Reolink RLK16-820D8-A

Le mégapack de caméras le plus complet

Note 9,4/10 : moyenne globale sur internet

Fini les petits packs de 2, 3 ou 4 caméras ! Ici, vous aurez l’assurance d’être entièrement équipé par Reolink, car le pack que nous vous présentons, de son nom de code RLK16-820D8-A, comporte 16 caméras en tout. Si on pourrait penser que quantité rime rarement avec qualité, ici c’est complètement faux. En effet, chacune de ces caméras de ce pack filme en 4K, ce qui est une prouesse quand on considère le prix par caméra (autour de 1000€, soit 62€ la caméra et le disque dur offert).

Outre ces spécificités, ce pack comprend aussi un disque dur dans lequel vous pourrez insérer le la mémoire de 3 To fournie pour stocker les vidéos. Cependant, qui dit beaucoup de caméras dit aussi beaucoup de stockage ! Oui, 3 To c’est bien, mais ici on peut ajouter d’autres disques durs pour arriver à un total de 16 To. Il faut bien cela quand on sait que ces caméras sont capables de filmer en continu. Il s’agit donc de la meilleure solution si vous avez un grand espace à surveiller.

Les plus La qualité Ultra HD

Le stockage immense (3 à 16 To)

Filme en continu Les moins Le prix

L’installation laborieuse

Faut-il acheter le pack Reolink RLK16-820D8-A ? Achetez si … Vous souhaitez avoir de nombreuses excellentes caméras

Vous avez besoin que tout soit filmé

Vous avez besoin de stockage N’achetez pas si … Vous n’avez que peu de moyens

Vous ne voulez pas vous prendre la tête

Caractéristiques principales