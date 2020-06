Si vous souhaitez investir dans un lisseur sans fil mais sans complètement casser votre tirelire, alors le modèle 9000 de BaByliss est peut-être celui qu’il vous faut. Le fer à lisser arrive dans un emballage soigné et original dans lequel on trouve également un étui pour l’emporter partout avec soi. Noir avec des touches de rose, on apprécie son look élégant et discret. Un look qui rappelle d’autres produits de beauté de la marque.

À l’aide de la technologie brevetée Micro Heating Matrix, chaque mèche est lissée avec le même niveau d’intensité. Parfait pour des petites retouches quotidiennes, l’appareil chauffe rapidement et vous garantit 30 minutes d’utilisation pour 3 heures de charge. Mieux que les 7 heures de charge du Dyson Corrale. Idéal pour se lisser comme se boucler les cheveux grâce à sa forme incurvée, il va devenir difficile de s’en séparer ! Une fois le lissage terminé, pas besoin d’attendre longtemps que l’appareil refroidisse, vous pouvez le ranger avec son protège-plaques en silicone dans son étui. Vous n’aurez donc plus à craindre les mèches rebelles à cause de la pluie…