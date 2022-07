Il est indéniable de dire que les caméras de surveillance connectées ont envahi le marché ces dernières années, équipant ainsi bon nombre de domiciles. Si on pense évidemment aux caméras de surveillance d’extérieur voire d’intérieur, il est plus rare de penser à d’autres types de caméras comme les dashcams ou les babycams (ou babyphone). Il existe aussi des caméras connectées vendues en kit, et même des caméras entièrement factices, pour dissuader simplement. Nous avons donc regroupé toutes ces caméras dans un comparatif global des meilleures caméras de surveillance.

Dans ce comparatif, vous retrouverez la meilleure caméra haut de gamme, la meilleure abordable et une caméra qui se distingue des autres par certaines spécificités dans chaque catégorie de caméras. Ce comparatif étant plutôt conséquent (abordant chaque type de caméra), nous vous conseillons d’utiliser le sommaire ci-dessus sans modération pour pouvoir naviguer plus aisément.

Les caméras de surveillance imbattables dans leur catégorie en 2022

Netatmo Welcome

La meilleure caméra d’intérieur En savoir plus Pampers Lumi

Le babyphone connecté par excellence En savoir plus Arlo Ultra 2 Spotlight

Le kit de caméras le plus performant En savoir plus

TP-Link Tapo C320WS

La meilleure caméra d’extérieur pas chère En savoir plus Reolink Go

L’excellence des caméras 4G pas chères En savoir plus Xiaomi 70mai

La meilleure dashcam à bas prix En savoir plus

Top 3 des meilleures caméras d’intérieur

Les caméras de surveillance d’intérieur sont les caméras les plus connues, avec celles d’extérieur. Généralement dotées d’un vision nocturne, d’une détection de mouvement et d’une bonne résolution, ces caméras de surveillance d’intérieur sont idéales pour filmer des intrus par exemple. Pour obtenir plus de précisions à ce sujet, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures caméras d’intérieur.

Top 3 des meilleures caméras d’extérieur

Les caméras d’extérieur sont idéales pour dissuader les intrus, et sont votre premier rempart contre les intrusions. Elles sont souvent dotées d’une grande portée et d’une bonne résolution. Elles peuvent être équipées d’un flash lumineux ou d’une sirène, ainsi que d’un panneau solaire (souvent en option). Pour en savoir plus, voir notre comparatif des caméras d’extérieur)..

Nest Cam Outdoor

La caméra d’extérieur façon Google Note 9,4/10 : moyenne globale sur internet Google avait frappé fort en rachetant Nest, une société américaine spécialisée dans les objets connectés. Après le réputé Nest Learning Thermostat ou le Nest Hub, voici la Nest Camera Outdoor, une caméra de surveillance d’extérieur qui ravira les fans de l’écosystème Google. Son capteur 3MP et sa vision à 130° sont efficaces bien que plutôt classiques. Malheureusement, la Nest Camera Outdoor n’a ni sirène, ni flash lumineux, mais cela fait d’elle une caméra qui consomme très peu, pratique quand on sait qu’elle est sans-fil. Enfin, le fait que le mode nuit égale presque le mode jour en termes de qualité est non négligeable. Vous pourrez stocker les vidéos grâce au Cloud, qui permet de regarder les séquences enregistrées des trois dernières heures. Certes c’est peu, mais l’abonnement à Nest Aware (dès 5€/mois) permet d’avoir un historique des évènements de 30 ou 60 jours, et même d’un historique de vidéo en continu pendant 10 jours pour l’abonnement Nest Aware Plus. Les plus Un mode nuit performant

Un design épuré

Une caméra peu énergivore Les moins L’absence d’alarme

Un abonnement quasi indispensable Acheter la Google Nest Cam Outdoor au meilleur prix Faut-il acheter la Nest Cam Outdoor ? Achetez si … Vous êtes équipé(e) chez Google

Vous appréciez une caméra au design épuré

Vous voulez une caméra qui filme bien la nuit comme le jour N’achetez pas si … Vous ne comptez pas payer d’abonnement

Vous avez besoin d’une alarme intégrée Caractéristiques principales RÉSOLUTION 1080P STOCKAGE Cloud Nest TAILLE 8,3×8,3cm ALIMENTATION Filaire et sans-fil (rechargeable) ANGLE DE VISION 130° APPLICATION Gratuite, Nest Aware dès 5€/mois MICROPHONE Bidirectionnel

Top 3 des meilleures caméras 4G

Les caméras 4G rejoignent souvent les caméras d’extérieur, puisqu’elles sont faites pour filmer des endroits isolés (car non couverts par le Wi-Fi). Elles doivent être équipées d’une carte SIM pour transmettre leurs données. Pour obtenir plus de précisions sur ce dernier point, nous vous conseillons de lire notre comparatif des meilleures caméras de surveillance 4G.

