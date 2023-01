Face au contexte de pénurie énergétique que nous traversons en Europe, réinventer notre manière de produire et de consommer l’électricité s’impose. Dès lors, les batteries domestiques – notamment adaptées aux maisons connectées – sont de plus en prisées car elles favorisent l’autoconsommation et peuvent servir de secours en cas de coupure de courant. Voici notre sélection des 9 meilleurs modèles du marché.

L’urgence climatique et le conflit ukrainien nous rappellent à quel point l’électricité n’est pas une ressource inépuisable. Dans ce contexte, les solutions de stockage d’énergie gagnent en popularité au même titre que les solutions permettant l’autoconsommation et donc une meilleure résilience énergétique.

Il faut dire que le prix du kilowattheure en France a toujours été très bas, le sujet n’intéressait donc pas grand monde. Mais depuis peu, avec la hausse historique du prix de l’énergie et les menaces de coupures de courant durant cet hiver, les solutions alternatives de production et de stockage d’énergie ont naturellement attiré l’attention. Et évidemment, les batteries domestiques ou de secours en font partie.

Des tailles de batteries adaptées aux usages

Elles sont en effet une solution de dépannage idéale : les petits modèles permettent d’alimenter ordinateurs, tablettes et lumières pendant plusieurs heures. Ils sont également très pratiques pour les campeurs et autres amoureux de « vanlife« . Les modèles plus conséquents sont capables d’alimenter presque toute la maison pendant quelques heures voire quelques jours.

Pour aller plus loin, des modèles de grande capacité permettent de consommer l’électricité produite à l’échelle individuelle par des panneaux solaires installés par exemple sur un toit. De telles installations deviennent particulièrement pertinentes pour réduire la facture d’électricité et faire face à d’éventuelles coupures de courant. En revanche, elles nécessitent un investissement financier important, et des travaux d’installation parfois conséquents.

L’autoconsommation, c’est quoi ? L’autoconsommation consiste à utiliser principalement l’électricité que l’on produit par le biais de panneaux photovoltaïques. Pour favoriser l’autoconsommation, les batteries permettent de stocker l’énergie produite la journée grâce au soleil pour la restituer la nuit, au moment où les besoins en électricité sont plus importants.

Pour vous aider à choisir une batterie domestique adaptée à vos besoins et votre budget, nous avons divisé le marché en 3 catégories correspondant à 3 usages différents. Retrouvez ainsi les meilleurs modèles de chaque catégorie et faites le choix le plus adapté à votre situation !

Wh, W, kWh, qu’est ce que c’est ? Avant de nous plonger dans ce comparatif, voici deux notions d’électricité essentielles au choix d’une batterie. Les batteries sont généralement définies par deux critères, à savoir :



– La puissance :

Mesurée en Watts (W), la puissance désigne la quantité d’électricité que nécessite un appareil pour fonctionner. Elle désigne également la quantité d’énergie qu’une batterie est capable de générer. Il s’agit d’une valeur instantanée.



– La consommation ou capacité de stockage :

Mesurée en wattheure (Wh), ou kilowattheure (kWh), elle correspond à la quantité d’énergie consommée par un appareil dans un laps de temps défini. Quand on parle de batterie, il s’agit de la capacité d’alimentation dont dispose cette batterie.



Voici une analogie plus concrète : si vous remplissez un arrosoir à l’aide d’un robinet,

La puissance correspond au débit du robinet, c’est-à-dire le nombre de litres d’eau par seconde qui sort du robinet en fonction de son ouverture ou de son diamètre par exemple.

La consommation correspond à la quantité d’eau qui se trouve dans le réservoir. Il dépend de la durée pendant laquelle vous laissez le robinet ouvert.



– Comment passer de Watt à Wattheure ?

Passer des Wattheures aux Watt et inversement permet parfois de se rendre compte de la taille d’une batterie. Si vous avez un sèche-cheveux de 800W et que vous souhaitez savoir combien il aura consommé en deux heures d’utilisation, il suffit de faire le calcul : 800W x 2h = 1600Wh



À l’inverse, si votre batterie affiche 2000 Wh de capacité et que vous souhaitez savoir pendant combien de temps elle pourra alimenter votre TV de 75W, il suffit de faire le calcul suivant :

2000Wh / 75W = 26 heures.



