Comparatif des Meilleures Lampes de Bureau 2020

Vous êtes à la recherche d’une lampe de bureau, mais le modèle de chez Dyson coûte trop cher ? Pas de problème, Xiaomi a pensé à tout et propose un produit abordable et très compétitif. La Mi Led Desk Lamp arbore un design blanc épuré et élégant. Le câble rouge orangé est du plus bel effet et donne un côté moderne à l’appareil.

La lampe Xiaomi utilise des ampoules LED Osram qui assurent une grande qualité lumineuse. Elle peut fournir une lumière chaude (2700 K) et froide (6500 K) pour répondre à tous les besoins de ses utilisateurs. L’appareil est connecté, il peut s’utiliser à distance à l’aide d’une connexion Wi-Fi et de l’application Mi Home ou Yeelight. Vous pouvez régler la lampe manuellement avec un bouton ou bien sur mobile. Le mode enfant permet de limiter les émissions de lumière bleue, c’est très utile pour protéger les yeux des plus fragiles. La Mi Led Desk Lamp est compatible avec la plupart des assistants vocaux : Google Home, Alexa et se marie parfaitement avec d’autres produits domotiques smart home.