre test, nous avions remarqué qu’il fallait insister un peu pour que le mode serpillère soit vraiment efficace. Les LED, quant à elles aide légèrement à distinguer les endroits où vous êtes passé avec la fonction serpillère. Les plus Fonction serpillère efficace

Assez silencieux

Socle de charge

Cycle auto-nettoyant Les moins Maniabilité restreinte

Léger dégoulinement Faut-il acheter le Crosswave Cordless Max de Bissell ? Achetez si … Vous recherchez un bon rapport qualité/prix

Vous avez de la place pour placer son socle de charge

Caractéristiques principales POIDS 5,22 kg VITESSE DE LA BROSSE 1700 tours/min AUTONOMIE 35 min TEMPS DE CHARGE 4 h CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À EAU ET DÉTERGENT 0,82 l BAC À EAU SALE 0, 55 L VOLUME SONORE 70 dB

H-FREE 500 HYDRO DE HOOVER

Un aspirateur-laveur balai 3-en-1 léger Note 8/10 : sur amazon

7,9/10 : voir notre test du H-Free 500 Hydro de Hoover La marque Hoover est un incontournable dans le domaine de l’électroménager, et plus particulièrement en ce qui concerne les aspirateurs. Cet appareil-ci peut se fixer à son propre tube afin de prendre moins de place et d’être stockable plus aisément. Quant à la batterie, sa prise située sur le côté permet une recharge en 2h30 sans la retirer de l’aspirateur. Enfin, un certain nombre d’accessoires vous sont fournis pour passer en mode aspi main, pour les tissus et les zones situées en hauteur. L’aspirateur balai de Hoover embarque deux rouleaux amovibles, très faciles à manipuler. D’abord, il y a le Hybrid Care rugissant, qui attrape îlots de poussière, poils et cheveux. Ensuite, le Hydro 360° peut se remplir d’eau et de détergent. Un nettoyage deux en un, parfait pour effacer des taches pas trop tenaces. Cependant, le H-Free 500, le bruit de la brosse faisant tourner les rouleaux se superpose au son normal. Il dépasse ainsi les 80 dB. Les plus L’Hydro Roller 360°

Très efficace pour poils et cheveux

Léger Les moins Bac à poussière assez petit

Brosse très bruyante Faut-il acheter le H-Free 500 Hydro de Hoover ? Achetez si … Vous hésitez entre aspirateur-laveur et aspirateur-balai

Vous avez assez peu d’espace de rangement

Vous préférez manier des appareils légers N’achetez pas si … Vous pouvez monter en gamme chez Bissel ou Philips

Caractéristiques principales POIDS 2,6 kg VITESSE DE LA BROSSE NC AUTONOMIE 45 min TEMPS DE CHARGE 2h30 BAC À DÉTRITUS 0,45 L VOLUME SONORE 82 dB max

Aspirateurs balais laveurs pas cher (entrée-de-gamme) à moins de 300 €

VILEDA JETCLEAN

Meilleur aspirateur-laveur le moins cher Note 7,6/10 : sur amazon

8,2/10 : voir notre test du Vileda Jetclean Comparé au reste du marché, le JetClean est étonnant pour son prix. Ses fabricants ont opté pour la stratégie du retour au filaire. Cela ôte le prix et le poids d’une batterie lithium-ion, et l’autonomie est infinie. Cependant, les sept mètres de fil sont encombrants (malgré les crochets sur le dos de l’appareil), et l’on peut s’y empêtrer les pieds…. Dans notre test, nous avons constaté qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de détergent. Son arrivée d’eau se déclenche au moyen d’une gâchette, et les LED sur sa brosse permettent de bien voir le produit que vous étalez. Tout ce que vous aspirez, grâce à une lame en caoutchouc, se retrouve dans un bac à eau sale très facile à retirer pour être rincé. Notons enfin que le rouleau tourne à 2800 tours/minutes pour 75 dB, ce qui le range parmi les aspirateurs plutôt bruyants. Les plus Très simple d’utilisation et d’entretien

Bonne puissance d’aspiration

Fonction d’auto-nettoyage Les moins Plutôt bruyant

Filaire

Maniabilité restreinte Faut-il acheter le Vileda JetClean ? Achetez si … Vous recherchez un aspirateur-laveur au meilleur prix