Sur le même sujet : CES 2023 : Bluetti dévoile une puissante batterie de secours domestique

Podium des meilleures batteries domestiques

Jackery

Explorer 240

La batterie la plus portable En savoir plus Ecoflow

Delta Pro

Le meilleure station électrique En savoir plus BLUETTI EP600+2*B500

L’installation la + performante En savoir plus

Promos

Classement des Meilleures Batteries de Secours jusqu’à 1000 Wh

Les batteries jusqu’à 1000 Wh sont parfaites comme batterie de secours à la maison ou pour le camping, notamment grâce à leur encombrement limité et leur poids contenu. Elles sont idéales pour alimenter des appareils électriques de faible puissance comme un ordinateur portable, de l’éclairage ou encore une glacière électrique.

Jackery Station d’Energie Explorer 240

La batterie la plus nomade Prix 299 € Le modèle Explorer 240 de chez Jackery est la plus petite batterie de notre comparatif, mais aussi la moins chère. Compacte et ne pesant que 3 kilos, elle trouvera facilement sa place dans votre maison comme dans votre voiture. Ses 240 Wh permettent de recharger 3 à 4 fois un ordinateur portable. Une puissance amplement suffisante pour dépanner lors d’une coupure de courant, ou pour camper avec tout le confort moderne. Ce modèle peut être associé à des panneaux solaires pour une totale autonomie. Les plus Qualité de fabrication

Facilité d’usage

Recharge par 12V, 220V ou solaire Les moins Puissance limitée pour certains usages Acheter le Jackery 240 Explorer au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Jackery Station d'Énergie Portable Explorer 240, Batterie d'Appoint au Lithium de 240Wh, Onduleur à Onde Sinusoïdale Pure avec Sortie CA 230V/200W, Convient aux Activités en Plein Air et Camping Vert 299.99 € 0 € 299.99 € Voir Caractéristiques principales CAPACITE 240 WH PUISSANCE MAX 400 W TECHNOLOGIE Lithium – ion NOMBRE DE CYCLES 500 cycles à + de 80% de capacité TYPE DE RECHARGE 220V, 12V (allume-cigare), 5V (USB), solaire POIDS 3 KGS NOMBRE PRISES USB 2 NOMBRE PRISES 12V 1 NOMBRE PRISES 220V 1 CONNECTIVITE –

Une batterie ne s’arrête pas de fonctionner du jour au lendemain, mais perd en capacité de stockage au fil de sa vie. Pour estimer combien de temps elle pourra durer, les fabricants annoncent combien de cycles de décharge et recharge seront possibles avant que la batterie n’atteigne 80% de sa capacité initiale.

Par exemple, la Jackery Explorer 240 ci-dessus aura au moins 192 Wh de capacité de stockage après 500 cycles.

BLUETTI EB55

Une petite batterie idéale pour la maison Prix 649 € La batterie portable Bluetti EB55 propose non seulement une capacité de stockage de 537 Wh, mais aussi une puissance maximale de 700 W. Cette puissance importante pour sa catégorie permet l’alimentation ponctuelle d’appareils relativement puissants comme un sèche-cheveux par exemple. Le stockage est suffisant pour récharger de 6 à 7 fois un ordinateur portable. On apprécie la présence d’un chargeur USB-C de 100W qui garantit une recharge ultra-rapide d’un smartphone. Malgré de bonnes performances et une finition de qualité, ce modèle semble moins adapté au camping que ses rivaux. La faute à une construction moins robuste. Les plus Design compact

Port USB-C de 100W

Technologie LiFePo4 Les moins Manque de solidité de la poignée Acheter le Bluetti EB55 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace BLUETTI Générateur Électrique Portable EB55, 537Wh Batterie LiFePO4 de Secours, 2 Sorties CA 700W (1400W Pic), USB-C 100W, Groupe Électrogène Solaire pour Camping, Voyage (Panneau Solaire Optionnel) 699 € 0 € 699 € Voir Caractéristiques principales CAPACITE 537 WH PUISSANCE MAX 700 W TECHNOLOGIE LiFePo4 NOMBRE DE CYCLES 2500 cycles à + de 80% de capacité TYPE DE RECHARGE 220V, 12V (allume-cigare), 5V (USB), solaire POIDS 7,5 KGS NOMBRE PRISES USB 5 NOMBRE PRISES 12V 3 NOMBRE PRISES 220V 2 CONNECTIVITE –

LiFePo4, pour une plus grande durée de vie LiFePo4 n’est pas le nom d’un des enfants d’Elon Musk. Il s’agit d’un nouveau type de batterie composé de Lithium, de Fer et de Potassium. Par rapport aux traditionnelles batteries Lithium-ion, cette technologie a l’avantage de garantir une durée de vie supérieure et une plus grande stabilité dans le temps.

