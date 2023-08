Top 4 des meilleures clés WiFi pour avoir internet n’importe où pendant les vacances

Attention à ne pas confondre les clés WiFi pour PC et les clés WiFi pour TV. Si les premières permettent simplement d’avoir une meilleure connexion internet, les deuxièmes se branchent sur le port HDMI de la TV et permettent d’avoir une interface plus pratique et plus intuitive pour diffuser du contenu sur votre TV. Les modèles les plus connus de clé WiFi pour TV sont le Chromecast de Google ou le Fire Stick d’Amazon.