Vous recherchez simplicité et efficacité

Vous recherchez du léger N’achetez pas si … Vous voulez du sans fil

Caractéristiques principales POIDS 4,7 kg VITESSE DE LA BROSSE 2800 tours/min AUTONOMIE Filaire TEMPS DE CHARGE Filaire BAC À DÉTRITUS 0,40 L VOLUME SONORE 75 dB max

CROSS WAVE PET PRO DE BISSELL

Un aspirateur-laveur pour votre faune domestique Note 8,4/10 : sur amazon Certes, entre le retour au filaire, les 5 kg à trimbaler – y compris dans les escaliers ! et les 80 dB à supporter, le Cross Wave Pet Pro de Bissell est un char d’assaut… De plus, sa tête assez volumineuse ne lui permet pas d’aller sous les meubles. Mais si vous concentrez votre attention au sol, le résultat pourra vous subjuguer assez pour oublier ces inconvénients. À condition de le passer lentement – difficile de faire autrement vu son poids, votre appareil fera le nécessaire automatiquement pour tout récurer, à l’aspiration ou à la vapeur. Boules de poils et mues de serpent disparaîtront bien vite. Petite astuce : préférez l’eau déminéralisée à celle du robinet si vous la savez trop calcaire. Cela augmentera la longévité de votre bien. Il vous sera également profitable de laver la brosse cylindrique après les gros nettoyages, puis de la faire sécher hors de l’aspirateur, sans quoi vous aurez l’occasion de savourer des effluves aux arrière-goûts de moisi – même principe que pour une serpillère, en somme ! Les plus Réservoir assez grand

Assez abordable Les moins Bruyant

Filaire

Lourd Faut-il acheter le Cross Wave Pet Pro de Bissell ? Achetez si … Vous avez des animaux à la maison

Vous disposez d’un petit budget N’achetez pas si… Vous avez du mal à manipuler les objets lourds

Caractéristiques principales POIDS 5 kg FORCE D'ASPIRATION 32 AW AUTONOMIE 45 min TEMPS DE CHARGE Filaire BAC À DÉTRITUS 0,8 L VOLUME SONORE 80 dB max

Comment bien choisir votre aspirateur-laveur ?

L’achat d’un aspirateur-laveur n’est pas anodin. En plus de devoir lâcher une certaine somme, vous voilà face à une nouvelle manière de procéder aux tâches ménagères. Or, il est souvent difficile de sortir de ses habitudes, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Ainsi, voici un guide et quelques critères pour bien choisir l’appareil qui vous correspondra le mieux, afin d’en faire le meilleur usage possible !

Le prix Naturellement, on vous conseille de ne pas vous endetter pour ce qui s’apparente à un produit de luxe. En effet, les aspirateurs-laveurs sont tous chers. Mais l’écart entre l’entrée-de-gamme et le haut-de-gamme est spectaculaire : 250 € pour les premiers prix contre plus de 1200 € pour le meilleur des appareils. Mais pour 500 ou 600 €, vous aurez déjà quelque chose de très bon.

Batterie ou filaire Le choix du filaire a l’avantage de coïncider avec les plus bas prix. Cependant, on perd un peu ce qui fait l’attractivité de l’aspirateur-balai, à savoir l’utilisation express sans se soucier de le brancher puis de le débrancher pour changer de pièce. Une opération qui peut suffire à en décourager certains. D’un autre côté, la question de l’autonomie ne se pose pas. Notre conseil ? Prenez filaire uniquement pour une surface inférieur à 100 m².

Le poids En effet, il existe des appareils vraiment lourds à manipuler, dépassant aisément les 5 kg, comme le Cordless Max de Bissell. D’autres parviennent à demeurer sous la barre des 3 kg, comme le H-Free 500 de Hoover. Notre top produit, le Vorwerk VB100, se situe à 3,5 kg, ce qui reste raisonnable.

2-en-1 ou 3-en-1 Parmi les appareils de notre comparatifs, tous n’ont pas la même spécialité. Certains, comme le Vorwerk VB100, sont vraiment conçus pour passer efficacement la serpillère au sol. D’autres, comme les modèles de Bissell, ressemblent davantage à un aspirateur-balai auquel on a greffé un bac à détergent. Ces derniers embarquent généralement la fonction aspi-main (ou aspirette) afin de passer sur le canapé ou la banquette de votre voiture. Nous vous conseillons donc de vérifier à l’achat si cette fonction existe sur le produit qui vous intéresse.