ECOFLOW River 2 Pro

Le must de la batterie portable à moins de 1000 Wh Prix 799 € Outre sa capacité de stockage de 768 Wh, la batterie Ecoflow River 2 Pro se distingue avant tout par ses performances en matière de puissance et de recharge. Il est en effet possible de complètement recharger la batterie en seulement 70 minutes. Bénéficiant d’une puissance de 800 W, la River 2 Pro dispose d’un mode boost portant la puissance à 1600 W, de quoi alimenter ponctuellement des appareils comme une bouilloire ou une machine à café. Enfin, la Ecoflow River 2 Pro dispose d’un commutateur automatique. Ce dispositif permet à la batterie de détecter une coupure de courant et de réalimenter votre installation en moins de 30 ms. Enfin, l’ensemble respire la qualité de fabrication et la solidité. Les plus Recharge ultra rapide

Application de contrôle pratique

Batterie LiFePo4 Les moins Prix élevé Acheter la Ecoflow River 2 Pro au meilleur prix Caractéristiques principales CAPACITE 768 WH PUISSANCE MAX 800W (Mode X-Boost à 1600W) TECHNOLOGIE LiFePo4 NOMBRE DE CYCLES 3000 cycles à + de 80% de capacité TYPE DE RECHARGE 220V, 12V (allume-cigare), 5V (USB), solaire POIDS 7,8 KGS NOMBRE PRISES USB 4 NOMBRE PRISES 12V 3 NOMBRE PRISES 220V 3 CONNECTIVITE WIFI, BLUETOOTH

Les 3 leaders du marché que sont Ecoflow, Bluetti et Jackery proposent de nombreuses tailles de stockage différentes qui pourront s’adapter à vos besoins. Votre choix devra plutôt porter sur la durée de vie (et donc le type de technologie), le prix et la vitesse de recharge.

A lire aussi : Les 15 meilleures Prises Connectées pour sa maison

Classement des Meilleurs Stations électriques de 1000Wh à 4000 Wh

Les stations électriques combinent les avantages des batteries de petite taille et des installations plus conséquentes. Elles permettent en effet d’alimenter provisoirement la majorité des équipements d’une maison, tout en restant facilement déplaçables. Elles sont ainsi idéales pour le dépannage de son logement mais aussi pour l’alimentation d’un camping-car, ou pour avoir du courant dans des lieux reculés.

Ecoflow Delta Max

La station électrique au meilleur prix Prix 2 299 € Puissant et évolutif, ce modèle est sans doute le plus adapté pour qui veut une batterie de secours suffisamment puissante pour un budget raisonnable. Ses 2000 Wh de capacité et 2400W de puissance suffiront pour tous les usages, si on escompte le chauffage électrique. Le modèle Delta Max de chez Ecoflow est le plus léger de sa catégorie avec ses 22 kilos en version 2000 Wh. Un avantage non négligeable si on souhaite déplacer sa batterie régulièrement. Dommage cependant qu’il ne comporte pas de roulettes comme son grand frère. Les plus Rapport qualité prix

Connecté

Qualité de fabrication

Relativement léger

Modulaire Les moins Pas de roulette de transport

Durée de vie moins longue que la Delta Pro Acheter la Ecoflow Delta Max au meilleur prix Caractéristiques principales CAPACITE 2000 WH PUISSANCE MAX 2400 W TECHNOLOGIE NCM NOMBRE DE CYCLES 800 cycles à + de 80% de capacité TYPE DE RECHARGE 220V, 12V (allume-cigare), 5V (USB), solaire POIDS 22 KGS NOMBRE PRISES USB 6 NOMBRE PRISES 12V 3 NOMBRE PRISES 220V 4 CONNECTIVITE WIFI, BLUETOOTH

BLUETTI AC500+B300S

Une vraie machine de guerre Prix 5 799 € Autant le dire tout de suite, le combo AC500+B300S de chez Bluetti est un monstre de performance. Il se compose d’un onduleur capable de délivrer 5000W (!) à raccorder aux batteries B300S d’une capacité de 3072 Wh. Modulable, l’onduleur peut gérer jusqu’à 6 batteries pour un total de 18 kWh. De quoi servir d’alimentation de secours pour une maison pendant 6 jours. Ce combo n’est cependant pas dénué de défaut. Il est d’abord peu pratique à transporter car composé de plusieurs éléments d’un total de 66 Kgs (contre 45 pour la Ecoflow). Quant au prix, il est très (très) élevé : 5799 € pour le combo de base, et jusqu’à 20 000 euros pour la puissance maximale. Les plus Puissance affolante

