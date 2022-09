Ledger Nano S

La bonne alternative au Nano X



Prix 59€

Le plus gros désavantage du Ledger Nano X, c’est son prix. Si c’est la seule raison de votre désintérêt, vous serez ravi de découvrir le Nano S. En ce qui nous concerne, le tester ne nous a pas déplu ! Ce portefeuille de cryptomonnaies offre un rapport qualité-prix indétrônable. On ne peut pas rêver mieux si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 100€ dans un tel dispositif. Plus petit mais tout de même élégant, les similarités avec le Nano X sont nombreuses.

Le Ledger Nano S va vous offrir une compatibilité avec plus de 5500 actifs numériques, il est également compatible avec plus de 50 wallets différents, il est certifié par l’ANSSI, son logiciel est utilisable au travers de l’application Ledger Mobile. Pour finir, il présente les mêmes caractéristiques que le Ledger Nano X en ce qui concerne la sécurité et la sauvegarde du portefeuille. Par ailleurs, pour 79 euros, il existe aussi l’entre-deux : le Nano S Plus, idéal pour les NFT.

Les plus Compatible avec plus de 50 portefeuilles numériques différents

Excellent rapport qualité-prix

Discret Les moins Écran plus petit (128 x 32 pixels contre 128 x 64 pixels)

Ne dispose pas d’une connectique USB-C

Capacité d’installation de trois applications seulement

Acheter le Leger Nano S au meilleur prix

Faut-il acheter le Leger Nano S ? Achetez si … Vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix

Vous convoitez une sécurité Ledger similaire au Ledger Nano X

Vous recherchez un objet plus léger et plus discret N’achetez pas si … Vous préférez utiliser un câble USB-C ou le Bluetooth

Vous souhaitez installer beaucoup d’applications

Vous préférez disposer d’un écran plus conséquent

Caractéristiques principales