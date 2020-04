Longtemps connu sous le nom de code Project Santa Cruz, l’Oculus Quest est le casque le plus attendu de ses dernières années. Il apporte ce que la communauté VR attendait le plus. Un casque VR (presque) aussi puissant qu’un Oculus Rift, sans fil et autonome, sans avoir besoin d’un ordinateur gamer hors de prix pour fonctionner. Le tout pour seulement 439 euros. Alors oui, l’Oculus Go est aussi un casque autonome, sans fil et il coûte 200 euros de moins.

Alors pourquoi choisir l’Oculus Quest ? Tout simplement, car ce dernier est beaucoup plus puissant. Il permet de faire tourner les mêmes jeux que le HTC Vive et l’Oculus Rift comme SUPERHOT VR et Beat Saber. Ensuite, car ses manettes ont 6 degrés de liberté et qu’il détecte le déplacement des joueurs dans l’espace grâce à des capteurs situés à l’avant du casque. Comme les casques haut de gamme. C’est le coup de coeur de la rédaction.

A noter que depuis décembre 2019, le casque peut se brancher à votre ordinateur pour accéder à l’entièreté du catalogue de l’Oculus Rift et Rift S et profiter d’une meilleure qualité de jeux.

Autre nouvelle, certains jeux pourront se jouer sans manette, uniquement avec les mains grâce aux capteurs situés à l’avant du casque. Une fonctionnalité qui sera mise en place au premier trimestre 2020.