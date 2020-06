On trouve actuellement sur le marché trois types différents d’épilateurs : les épilateurs électriques, à lumière pulsée intense (IPL) et les épilateurs laser.

L’épilateur électrique

Le principe de l’épilateur électrique est d’extraire les poils à la racine. Pour cela, les épilateurs sont munis de petites pincettes qui ont pour but d’attraper et de serrer le poil afin de le retirer entièrement, bulbe compris. Ces pincettes sont disposées sur la tête d’épilation tournante qui vient en contact avec la zone du corps à traiter. L’épilation à l’épilateur électrique est temporaire, car les poils repoussent environ deux à trois semaines après avoir été arrachés.

Pour bien se servir de son épilateur, il faut l’orienter perpendiculairement à la peau dans le sens inverse du poil. Il est préférable d’exfolier la peau de la zone traitée auparavant et de la tendre avec la main lors du passage de l’épilateur pour limiter la douleur.

L’épilateur à lumière pulsée intense

L’épilateur à lumière pulsée promet une épilation semi-définitive à domicile. Cet appareil est équipé d’une lampe flash, qui envoie de la lumière intense sur la zone traitée. Cette lumière est absorbée par la mélanine présente dans le poil afin de dissoudre le bulbe grâce à la chaleur. Pour être efficace et sans danger, la peau doit être très contrastée par rapport à la couleur du poil, ce qui explique que les peaux claires avec des poils foncés sont les meilleures carnations pour utiliser un appareil IPL. Pour les phénotypes de peaux 5 et 6, soit les peaux métisses et noires, notre avis est de vous diriger vers des appareils qui ne confondent pas la peau et les pigments pileux et évitent tout risque de brûlure. N’oubliez pas de porter des lunettes de protection et de ne pas vous exposer au soleil après l’épilation. Comptez environ un temps de repousse d’environ 8 semaines à 12 semaines.

L’épilateur laser grand public

De nombreuses personnes confondent la technique de l’épilation au laser avec l’épilation à lumière pulsée. Pourtant, les noms de ces deux techniques ne sont pas interchangeables. Si ce sont deux manières d’épiler à base de lumière qui vise la mélanine du follicule pileux, la différence principale est le type de lumière utilisée. Le laser, à la différence de la lumière pulsée, détruit la racine du poil par un rayon de haute puissance.

On trouve aujourd’hui sur le marché quelques épilateurs laser à utiliser à domicile. Néanmoins, cette méthode d’épilation à la maison n’est toujours pas totalement au point et fiable. Il s’avère que les résultats ne sont pas toujours aussi bons que prévus et qu’il est possible de se brûler. Néanmoins, nous recommandons de suivre scrupuleusement le protocole afin d’éviter tout danger ou de vous tourner vers un institut spécialisé.