On connaît Somfy comme un acteur de premier plan concernant la domotique, en particulier pour les systèmes d’ouverture et de fermeture. Avec un design très sobre et épuré. La caméra IP française de chez Somfy fait partie des meilleurs produits proposés sur le marché. Disponible à l’unité ou en kit de deux caméras de sécurité, elle existe en deux coloris : blanc et gris.

Une caméra de surveillance extérieure se doit d’être résistante et c’est le cas pour ce modèle certifié IP54, bien que cet indice de protection soit un peu bas par rapport à la concurrence. Elle peut faire face aux températures extrêmes de -20 à 50 degrés et aux intempéries. La Somfy Outdoor Camera est très complète puisqu’elle est dotée d’une alarme 110dB (sirène plus performante que Ring), d’une entrée et sortie micro et d’un capteur et détecteur de mouvements à 130°.

Une caméra de sécurité très polyvalente

Le produit de chez Somfy est un véritable tout-en-un intuitif, il fonctionne avec l’application Somfy Protect qui vous permet entre autres de regarder en direct ce que voit votre caméra ou de sélectionner des zones plus sensibles, comme la Netatmo Presence. La caméra enregistre les dernières 24h mais des suppléments vous offrent la possibilité d’étendre la durée de visionnage. En clair, avec une bonne qualité vidéo et audio de jour comme de nuit. On notera tout de même que les 8m de distance pour la vision infrarouge est relativement basse par rapport à d’autres modèles de ce comparatif. Concernant le stockage, il s’effectuera en ligne, moyennant un abonnement. Ce peut être un peu rébarbatif, mais d’un autre côté, on garde précieusement nos données chiffrées en AES 256. Le flux pour y accéder est lui aussi crypté en SSL / TLS 2048-bit. Ainsi, la confidentialité reste au meilleur niveau !

A noter qu’il est possible d’associer, de gérer et de contrôler un éclairage à la caméra de surveillance sans fil en achetant un accessoire spécifique Somfy. Sinon, la caméra de sécurité est raccordable directement à une sortie électrique, si on ne la branche pas à une simple prise. D’autre part, l’appareil est compatible avec Homekit, Amazon Alexa ou encore l’IFTTT. Cela peut vous permettre de configurer de petits scénarios.