Arlo Go 2

La caméra la plus autonome Netgear, entreprise créatrice des caméras Arlo, avait fait fort en sortant la Arlo Go, qui pâtissait seulement d’une résolution en 720P. Sa nouvelle caméra de surveillance 4G Arlo Go 2 vient effacer cette lacune et propose à la place une résolution en 1080P, très correcte. La précision de cette dernière est bienvenue en mode nuit, bien que 4 LEDS permettent de mieux éclairer la surface filmée de 7,5 mètres. Pour le reste des caractéristiques, elle est équipée d’un audio bidirectionnel et fonctionne sur un angle de 130°, ce qui est plutôt bon. Pour ce qui est de la connectivité, Netgear a décidé d’innover en proposant désormais la 4G et le WiFi au sein de sa caméra de surveillance. Ainsi, si la 4G peut être utilisée à temps plein (autonomie de 6 mois), elle peut aussi servir d’appui en cas de perte de signal WiFi (autonomie d’un an). Le stockage s’effectue par carte SD d’1 To maximum. Les plus Enfin du 1080p

Combo WiFi/4G

Autonomie de la batterie

Pas besoin de « Station de base » comme pour les Arlo Les moins Image plutôt granuleuse

Abonnement payant quasi nécessaire Acheter la Arlo Go 2 au meilleur prix Caractéristiques principales RÉSOLUTION 1080P STOCKAGE Carte SD (1 To) TAILLE 6,4×8,6cm ALIMENTATION Sans-fil ANGLE DE VISION 130° APPLICATION Gratuite, Arlo Secure dès 3€/mois MICROPHONE Bidirectionnel

Top 3 des meilleures dashcams

Les dashcams sont des caméras pour voiture, elles sont donc souvent équipées d’un stabilisateur d’image et d’une fréquence d’image plutôt importante. Elles sont faites pour filmer la route à l’avant ou à l’arrière pour pouvoir justifier un accident, mais peuvent aussi filmer l’habitacle (cf notre comparatif des meilleures dashcams).

Xiaomi 70mai

Le savoir-faire Xiaomi Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Fidèle à sa tradition, Xiaomi sait proposer des produits de tous les domaines à un rapport qualité/prix imbattable. Ici, pas de surprise. La caméra à laquelle vous aurez à faire signe une haute performance dans le secteur des caméras de surveillance pour voiture d’entrée de gamme. Cette dashcam à une caméra sait proposer une vidéo en 1080P tandis que son angle de vision est de 130°. Lorsque l’on ajoute à cela l’application iOS ou Android, on aperçoit déjà une dashcam relativement solide (bien que l’angle de vue soit simplement dans la moyenne). Cette petite caméra sans écran dispose en outre d’un mode de détection de mouvement de type G-Sensor et d’un mode stationnement. Le stockage se fait par micro-SD, ce qui est standard. Pour finir, son alimentation est filaire contrairement à beaucoup de dashcams qui proposent aussi une batterie interne. Les plus Qualité d’image suffisante

Rapport qualité/prix

Application mobile pratique Les moins Pas d’écran Acheter la Xiaomi 70mai au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Xiaomi 70mai Smart Dash Cam avec WiFi intégré, avec contrôle Vocal, Enregistrement d'urgence, Tableau de Bord de contrôle APP, HD 1080p, Grand Angle à 130 ° avec Vision Nocturne, capteur G 70mai Dash 59.95 € 0 € 59.95 € Voir Caractéristiques principales RESOLUTION 1080P ANGLE DE VUE 130° SPÉCIFICITÉS Mode stationnement, G-Sensor ALIMENTATION Filaire STOCKAGE micro-SD