Le volume sonore C’est le critère le moins important, mais si vous hésitez entre deux modèles, préférez celui qui ne grimpe pas au-dessus des 75 dB. Pour rappel, l’intensité du bruit double tous les trois décibels !

Questions Fréquentes

L’aspirateur-laveur nettoie-t-il mieux qu’une serpillère normale ? De manière générale, on peut dire que oui, pour peu que vous ayez assez d’eau et de détergent déposés sur le sol. En effet, l’action de la brosse motorisée ajoute un puissant frottement qui permet de vous débarrasser de la plupart des tâches. En témoignent les rouleaux ou lingettes qui se salissent très vite ! Que penser du Rowenta Clean & Steam Revolution ? Il a l’avantage d’être moins cher que les appareils qui figurent dans notre sélection. Cependant d’après les tests de nos confrères, son efficacité laisserait à désirer. Nous avons donc choisi de ne pas l’inclure dans ce top. Plutôt robot-aspirateur-laveur ou balai-aspirateur-laveur ? Ce sont deux manière très différentes de nettoyer. Si vous aimez la domotique, jetez-vous sans hésiter sur un robot-aspirateur-laveur. Il fait le travail seul, mais s’avérera généralement moins efficace qu’un balai-aspirateur-laveur. Si, au contraire, vous préférez prendre les choses en main, préférez les balais-aspirateurs-laveurs. Les aspirateurs-laveurs aspirent-ils bien ? Oui ! Les fabricants font attention à conserver une forte aspiration couplée à une bonne vitesse de rotation de la brosse. Vous pouvez donc sans problème passer sur les miettes, poils, cheveux et autres moutons de poussière. Qui fabrique le meilleur aspirateur-laveur ? Bissell et Vorwerk sont incontestablement les spécialistes en la matière. Le premier propose des tarifs bien plus abordables que le second. Mais ce dernier est sans toute le plus innovant, comme on a pu le voir dans notre test Vorwerk VB100. Pourquoi se servir d’un aspirateur-laveur ? La question mérite d’être étudiée en profondeur. D’un point de vue pratique, on apprécie les appareils 2-en-1 ou 3-en-1 qui nous font gagner du temps sur le long terme par rapport aux tâches domestiques. Cela étant, un bon vieux seau avec une serpillère classique, ça utilise certes un peu plus d’eau, mais c’est beaucoup moins cher. En outre la fabrication des aspirateurs-laveurs pollue forcément davantage, surtout avec les batteries incluses dans les modèles milieu-de-gamme et haut-de-gamme. Plutôt aspirateur-balai ou aspirateur-laveur ? Si vous souhaitez un appareil simple, léger, qui embarque à coup sûr la fonction aspi-main, peut-être l’aspirateur-balai convient-il mieux. En revanche, si vous n’avez pas peur de manipulations supplémentaires et d’utiliser des appareils un peu plus lourds, pourquoi ne pas directement tenter l’aspirateur-laveur ? D’un point de vue écologique, on sera sur un impact sensiblement équivalent. Comment fonctionne un aspirateur-laveur ? Conçu sur un squelette d’aspirateur-balai, l’aspirateur-laveur embarque en plus un réservoir d’eau dans lequel vous pouvez ajouter du détergent. Lorsque vous utilisez l’appareil, un bouton ou une gâchette éjectera du produit sur le sol, que viendra ensuite frotter la brosse. Comment entretient-on un aspirateur-laveur ? Le réservoir à poussières sera toujours humide après avoir utilisé la fonction serpillère. N’hésitez donc pas à bien rincer le tout avant de laisser sécher à l’air libre pendant 24h. Idem concernant les lingettes (qu’on peut souvent passer à la machine) et les rouleaux motorisés (qu’on ne passe jamais à la machine). Concernant le filtre, on le rince et fait sécher une fois tous les 15 jours jusqu’à remplacement, c’est-à-dire lorsqu’il devient absolument indécrassable !