Facile d’utilisation

Modulable

Longue durée de vie Les moins Prix Acheter le Bluetti AC500 + B300S au meilleur prix Meilleur prix eBay BLUETTI AC500 B300S 5000W Générateur Solaire Electrique pour Panne de courant 5799 € 0 € 5799 € Voir Caractéristiques principales CAPACITE 3072 WH à 18432 Wh PUISSANCE MAX 5000 W TECHNOLOGIE LiFePo4 NOMBRE DE CYCLES 3500 cycles à + de 80% de capacité TYPE DE RECHARGE 220V, 12V (allume-cigare), 5V (USB), solaire POIDS 66 KGS NOMBRE PRISES USB 6 NOMBRE PRISES 12V 2 NOMBRE PRISES 220V 6 CONNECTIVITE WIFI, BLUETOOTH

Les radiateurs électriques, le point faible des stations électriques Malgré la puissance en hausse de ce type de batteries, la majorité des radiateurs électriques réclament trop de puissance pour fonctionner. Même si certaines batteries fournissent une puissance suffisante, elles se déchargeront à vitesse grand V.

Pour cette raison, il est conseillé d’avoir un système de chauffage d’appoint comme un poêle à bois qui permettra de continuer à chauffer même pendant une coupure de courant.

Classement des Meilleures Installations électriques supérieures à 4 kWh

Les installations de batteries électriques supérieures à 4kWh sont destinées à favoriser l’autoconsommation. Elles sont presque systématiquement associées à des panneaux solaires, et nécessitent un investissement important et des travaux de mise en place.

SolarWatt Battery Flex

Une solution modulaire et performante Prix A partir de 6000 € Solarwatt est une société créée en 2015 qui propose des installations solaires ainsi que des systèmes de stockage adaptés à l’autoconsommation. Son dernier produit en date s’appelle sobrement Battery Flex. Il a été développé en partenariat avec BMW et se veut modulaire. Vous pouvez ainsi faire évoluer votre installation en fonction de vos besoins, de 4,8 kWh de stockage à 19,2 kWh. Solarwatt annonce une puissance de 1700 W à 6000 W en fonction de la configuration, ce qui est largement suffisant pour alimenter la plupart des maisons. Cette batterie de stockage est facile à installer et peut être contrôlée par une application mobile dédiée. Question tarif, la version de base devrait démarrer aux alentours de 6000 euros, soit un prix similaire à son précédent produit nommé MyReserve. Les plus Modulaire

Design compact

Application intuitive

Fabriqué en Allemagne Les moins Devis obligatoire

Peu de retours clients Caractéristiques principales CAPACITE 4,8 kWh A 19,2 kWh PUISSANCE MAX 1700 W à 6000W TECHNOLOGIE LITHIUM-ION NOMBRE DE CYCLES GARANTI 10 ANS TYPE DE RECHARGE SOLAIRE – 220V POIDS 48 KGS MIN NOMBRE PRISES USB – NOMBRE PRISES 12V — NOMBRE PRISES 220V CONNECTIVITE WIFI, BLUETOOTH

Tesla Powerwall

Le Musk de la batterie domestique Prix Environ 7500 € Le Powerwall est une batterie Lithium de 13,5 kWh conçue par Tesla. Si ce modèle – comme tous les produits Tesla – génère beaucoup d’espoirs et d’attentes, il a aussi une actualité mouvementée. Sa puissance et sa capacité de stockage suffisent à alimenter une maison pour 4 personnes équipée de panneaux solaires. Si les besoins sont supérieurs, plusieurs Powerwall peuvent être associés. Grâce au savoir-faire du fabricant, la batterie peut être contrôlée via une application particulièrement intuitive. Le Powerwall n’étant composé que de la batterie, il sera nécessaire de compléter l’installation avec un onduleur. Le Powerwall devrait être commercialisé aux alentours de 7000 € ou 8000 €. Malheureusement, il n’est pour le moment pas disponible en France, et les informations concernant son lancement sont plutôt rares. Affaire à suivre. Les plus Puissance et capacité de stockage