VANTRUE N4

Jamais 2 sans 3 ! Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Quand certaines dashcams proposent une seule caméra et que la plupart en proposent 2, la Vantrue N4 se démarque par ses 3 caméras: une à l’avant, une à l’arrière (jusqu’ici tout va bien) et une pour filmer l’intérieur. Cette fonctionnalité saura être appréciée par les taxis et les chauffeurs Uber ou autre. Cependant ce serait un peu réducteur de limiter la Vantrue N4 à cette caractéristique. Elle est capable de filmer en 4K à l’avant tandis que l’arrière et l’intérieur se contentent d’une résolution 1080P. Aucune caméra n’est en retrait, en témoignent les angles de vision homogènes et performants (environ 160°). Elle dispose en outre des fonctions classiques d’une caméra, à savoir une batterie interne avec chargement filaire ainsi qu’un stockage par carte micro-SD. Pour finir, le pack propose le G-Sensor, le mode stationnement, une bonne vision nocturne ainsi qu’un GPS optionnel. Les plus Qualité d’image

Vision nocturne intérieure

Qualité de fabrication

Les 3 caméras Les moins Impossible de filmer avec la résolution maximale sur les 3 caméras en simultané

GPS en option

Notice pas disponible en Français Acheter la Vantrue N4 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace VANTRUE N4 Triple Dashcam 1440P+Double 1080P Avant et Arrière, 4K Frontale Caméra Embarquée Voiture à Condensateur, Vision Nocturne IR, 24H Mode Parking Détection de Mouvement, WDR G-Senseur Max 512 239.99 € 0 € 239.99 € Voir Caractéristiques principales RESOLUTION 4K (avant), 1080P (arrière), 1080P (intérieur) ANGLE DE VUE 155° (avant), 160° (arrière), 165° (intérieur) SPÉCIFICITÉS Mode stationnement, G-Sensor, vision nocturne et GPS (en option) ALIMENTATION Filaire et sans-fil STOCKAGE micro-SD

Top 3 des meilleur s babyphones

Les babyphones connectés, ou babycams, permettent de surveiller un bébé durant son sommeil. Ce sont des appareils très pratiques, qui peuvent être équipés de fonctions innovantes tel que des capteurs de température, de qualité de l’air et même de respiration. Pour avoir plus de précisions sur le sujet, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleures babyphones vidéo.

Pampers Lumi

La babycam la plus complète Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet Pampers est un des principaux acteurs du marché mondial des couches pour bébé. En liant cette activité avec l’évolution des objets connectés, l’entreprise a d’abord créé des couches connectées puis a collaboré avec Logitech pour créer un babyphone connecté au smartphone, mais aussi aux couches. La Pampers Lumi est une caméra très intelligente. En effet, outre sa résolution 1080P ou encore son ultra grand angle de 180°, la Pampers Lumi propose un audio permanent pour entendre votre bébé quand le téléphone est verrouillé, un capteur de température pour mieux analyser l’environnement de votre bébé, mais aussi un dispositif d’analyse des données pour indiquer les meilleurs horaires de sieste. La caméra est invariablement vendue avec un pack de couches connectées, qui vous indiqueront quand les changer. Bien qu’elle ait l’air parfaite en tous points, le prix peut être un véritable frein à l’achat. Pour résumer, la caméra de surveillance Pampers Lumi est vraisemblablement la meilleure babycam du moment, en témoigne notre comparatif sur le sujet Les plus La vision nocturne infrarouge

La bonne qualité vidéo

Le champ de vision à 180°

L’audio bidirectionnel

La détection de mouvement

Le capteur de température Les moins Le prix Acheter la Pampers Lumi au meilleur prix Faut-il acheter la Pampers Lumi ? Achetez si … Vous recherchez une caméra avec un angle permettant de tout voir

Vous voulez surveiller les mouvements de votre bébé

Vous possédez les couches connectées Pampers N’achetez pas si … Vous avez besoin d’une caméra pas chère Caractéristiques principales RÉSOLUTION 1080P STOCKAGE Cloud ALIMENTATION Filaire ANGLE DE VISION 180° APPLICATION Gratuite MICROPHONE Bidirectionnel

