Comparatif des Meilleures Caméras de Surveillance 2020

La Ring spotlight Cam se décline en deux modèles. Le premier avec fil est raccordé au secteur. Le second est wireless, il marche avec l’aide de deux batteries rechargeables d’une autonomie qui varie entre six mois et trois semaines en fonction de la sensibilité du détecteur de mouvements. À noter qu’il est possible de rajouter des accessoires comme un panneau solaire en complément de charge pour la version sans-fil. C’est assez pratique et plus écologique.

Mis à part le mode d’alimentation, les deux modèles fonctionnent avec les mêmes caractéristiques. Une définition de 1080p et un grand-angle de 140° qui couvre une surface plus large que la plupart de ses concurrents. C’est une caméra de surveillance très complète, elle dispose d’entrée et sortie micro pour entendre et parler. Elle possède une vision nocturne, une alarme et un système de lumière qui réagit aux mouvements. Sur le papier elle est très séduisante, mais quelques défauts sont à noter. Premièrement la qualité de l’audio n’est pas au rendez-vous, ensuite l’alarme n’est pas aussi puissante que les 110 décibels indiqués sur l’emballage. Enfin la vision nocturne de cette caméra de surveillance IP est correcte, mais sans plus, il n’est pas toujours facile de distinguer les individus.