Les caméras de surveillance occupent désormais la majorité des foyers, malgré leur coût parfois conséquent. Si vous ne souhaitez ni vous encombrer d’une installation laborieuse ni passer votre temps à recevoir des notifications, alors il existe une autre solution pour protéger votre domicile : les caméras factices, illusions dissuasives et abordables. Pour répondre à l’offre conséquente sur internet, nous vous avons préparé un comparatif des meilleurs modèles.

Vous pouvez très bien vouloir dissuader les intrus tout en ayant un petit budget, et la solution évidente ce sont les caméras factices. En effet, que ce soit par la forme, par les matériaux utilisés ou par les fonctionnalités proposées, elles sont devenues plus vraies que nature. Cependant, elles ne disposent pas des multiples caractéristiques que possèdent les caméras classiques, et peuvent donc paraitre identiques d’une caméra à l’autre. C’est pour cette raison que nous vous avons concocté ce petit comparatif, contenant les 5 meilleures caméras factices du marché.

Podium caméras factices

Smartwares CDM-38103

La meilleure caméra de surveillance factice En savoir plus Caméra factice Elro CS88D

Le faux dôme caméra discret En savoir plus FISHTEC Camera Factice Extérieur

La meilleure caméra factice CCTV pas chère En savoir plus

Le classement des 5 meilleures caméras factices

Voici les cinq modèles de caméras factices qui sortent du lot. On y retrouve des produits au design et aux caractéristiques différentes en fonction des usages de chacun.

Smartwares CDM-38103

La meilleure caméra de surveillance factice Note 8/10 : moyenne globale sur internet Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les caméras factices ne sont pas toutes les mêmes. Certaines peuvent paraître au summum du réalisme comme c’est le cas de la caméra factice de chez Smartwares. En effet, cette dernière possède une apparence tout à fait crédible, à la manière d’une caméra de surveillance classique. Pour faire illusion, la caméra factice de chez Smartwares joue notamment sur l’utilisation de matériaux adéquats ainsi que sur l’emploi d’une lumière, ce qui fait penser que la caméra est activée. Cependant, la vraie réussite de cette caméra est sa motorisation. En effet, en associant un détecteur de mouvement à un système de motorisation, la caméra suit les mouvements de l’intru, qui pense alors être filmé. Malheureusement, le prix de cette caméra factice peut être un frein, étant donné qu’il se rapproche du prix d’une caméra réelle comme la Blink Mini. Les plus La motorisation

La détection de mouvement

La lumière Les moins Le prix Acheter la Smartwares CDM-38103 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Caméra de surveillance factice Smartwares CDM-38103 - Voyant clignotant - Détecteur de mouvement Noir 38.99 € 0 € 38.99 € Voir Faut-il acheter la Smartwares CDM-38103 ? Achetez si … Vous recherchez une caméra factice réellement dissuasive

Vous avez besoin d’une caméra factice réaliste N’achetez pas si … Vous avez un petit budget Caractéristiques principales ZONE D’UTILISATION Extérieur DÉTECTION DE MOUVEMENT Oui ALIMENTATION Piles MOTORISATION Oui LUMIÈRE Oui

Elro CS88D

Le faux dôme caméra discret Cette caméra factice est légèrement différente des autres, car il s’agit là d’une caméra en dôme qui lui assure une résistance accrue aux intempéries. Elro propose ici une caméra factice très dissuasive, par sa forme bien connue de caméra de surveillance intimidante avec une lumière intégrée. Affiché à 25€, la caméra est alimentée par piles, pour une durée de plus d’un an. Les plus La lumière

L’effet intimidant

La durée de vie de la batterie Les moins Finition parfois à revoir Acheter la Elro CS88D au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Elro CS88D Caméra factice dôme Blanc 19.38 € 0 € 19.38 € Voir Faut-il acheter la Elro CS88D ? Achetez si … Vous pensez que les caméras dôme sont plus impressionnantes

Vous avez besoin d’une caméra dont la batterie tient longtemps N’achetez pas si … Vous avez un petit budget Caractéristiques principales ZONE D’UTILISATION Extérieur DÉTECTION DE MOUVEMENT Non ALIMENTATION Piles MOTORISATION Non LUMIÈRE Oui