Victure PC420 Pro

La meilleure babycam pas chère Avec sa petite caméra Victure PC420 Pro, Victure frappe fort dans le domaine des babycams. En effet, alors que la majorité des produits pour bébé sont chers, cette caméra est proposée à un prix inférieur à 30€, sans pour autant démériter au niveau de la qualité. Elle aligne ainsi une résolution 1080P et un angle de vue de 120°, accompagnés d’un audio bidirectionnel évidemment, indispensable à une bonne babycam. Ce qui rend cette caméra de surveillance intéressante, c’est surtout le fait que l’application liée peut être téléchargée par différentes personnes. De ce fait, les différents membres d’une famille pourront tour à tour surveiller l’enfant depuis leur smartphone. Les plus La vision nocturne infrarouge

La bonne qualité vidéo

Le partage de compte

L’audio bidirectionnel

La détection de mouvement Les moins L’angle de vue fixe Acheter la Victure PC420 Pro au meilleur prix Faut-il acheter la Victure PC420 Pro ? Achetez si … Vous recherchez une caméra pas chère

Vous voulez surveiller votre bébé tour à tour N’achetez pas si … Vous avez besoin d’un grand angle de vue Caractéristiques principales RÉSOLUTION 1080P STOCKAGE Cloud/Carte SD ALIMENTATION Filaire ANGLE DE VISION 120° APPLICATION Gratuite MICROPHONE Bidirectionnel

Nanit Plus

La babycam la plus innovante La Nanit Plus n’est pas une caméra comme les autres. En effet, ses caractéristiques l’ont placée parmi les meilleurs innovations de 2018 par la célèbre revue TIME. Sa particularité: la capacité de détecter les mouvements respiratoires du bébé grâce à un habit capteur. Outre cela, elle propose des qualités vraiment solides. Vous aurez ainsi le droit à une résolution 1080P par exemple. Cependant, cette caméra de surveillance veut se démarquer des autres en proposant, au choix, un support mural, un support de sol ou encore un petit support pour poser sur un meuble. Cette caméra ultra connectée dispose aussi d’un capteur de température et d’humidité et est connectable à Home Kit et à Alexa. Vous pourrez suivre l’analyse du sommeil depuis l’application dédiée, tout comme le suivi respiratoire. Le stockage se fait par Cloud, moyennant un abonnement débutant à 5$/mois, grâce auquel vous pourrez accéder à la vidéo en continu par exemple. En bref, la Nanit Plus est une caméra très innovante, bien que sa qualité vidéo soit juste correcte pour le prix. Les plus La vision nocturne infrarouge

La bonne qualité vidéo

Le capteur de température

L’audio bidirectionnel

La détection de mouvement

La bande respiratoire Les moins La qualité vidéo

Le prix Acheter la Nanit Plus au meilleur prix Meilleur prix Rue du Commerce MarketPlace Nanit Plus, le moniteur bébé le plus avancé Nanit Plus, le moniteur bébé le plus avancé DÉCOUVREZ... NANIT PLUS !Nanit parle à votre bébéCe moniteur pour bébé intelligent, qui non seulement vous avertit lorsque votre petit se réveille, mais produit aussi des documents vidéo chaque minute de ses heures de sommeil, en utilisant la technologie innovante de vision par ordinateur. Nanit utilise des technologies d'apprentissage automatique pour surveiller le comportement du sommeil du bébé. Technologie de vision par ordinateurLe moniteur lui- 381.59 € 0 € 381.59 € Voir Faut-il acheter la Nanit Plus ? Achetez si … Vous recherchez une caméra innovante

Vous ne voulez rien laisser au hasard pour votre bébé

Votre bébé a des problèmes respiratoires N’achetez pas si … Vous avez un petit budget Caractéristiques principales RÉSOLUTION 1080P STOCKAGE Cloud ALIMENTATION Filaire APPLICATION Gratuite, abonnement dès 5$/mois MICROPHONE Bidirectionnel

Top 3 des meilleurs kits caméras

Les kits caméras sont le plus souvent des caméras d’extérieur (pouvant être utilisées en intérieur) que l’on a regroupé pour constituer un kit de 3, 4, 8 voire 16 caméras. Ces packs sont fait pour équiper toute une maison d’un seul coup mais surtout pour économiser de l’argent. Pour connaitre les autres avantages, n’hésitez pas à lire notre comparatif des meilleurs kit caméra.