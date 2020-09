Bien entendu, l’organisation universelle n’existe pas, et il faudra réfléchir à la configuration de votre logement pour juger du meilleur placement de votre ou vos détecteurs de fumée. Voici néanmoins quelques recommandations :

Dans les espaces de vie commune

En plus d’équiper tous vos étages d’un détecteur, il sera pertinent de couvrir le plus d’espace possible en choisissant couloirs, hall ou salle à manger comme lieux de prédilection. En effet, plus une pièce est grande et centrale, plus il y a de chances que la fumée y circule.

Du côté de la cuisine

C’est une possibilité tout à fait envisageable, surtout si ladite cuisine est ouverte. Attention, simplement, à ne pas le placer trop près du four ou des plaques chauffantes, sous peine de déclencher l’alarme régulièrement. Et bien au-delà du désagrément que cela susciterait, rappelez-vous aussi la petite fille qui criait “au loup”…

À l’intérieur des chambres

Comme nous l’avons déjà évoqué avec les cas de surdité, si vous bénéficiez de plusieurs détecteurs interconnectés, il sera pertinent de privilégier les chambres en deuxième priorité. Non pas que les lits prennent feu fréquemment, mais ce sont des endroits que vous occupez au moins un tiers de votre temps, puisque c’est là où vous dormez. Il est indispensable que vous soyez averti(e) le plus tôt possible aux moments où vous êtes le ou la plus vulnérable !

Au sous-sol

Le conseil selon lequel il est bon d’équiper chaque étage de votre maison vaut également pour le sous-sol. Placez votre détecteur au plafond et près des escaliers, afin de conserver une connexion avec les autres étages.

Escaliers

Si jamais l’accès d’un étage à un autre se trouvait trop éloigné des grandes pièces à vivre, vous seriez bien avisé d’y placer un détecteur, afin de faire la liaison avec celui de l’autre étage. Vous commencez sans doute à saisir le principe : centraliser, éviter les trop grands espaces vides, multiplier les détecteurs si besoin.

Zones à éviter

Le garage est souvent trop éloigné ; idem pour le grenier. Il y a rarement d’activité prolongée dans ces endroits, ce qui réduit le risque qu’un feu se déclenche ou que quelqu’un soit en danger. Quant à la salle de bain, souvent assez petite, fermée, humide et dépourvue d’objets inflammables, elle n’est pas l’endroit propice pour capter rapidement de la fumée ou la chaleur des flammes.