Caméra factice Sedea 551100

La caméra factice avec flash et alarme La caméra Sedea 551100 dispose de qualités rares pour une caméra factice, et elle sait bien les utiliser. Bien qu’elle ne dispose pas de motorisation, cette caméra factice est équipée d’un détecteur de mouvement, servant à activer un flash lumineux et une alarme de 120dB. Ainsi, fait rare, cette caméra factice peut servir de moyen de dissuasion ET de prévention, vous alertant par la sirène. L’alarme et le flash lumineux durent 15 secondes avant de s’éteindre, long en cas de fausses altertes et court en cas de tentative d’intrusion. Pour éteindre ces fonctionnalités, une télécommande est fournie (parfois capricieuse à utiliser). En bref, cette caméra factice est efficace mais est plombée par certains points noirs. Les plus L’apparence d’une caméra IP

L’alarme et le flash lumineux

Le détecteur de mouvements Les moins La télécommande capricieuse Acheter la Sedea 551100 au meilleur prix Faut-il acheter la Sedea 551100 ? Achetez si … Vous cherchez une caméra factice au design moderne

Vous avez besoin d’un flash et d’une sirène dissuasifs N’achetez pas si … Vous avec peu de patience avec les alarmes Caractéristiques principales ZONE D’UTILISATION Extérieur DÉTECTION DE MOUVEMENT Oui ALIMENTATION Piles MOTORISATION Non LUMIÈRE Oui

FISHTEC Camera Factice Extérieur CCTVCC

La meilleure caméra factice CCTV pas chère Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Cette caméra factice de type CCTV est l’alternative idéale à la caméra factice de chez Smartwares. Il s’agit sans doute de la meilleure caméra factice lorsque l’on souhaite peu dépenser. En effet, Fishtec a mis sur le marché cette caméra factice blanche très crédible, pour une somme avoisinant les 20-25€. Plutôt simple, cette caméra de surveillance factice est dotée de lumières LED et de matériaux de très bonne qualité. Pour faire court, cette caméra factice sera un investissement faible à court terme et encore plus à long terme, étant donné sa très bonne résistance aux intempéries. Les plus Le prix

La résistance aux intempéries

La lumière Les moins RAS Acheter la FISHTEC Camera Factice Extérieur CCTVC au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace FISHTEC ® Camera Factice Extérieur CCTV - Fausse Caméra de Vidéosurveillance avec LED Clignotante - Panneau Solaire - Usage Extérieur/Intérieur Blanc 19.96 € 0 € 19.96 € Voir Faut-il acheter la FISHTEC Camera Factice Extérieur CCTVC ? Achetez si … Vous recherchez une caméra factice réellement dissuasive

Vous avez besoin d’une caméra factice réaliste N’achetez pas si … Vous avez un petit budget Caractéristiques principales ZONE D’UTILISATION Extérieur DÉTECTION DE MOUVEMENT Non ALIMENTATION Piles MOTORISATION Non LUMIÈRE Oui

Lifebox caméra de surveillance factice

Une caméra factice motorisée pas chère Si vous souhaitez acquérir une caméra factice motorisée mais que votre budget est un peu faible, alors cette caméra de chez Lifebox sera l’idéal. En effet, cette caméra factice, tout comme la Smartwares CDM-38103, est équipée d’un détecteur de mouvement et d’un système de motorisation, ainsi que d’une lumière LED rouge. Cependant, son prix est bien inférieur puisque la caméra est affichée autour de 17€. Si on devait lui donner un défaut, ça serait l’aspect « réel »… En effet, avec une conception en ABS, la caméra fait un peu toc et doit donc être placée loin des yeux pour pouvoir faire illusion. Pour finir, le site de Lifebox indique que la caméra n’est pas étanche. Cependant, elle pourra sans problème résister au froid et à la pluie. Si vous avez des craintes, vous pouvez la placer dans un garage ou sous un porche. Les plus La motorisation

