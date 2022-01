XIAOMI MI SMART BAND 5

Le bracelet connecté le moins cher de notre comparatif

Note 9/10 sur Amazon

Est-ce possible de proposer du matériel aussi peu cher ? On dirait que le dernier mot de ce comparatif à ce sujet revient à Xiaomi. Avec un bel écran couleur et 11 modes sportifs, vous pouvez d’ores et déjà démarrer un petit entraînement afin de reprendre du poil de la bête. Certes, il ne faut pas se fier aux mesures approximatives, juste les considérer comme une accumulation d’efforts et observer la courbe évolutive de vos progrès. Outre l’analyse du sommeil, qui ne semble pas trop faire n’importe quoi, vous aurez également des fonctionnalités de base, tels que le chronomètre, la minuterie, des alarmes etc. Pas de GPS ni de SpO2 ou même de NFC on s’en doutait un peu… mais on notera la présence d’un indicateur de stress et un écran vraiment bien pour un appareil de ce prix. À prendre comme une familiarisation à ce type d’outil d’accompagnement. À préférer aux bracelets connectés designés pour les enfants, certes plus jolis mais assez inutiles !

Les plus Le moins cher du comparatif Les moins Pas toujours fiable

Faut-il acheter le Xiaomi Mi Smart Band 5 ? Achetez si … Vous souhaitez l’offrir à un enfant très actif

C’est votre premier bracelet N’achetez pas si … Vous avez besoin de performances haut-de-gamme

Vous disposez d’un budget d’au moins 50 €

Caractéristiques principales

TAILLE DE L’ÉCRAN 1,1 pouces DÉFINITION NC POIDS 23 g AUTONOMIE 14 jours max NFC Non GPS Non FONCTIONNALITÉS DE BASE Podomètre

Cardiofréquencemètre

Analyse du sommeil

Dépenses caloriques

Analyse de stress