Le modèle de 2020 obtient un écran légèrement plus grand et aux bordures plus discrètes. Il passe de 10,5 pouces à 10,9 pouces et fait disparaître le bouton Home. Hormis cela, pas d’autres changements à ce niveau. Les deux possèdent un joli écran antireflet, laminé, avec l’affichage True Tone et une luminosité maximale de 500 nits. Quant au poids et aux dimensions, celles-ci ne bougent quasiment pas, l’iPad Air de 2020 est 4 mm plus larges. Concernant les accessoires, la version de 2019 fonctionne avec le Apple Pencil de premières générations et le smart keyboard tandis que la mouture 2020 utilise le Apple Pencil 2 et fonctionne avec le Magic Keyboard en plus du smart. Enfin, l’iPad Air 2020 abandonne le port Lightning pour l’USB type C.