Design

Prix intéressant

Application de contrôle Les moins Commercialisation plusieurs fois retardée Caractéristiques principales CAPACITE 13,5 kWh PUISSANCE MAX 5kW TECHNOLOGIE LITHIUM-ION NOMBRE DE CYCLES 5000 TYPE DE RECHARGE SOLAIRE + 220V POIDS 114 KGS NOMBRE PRISES USB – NOMBRE PRISES 12V – NOMBRE PRISES 220V – CONNECTIVITE WIFI, BLUETOOTH

BLUETTI EP600+2*B500

La meilleure installation du marché Prix A partir de 11 499 € Avec son onduleur EP600 et ses batteries B500, Bluetti démontre une fois de plus sa capacité à proposer des solutions clés en main performantes et faciles à installer. Cet ensemble modulaire permet d’obtenir de 9,8 kWh à 79,3 kWh de capacité de stockage. De quoi répondre à tous les besoins. La puissance maximale de 6000 W permet également de subvenir aux besoins de tous. Ici, pas besoin de travaux préalables à l’installation, les éléments sont directement posés au sol. Un processeur double cœur permet une gestion intelligente de l’installation. Les performances ont cependant une contrepartie de taille : le prix bien plus élevé que la concurrence. Les plus Facilité d’installation et d’utilisation

Design des éléments

Capacités hors normes

Modularité Les moins Prix exorbitant Acheter la BLUETTI EP600+2*B500 au meilleur prix Caractéristiques principales CAPACITE 9,8 KWH A 79,3 KWH PUISSANCE MAX 6000 W TECHNOLOGIE LiFePo4 NOMBRE DE CYCLES – TYPE DE RECHARGE 220V, 400V OU SOLAIRE POIDS 160 KGS NOMBRE PRISES USB – NOMBRE PRISES 12V – NOMBRE PRISES 220V – CONNECTIVITE WIFI, BLUETOOTH

Pourquoi investir dans une batterie domestique ?

En matière de batterie domestique, la France fait figure de mauvaise élève. Ce retard par rapport aux autres pays européens est principalement dû au fait que jusqu’ici, le coût de l’énergie en France était relativement bas. Mais avec l’évolution du contexte actuel, les batteries domestiques deviennent de plus en plus avantageuses grâce à un prix et un encombrement en baisse, et des performances en hausse.

Faire face aux coupures d’électricité L’actualité de cet hiver 2022-2023 nous rappelle qu’avoir de l’électricité sans coupure n’est pas forcément une évidence. Pourtant, notre quotidien nous rend de plus en plus dépendant à l’électricité, que ce soit pour travailler, cuisiner ou encore se divertir. Disposer d’une batterie de secours – même d’une capacité limitée – permet de pouvoir utiliser un minimum d’appareils électriques en toute circonstance.

Gagner en confort lors de voyages Pour tous ceux qui rêvent de nuits à la belle étoile sans sacrifier leur confort, la batterie est une solution idéale. Vous pourrez camper tout en rechargeant votre smartphone, votre appareil photo et même vous faire un café avec une cafetière !

Pour les aficionados du camping-car ou du fourgon aménagé, les batteries de type Ecoflow ou Bluetti sont également des solutions de choix pour leur efficacité, leur facilité d’utilisation et leur capacité par rapport à leurs homologues à plomb ou à gel.

Utiliser des outils électrique dans n’importe quelle circonstance Une batterie vous permet d’avoir de l’électricité dans les endroits les plus improbables, que ce soit pour bricoler, jardiner ou même se détendre. Vous avez besoin de faire des travaux dans vos combles ? Votre batterie alimentera votre perforateur. Vous voulez utiliser une débroussailleuse à l’autre bout de votre jardin ? Votre batterie s’en chargera.

Avec une station électrique, votre imagination sera votre seule limite. Vous pourrez même transformer votre jardin en cinéma en plein air !

Tendre vers l’autoconsommation et optimiser son installation solaire Investir dans une installation photovoltaïque est un bon moyen de faire baisser sa facture d’électricité. C’est également un pas vers un mode de consommation plus vertueux. Cependant, les panneaux solaires ont un inconvénient majeur que les batteries peuvent résoudre : ils produisent au moment où nous avons le moins de besoins en électricité. Les batteries permettent de stocker l’énergie produite par les panneaux pour être utilisée au bon moment comme le soir par exemple. Attention, pour qu’une telle installation soit performante, il est nécessaire de bien dimensionner les batteries à utiliser.