Le détecteur de mouvement

Le prix Les moins L’aspect « cheap » Acheter la Lifebox caméra de surveillance factice au meilleur prix Faut-il acheter la Lifebox caméra de surveillance factice ? Achetez si … Vous voulez une caméra factice motorisée

Vous êtes convaincu que l’aspect CCTV est intimidant

Vous avez un budget moyen N’achetez pas si … Vous avez besoin d’installer votre caméra proche des yeux Caractéristiques principales ZONE D’UTILISATION Extérieur DÉTECTION DE MOUVEMENT Oui ALIMENTATION Piles MOTORISATION Oui LUMIÈRE Oui

Voici un petit guide d’achat pour être à même de choisir la bonne caméra de surveillance factice. Il vient compléter notre guide d’achat complet pour tout savoir des caméras de surveillance.

Qu’est-ce qu’une caméra factice ?

Une caméra de surveillance factice est une caméra qui n’est tout simplement pas fonctionnelle. En effet, il s’agit simplement d’une coquille vide en forme de caméra (en dôme, CCTV etc.), créée pour faire illusion et dissuader les potentiels cambrioleurs. Elle peut être équipée d’une lumière, d’une motorisation ou encore d’un détecteur de mouvement pour renforcer le réalisme de la fausse caméra. Les caméras factices sont bien souvent moins chères que les caméras fonctionnelles, bien que certains modèles (les plus aboutis) s’approchent des caméras de surveillance les moins chères.

Les 3 raisons d’acheter une caméra de surveillance factice

Il peut paraitre étrange voire ridicule d’avoir une ou plusieurs caméras qui ne peuvent pas filmer. On pourrait dire que c’est inutile, mais ce serait une grossière erreur. Avoir une caméra factice peut être très utile, en témoignent ces quatre raisons d’avoir une caméra de surveillance factice.

La dissuasion des intrus Il s’agit en réalité de l’objectif premier d’une caméra de surveillance factice. Quand certaines caméras de surveillances fonctionnelles vont être faites pour être discrètes, ici le but de la caméra factice est justement d’être remarquée. Ainsi, une caméra de surveillance factice pourrait dissuader des cambrioleurs, pensant être filmés. Il s’agit donc d’un bon moyen de protéger sa maison, quand on sait que les domiciles avec caméras ont 60% moins de risque d’être cambriolées.

L’économie d’argent C’est tout à fait logique et c’est un grand argument de vente des caméras de surveillance factices : elles sont peu chères. En effet, si l’on compare toujours avec un caméra de surveillance fonctionnelle de même allure, la caméra factice sera en moyenne 5 fois moins chère. Quand on pense que le rôle d’une caméra de surveillance factice est de dissuader principalement, tout comme une caméra fonctionnelle, cela fait réfléchir…

Le fait de pouvoir compléter un système déjà existant Si vous avez déjà un système de caméras de surveillance réelles, il peut être judicieux de rajouter quelques caméras factices. Cela peut paraitre un peu étonnant c’est vrai : pourquoi acheter des fausses caméras quand il y en a des vraies ? Il y a plusieurs raisons à cela.



Premièrement, vos caméras réelles sont peut-être alimentées de façon filaire, auquel cas leur positionnement est un peu contraignant. Il peut donc être intéressant de placer des caméras de surveillance factices à des endroits évidents pour que les intrus soient dissuadés. Cela peut se faire facilement étant donné qu’elles ne sont pas contraintes par leur emplacement.



Deuxièmement, les caméras de surveillance factices peuvent servir d' »appât ». En effet, il n’est pas rare que les cambrioleurs cassent les caméras d’un domicile pour y entrer sans être vu, ou même que les caméras soient cassées par pur acte de vandalisme. Si vous mettez en avant vos caméras factices et que vous cachez vos véritables caméras, vous éviterez une casse et vous pourrez en plus filmer qui aura cassé vos caméras factices.

La tranquillité En comparaison à une caméra de surveillance fonctionnelle, une caméra factice sera bien plus simple à installer, évitant tous les tracas de synchronisation, de branchement etc. De plus, en ne recevant pas d’alerte sur votre smartphone ou en ne s’abonnant pas à un service de Cloud, l’utilisateur de caméras factices sera bien plus tranquille. Pour finir, l’emploi de caméras factices sera très facile dans la durée car il suffit de changer les piles un fois par an.

