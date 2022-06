Bosch Smart Home Eyes

La qualité Bosch au service de la surveillance

Note 9/10 : moyenne globale sur internet

La qualité Bosch est au rendez-vous. Le prix élevé de la caméra est largement compensé par l’absence d’abonnement et ses multiples atouts. En effet, grâce à un capteur thermique et un micro, la caméra ne vous envoie que les séquences intéressantes. De jour comme de nuit, le 1080p vous permettra de tout voir en direct de la meilleure façon et d’enregistrer les meilleures séquences sur un cloud dédié.

L’éclairage jusqu’à 10m, le design, le champ de vision de 120° et l’audio bidirectionnel pourront transformer votre caméra en interphone. Elle ne consomme que 13W (caméra + éclairage) et résiste à l’eau et à toutes les températures entre -20°C et 50°C. En bref, la Bosch Smart Home Eyes a tout pour plaire, malgré son prix plutôt élevé.

Les plus Les capteurs intelligents

Les zones masquables

Le design décoratif

La qualité de vidéo Les moins L’installation peu pratique

