Gafild Compteur d’Energie

Le compteur peu cher mais efficace

Prix 23,75€

Ce compteur d’énergie à écran cristaux liquides permet de mesurer en direct les dépenses énergétiques de vos appareils électriques. Branché à une prise, il mesure la consommation, l’ampérage et la tension de l’appareil visé. Il dispose également d’une mémoire interne et d’un système d’alarme qui permettra de couper l’alimentation électrique en cas de dépassement d’un certain seuil.

Si son écran se révèle pratique et parfaitement lisible, on aurait souhaité une décimale de plus en termes de précision de lecture. D’autre part, le reset du compteur doit se faire à l’aide d’un tournevis fin, on aurait préféré un bouton.

Les plus Rapport qualité prix

Ecran très lisible

Facilité d’usage Les moins Tournevis nécessaire pour le Reset

Manque de précision pour certains usages

Acheter le compteur d’énergie GAFILD au meilleur prix

Caractéristiques principales