Quels sont les critères lors de l’achat d’une caméra de surveillance factice ?

On peut s’attendre à ce qu’une caméra factice n’ai aucuns critères autres que l’illusion, et pourtant c’est faux. Il existe plusieurs critères très importants lorsque l’on choisit une caméra de surveillance factice. Voici les quatre principaux.

La robustesse Comme l’objectif d’une caméra factice est d’être vue et ainsi de dissuader tout intru, alors il est évident qu’il est préférable de la mettre dehors. Cependant, si vous accrochez votre caméra à un mur et qu’elle subit la météo de l’année entière, vous avez intérêt à choisir une caméra qui résiste bien aux intempéries. Pour être sûr d’avoir une caméra qui résiste bien aux intempéries, prenez soin d’acheter une caméra factice avec un IP (indice de protection) de 67 ou de 68.

Les matériaux C’est un point très important lors de l’achat d’une caméra factice. En effet, les matériaux utilisés contribuent grandement à l’apparence réaliste ou « toc » d’une caméra factice. Vous pourrez par exemple trouver des caméras factices sur le marché qui, pour moins de 10€, vous proposeront une apparence plutôt réaliste… sur les photos. En réalité, lorsque vous recevez la caméra, elle est en plastique mal fini et fait véritablement « jouet ». Pour les caméras de type CCTV, le plastique est rédhibitoire : il faut presque impérativement du métal ou la caméra sera immédiatement identifiée comme fausse. Penser aussi à vérifier les avis des utilisateurs concernant la rouille du métal utilisé.

Les fonctionnalités Après l’aperçu total extérieur, les fabricants se sont attachés à ce que les caméras factices reproduisent les caractéristiques électroniques des caméras fonctionnelles, du moins en surface. Eh oui, là où une lumière rouge signifierait que la vision nocturne (infrarouge) est activée, ici elle est simplement allumée en tant que LED.

De même, un détecteur de mouvement peut être couplé à un système de motorisation pour simuler un suivi vidéo de l’intru. Ce même détecteur de mouvement peut même être employé pour déclencher une alarme ou un flash lumineux, à l’instar des meilleures caméras de surveillance extérieures.

Le budget C’est un facteur non-négligeable étant donné que le principe de la caméra factice repose dessus. Dans ce contexte, vous aurez le choix entre une caméra factice à un prix ridiculement bas (environ 4 ou 5€ sur Aliexpress), une caméra correcte sans trop de fonctionnalités (environ 15-20€) ou une caméra proposant différents atouts (environ 30-40€). Bien qu’il puisse être tentant de prendre la moins chère, vous pourrez très facilement être déçu de la qualité proposée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre article sur le coût d’une caméra de surveillance.

“Chacun sait que les armes de dissuasion ne sont efficaces que si l’on ne s’en sert pas.”

Emil Michel Cioran

Questions fréquentes sur les caméras factices

Quelles sont les meilleures marques de caméras factices ? Le secteur des caméras factices ne connait pas réellement de leader, tout simplement parce qu’il n’est pas développé. Parmi ce fouillis, nous avons tout de même réussi à faire ressortir certaines marques qui vendent avec plus ou moins de succès plusieurs caméras factices. Ainsi, nous notons Smartwares, Fishtec ou encore Lifebox, Chacon et Renkforce. Combien coûte une caméra factice ? Contrairement aux caméras de surveillance classiques pour lesquelles le prix peut varier énormément, ici l’échelle de prix est plus réduite. En effet, vous retrouverez des caméras factices de 4€ à 40€ en fonction de la qualité des matériaux, de ses fonctionnalités ou de sa vraisemblance. Quels sont les inconvénients des caméras factices ? Certes le concept de la caméra factice est ingénieux, cependant il présente sa part de points négatifs. En réalité, les caméras factices pâtissent d’un seul point noir : paraitre pour une cible facile si elle est découverte. Cependant, si vous achetez un modèle qui fait illusion et que le cambrioleur n’est pas expert, la caméra fera son effet sans aucun problème.