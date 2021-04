Au début, on vous l’avoue, le design nous en a un peu fait baver, pas vous ? Et pourtant, on s’y fait, notamment grâce aux six coloris disponibles, au ton criard mais décomplexé. De plus, un détail innovant a attiré notre attention : la Soft Remote EnOcean fonctionne sans fil ET sans pile. D’après la marque, elle s’auto-alimente avec un générateur magnéto-résistif… Curieux mais intéressant ! Ce petit prodige s’accompagne de 4 boutons qui vous donnent possiblement le contrôle de prises connectées, d’éclairages, de volets roulants, etc. En outre, les scénarios fonctionnent, notamment avec les hubs Eedomus, Jeedom et Zipabox – qu’on ne connaissait guère, mais on en apprend tous les jours ! Enfin, on soulignera son aimant à l’arrière pour le plaquer sur la porte du frigo, et son excellent degré d’étanchéité.