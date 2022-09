ERAY

Une lunchbox sans cuillèr e

Note 5/10 : moyenne de la rédaction

Prix 27€

On a là un produit qui ressemble étrangement à la homeasy. Mêmes design, accessoires, matière, puissance et prix. On flaire ici la copie conforme et le moule similaire utilisé par les deux marques. Pourtant, un élément change : l’absence de cuillère chez le produit de Eray. Sans mauvais esprit, la Eray est aussi un peu plus légère et le logo sur le moule est différent de Homeasy. Des différences notables.

Les plus Le prix

Produit le plus léger du comparatif Les moins Le même produit que Homeasy

L’absence cruelle de cuillère

Caractéristiques principales