Sur le même thème : Ce panneau solaire produit de l’électricité la nuit

Trouver la batterie qui nous convient dans ce marché encore émergent des batteries domestiques peut-être difficile. Pourtant, le choix du modèle est crucial, en particulier au vu des sommes investies. Voici différents points sur lesquels vous devez vous montrer vigilant.

Type d’usage La définition de vos besoins constitue le point de départ de votre réflexion sur la batterie qui vous conviendra. Il est d’abord nécessaire de définir vos usages. Souhaitez-vous une batterie facilement déplaçable ? Quelle puissance envisagez-vous ? Comment comptez-vous la recharger ?

Si vous visez l’autoconsommation, il est important de faire estimer vos besoins en termes de capacité de batterie par un professionnel. Les fabricants de panneaux solaires et de batteries proposent généralement ce service.

Budget Les batteries de secours représentent généralement un investissement conséquent, en particulier lorsqu’il s’agit d’une installation fixe. L’établissement de votre budget est une étape fondamentale de la constitution de votre projet. Selon l’installation, les prix peuvent varier de 300€ à 30 000€.

Technologie de la batterie Il y a peu, les batteries de type gel ou plomb étaient la norme. Ces deux technologies ont cependant de nombreux inconvénients. Elles n’acceptent pas la décharge profonde et ont généralement une durée de vie limitée.

Les batteries au lithium, pendant longtemps hors de prix, commencent à conquérir le marché. Malgré un prix encore élevé, elles ont l’avantage d’être légères, d’accepter les décharges profondes et d’avoir de grandes capacités de puissance. Malgré des progrès récents, leur durée de vie reste un point faible.

Depuis quelques années, un nouveau type de batterie apparaît sur le marché : la LiFePo4. Il s’agit du meilleur compromis disponible sur le marché. Il dispose de tous les avantages du Lithium-ion avec une bien plus grande durée de vie. On parle de 3500 cycles à 80% contre 800 cycles à 80% pour les batteries Lithium-ion.

On parle de décharge profonde d’une batterie quand celle-ci peut être complètement vidée avant d’être rechargée. Avec les batteries au plomb ou au gel, il n’était possible d’utiliser que 30% de leur capacité totale avant rechargement sous peine d’abîmer la batterie.

Stockage La capacité de stockage d’une batterie est l’un des critères clés pour faire son choix. Il dépendra de vos besoins et de votre utilisation. Pour le camping et les coupures de courant, une batterie inférieure à 1000 Wh devrait suffire. En revanche, pour alimenter de nombreux appareils, il faudra viser une capacité de stockage plus importante. Pour vous aider à définir la quantité d’énergie nécessaire, vous pouvez mesurer la consommation de vos appareils afin d’estimer vos besoins

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre comparatif des meilleurs compteurs d’énergie du marché.

Puissance La puissance va généralement de paire avec la capacité de stockage. Il est nécessaire de la prendre en compte, en particulier pour les appareils puissants comme une bouilloire, un perforateur ou un micro-ondes. Certains modèles disposent d’un mode boost qui permet d’obtenir une puissance plus élevée pendant une durée limitée.

Type de recharge Avant de choisir une batterie, il est judicieux de vérifier ses modes de recharge. Sur les batteries nomades, on privilégie un large choix dans les types de recharge possibles et la rapidité de la recharge en 220V. À ce titre, Ecoflow fait figure de référence (Le modèle River Pro de 700Wh se recharge en 1 heure). La plupart des modèles sont compatibles avec des panneaux solaires portables qui sont très pratiques notamment en voyage.

Pour les installations destinées à l’autoconsommation, il est important de vérifier que la batterie peut supporter le nombre de panneaux solaires envisagés.

La production autonome d’électricité est un secteur en pleine évolution. Les panneaux solaires se perfectionnent tandis que des fabricants proposent des produits nouveaux comme des éoliennes portables ou des panneaux solaires à poser sur un toit comme des ardoises. Plus d’infos sur notre top 10 des meilleures innovations du CES 2023.

Modularité Même si vous arrivez à définir avec précision vos besoins, disposer une batterie évolutive est un vrai plus. Elle permet de s’adapter si vous achetez un appareil qui consomme plus, ou si votre famille s’agrandit.

Transportabilité Cet aspect est primordial, en particulier lorsque vous comptez utiliser votre batterie pour voyager par exemple. À ce titre, les modèles de chez Ecoflow et Jackery sont particulièrement bien conçus, contrairement à ceux de Bluetti.

A lire également : Comparatif des meilleures ampoules connectées

Questions Fréquentes sur les batteries domestiques